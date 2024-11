Nominierung PerformixX Award 2024 – MCANISM als Bestes Netzwerk

MCANISM Technology freut sich verkünden zu können, dass sie für den PerformixX Award 2024 in der Kategorie „Bestes Netzwerk“ nominiert sind.

Wir blicken zurück ins Jahr 2018: Hier wurde der PerformixX Award zum ersten Mal bei der TactixX verliehen. In diesem Jahr findet die Verleihung erstmals im Rahmen der Affiliate Conference am 18.11. im Hilton Hotel am Flughafen München statt. Bis zum 28. Oktober erfolgt die Abstimmung der Jury und die Auswertung über ein Online-Abstimmungstool. Die Jury besteht dabei aus 35 bis 50 Top-Publishern aus dem Affiliate- und Performance-Marketing.

Beim PerformixX Award werden jeweils die Top 3 der Kategorien „Bestes Netzwerk/Trackinglösung“, „Beste Agentur“, „Bester Advertiser“ und „Bester technischer Dienstleister“ gekürt und mit einem Pokal belohnt. MCANISM Technology freut sich sehr, für die Kategorie „Bestes Netzwerk“ nominiert zu sein und wir freuen uns schon sehr auf die bevorstehende Verleihung am 18. November.

„Wir fühlen uns sehr geehrt und dankbar, als bestes Affiliate-Netzwerk nominiert zu sein. Diese Anerkennung bedeutet uns viel, und ohne die Unterstützung unserer großartigen Partner, Kunden und unseres Teams hätten wir das nicht erreicht. Vielen Dank für euer Vertrauen – wir werden weiterhin unser Bestes geben, damit am Ende alle zufrieden sind… und wie beim Affiliate-Marketing gilt: Es ist nicht die Größe des Netzwerks, sondern wie man es einsetzt!“

Gunnar Militz via LinkedIn

Geschäftsführer MCANISM Technology GmbH

