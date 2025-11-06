North Island: Wo Destination Dining einen neuen Standard definiert

Die exklusive Privatinsel North Island, bekannt für ihren Barfuß-Luxus und ihre unberührte Natur, hebt kulinarische Erlebnisse auf ein neues Niveau: Mit elf einzigartigen Destination Dining-Optionen.

Mit dem Signature-Service-Konzept in elf Tagen kulinarisch um die Insel

Während Destination Dining anderswo eine exklusive Ausnahme bleibt, gehört es auf North Island zum Standard des allumfassenden Serviceverständnisses: „Your Menu, Your Venue, Your Time“. Gäste wählen nicht nur, was sie essen, sondern auch wo und wann. Elf sorgfältig kuratierte Orte – jeder einzigartig in Atmosphäre, Privatsphäre, Lage und Aussicht – laden dazu ein, jeden Tag eine neue Facette der Insel zu erleben. Die Menüs sind ebenso individuell wie die Orte: kreiert vom Inselteam aus frischen Zutaten, inspiriert von den Aromen des Indischen Ozeans und abgestimmt auf persönliche Wünsche.

Von romantisch bis spektakulär – jede der elf Locations erzählt ihre eigene Geschichte:

o Private Beach Dinner am Weststrand – authentisch barfuß im Sand, begleitet vom Rauschen der Wellen mit frischem Fisch, Meeresfrüchten und Insel-Spezialitäten.

o Honeymoon Beach Picnic – ein Picknick an einem Strand, der für ein paar Stunden nur für den speisenden Gast reserviert ist.

o Chef’s Table auf der Piazza – ein individuell zusammengestelltes Gourmet-Menü, begleitet vom Executive Chef im lebendigen Herzen der Insel.

o Dinner im Weinkeller – ein intimer Abend mit perfekt abgestimmten Weinen, umgeben von erlesenen Jahrgängen aus aller Welt, exklusiv und atmosphärisch.

o The Cross at Spa Hill – hoch oben auf dem Spa Hill Felsen mit Panoramablick, Feuerschale und Panoramablicken über den Indischen Ozean.

o Organic Garden Experience – ein naturverbundenes, nachhaltiges kulinarisches Erlebnis voller authentischer Aromen mitten im blühenden Inselgarten.

o Helipad Dinner – ein einzigartiger kulinarischer Moment auf dem üppig bewachsenen Helikopter Plateau – der perfekte Ort für eine Nacht unter dem Sternenhimmel.

o Creolisches Dinner in der Bibliothek – auf den historischen Spuren der Insel – im ältesten Gebäude – mit authentischer lokaler Küche.

o In-Villa BBQ – privates Barbecue am Pool der eigenen Villa – natürlich mit persönlichem Koch.

o East Beach Barbecue – frischer Fisch, Meeresfrüchte und lokale Spezialitäten direkt am Strand.

o Moonlight Beach Cinema Dinner – Filmklassiker unter freiem Himmel, begleitet von Champagner, Popcorn und einem eigens kuratierten Menü.

Die Destination Dining Optionen auf North Island sind Ausdruck der Inselphilosophie von maßgeschneidertem Luxus in Harmonie mit der Natur – jedes Detail ist auf höchste Privatsphäre und persönlichen Service ausgelegt.

Preis ab März 2026: 10.500 Euro / Nacht mit dem allumfassenden „Your Menu, Your Venue, Your Time“-Servicekonzept

Über North Island

Eingebettet in die Inselstruktur der Seychellen und nur 15 Minuten per Helikopter von Mahé entfernt, zählt North Island zu den exklusivsten privaten Inseln weltweit. Umgeben von unberührter Natur, einer reichen Artenvielfalt und spektakulärer Flora und Fauna, bietet das Luxus-Öko-Resort pure Privatsphäre und nachhaltigen Komfort in seiner edelsten Form.

North Island beherbergt lediglich 11 private Villen – darunter zehn 450 m² große Beachfront Villen und die 750 m² große Villa North – und garantiert damit höchste Exklusivität.

Die Insel ist außerdem ein bedeutender Rückzugsort für die vom Aussterben bedrohten grünen Meeresschildkröten und Heimat von über 170 Aldabra-Riesenschildkröten. Das wissenschaftlich begleitete Monitoring-Programm zur Erfassung der Nistaktivitäten der Schildkröten besteht bereits seit 1998 und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung dieser bedrohten Spezies.

Preis ab März 2026: 10.500 Euro / Nacht inklusive des „Your Menu, Your Venue, Your Time“ Service Konzepts das viele Aktiväten, Spa und kulinarische Erlebnisse beinhaltet

www.north-island.com

