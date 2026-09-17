Nokoly startet in DACH: KI-personalisierte Gute-Nacht-Geschichten und personalisierte Kinderbücher

Nokoly bringt KI-personalisierte Gute-Nacht-Geschichten und personalisierte Kinderbücher zu Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz: digital in der App, gedruckt im Shop.

Mit der Nokoly App und dem Nokoly Shop ist die Kindermarke ab sofort für Familien im deutschsprachigen Raum verfügbar: personalisierte Gute-Nacht-Geschichten digital in Minuten, personalisierte Kinderbücher gedruckt zum Anfassen.

Münster, 17.09.2026. Nokoly ist ab sofort für Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Die Nokoly App (nokoly.com) erstellt KI-personalisierte Gute-Nacht-Geschichten, individuell mit Namen, Alter und Vorlieben des Kindes, in wenigen Minuten fertig. Der Nokoly Shop (shop.nokoly.com) bringt dieselbe Idee als gedrucktes, personalisiertes Kinderbuch zu den Familien nach Hause, mit dem Kind auch im Bild als Hauptfigur.

„Ein Kind, das sich selbst als Hauptfigur einer Geschichte wiederfindet, hört anders zu und schläft anders ein“, sagt Ismail, Gründer:in von Nokoly. „Mit KI machen wir das jetzt für jede Familie im deutschsprachigen Raum zugänglich, ohne dass jemand selbst schreiben oder gestalten muss.“

So funktioniert die personalisierte Geschichte

Eltern geben Name, Alter und ein paar Vorlieben ihres Kindes ein, wählen ein Thema wie Einhörner, Weltraum oder ein Abenteuer im Wald, und die App erstellt daraus eine individuelle, KI-generierte Gute-Nacht-Geschichte. Die Nokoly App ist für iOS und Android verfügbar, nach dem Freemium-Prinzip: Der Einstieg ist kostenlos, ein Premium-Abo schaltet unbegrenzte Geschichten und weitere Themenwelten frei.

Vom Bildschirm ins Bücherregal

Im Nokoly Shop lassen sich dieselben personalisierten Geschichten als gedrucktes Kinderbuch bestellen, europaweit lieferbar. Eltern bestellen die Bücher unter anderem zu folgenden Anlässen: zur Geburt, zur Taufe, zur Einschulung und als Geschwister-Ausgabe, in der mehrere Kinder gemeinsam in einer Geschichte auftreten. Zur Weihnachtszeit bietet Nokoly seine personalisierten Bücher und die Premium-Version der App zusätzlich als individuelles Weihnachtsgeschenk für Kinder an.

Über Nokoly

Nokoly ist eine Kindermarke für Familien im deutschsprachigen Raum, entwickelt für Kinder zwischen 2 und 8 Jahren und vermarktet an ihre Eltern. Das Herzstück sind zwei Produkte: die Nokoly App für KI-personalisierte Gute-Nacht-Geschichten und der Nokoly Shop für personalisierte, gedruckte Kinderbücher. Nokoly wird betrieben von der Hypez LTD.

Häufige Fragen

Was ist eine KI-personalisierte Gute-Nacht-Geschichte?

Die Nokoly App erstellt mit künstlicher Intelligenz eine individuelle Geschichte, in der Name, Alter und Vorlieben des Kindes eingebaut sind. Das Kind ist die Hauptfigur der Handlung, nicht nur Zuhörer:in.

Gibt es die personalisierte Geschichte auch als echtes Buch?

Ja. Im Nokoly Shop (shop.nokoly.com) lassen sich dieselben personalisierten Geschichten als gedrucktes Kinderbuch bestellen, mit dem Kind als Hauptfigur auch im Bild.

Für welche Anlässe eignet sich ein personalisiertes Nokoly-Buch?

Eltern bestellen die Bücher unter anderem zur Geburt, zur Taufe, zur Einschulung, als Geschwister-Ausgabe und als Weihnachtsgeschenk.

Für welches Alter ist Nokoly geeignet?

Nokoly richtet sich an Kinder von 2 bis 8 Jahren, mit dem Kernangebot für 3- bis 6-Jährige.

Ist die Nokoly App kostenlos?

Der Einstieg ist kostenlos. Für unbegrenzte Geschichten und zusätzliche Themenwelten gibt es ein Premium-Abo.

Pressekontakt

Nokoly

E-Mail: team@nokoly.com

Web: Personalisierte Kindergeschichten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nokoly

Herr Ismail Ramadan

Greengate Street 6

OL4 1FN Oldham

Vereinigtes Königreich

fon ..: +491602417759

web ..: https://nokoly.com

email : team@nokoly.com

Nokoly ist eine Kindermarke für Familien im deutschsprachigen Raum. Entwickelt für Kinder zwischen 2 und 8 Jahren und vermarktet an ihre Eltern, verbindet Nokoly spielerisches Lernen, Fantasie und emotionale Bindung in einem warmen, kindgerechten Universum.

Das Herzstück von Nokoly sind zwei Produkte: die Nokoly App (nokoly.com), die mit künstlicher Intelligenz personalisierte Gute-Nacht-Geschichten erstellt, in denen das eigene Kind zur Hauptfigur wird, und der Nokoly Shop (shop.nokoly.com), in dem Eltern dieselben Geschichten als hochwertig gedrucktes, personalisiertes Kinderbuch bestellen können.

Nokoly wurde mit dem Ziel gegründet, Familien im DACH-Raum ein einfaches, vertrauenswürdiges Einschlafritual zu geben, digital in der App und ganz greifbar als gedrucktes Buch. Betrieben wird Nokoly von der Hypez LTD.

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Nokoly

Herr Ismail Ramadan

Greengate Street 6

OL4 1FN Oldham

fon ..: +491602417759

email : team@nokoly.com

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