Noch mehr Komfort auf der FRISA IV

Die AG Reederei Norden-Frisia investiert in Design, Gastro-Service und Technik.

Die AG Reederei Norden-Frisia hat rund 1,5 Millionen Euro in die umfassende Modernisierung der Inselfähre FRISIA IV investiert. Am 28. März geht sie rechtzeitig zur neuen Saison wieder in Betrieb.

Auf der Werft Emden Dockyard wurden innerhalb von sieben Wochen der Gastro-Bereich und der komplette Fahrgastsalon neu gestaltet. „Das moderne Design umfasst hell gestaltete Wände, gemütliche Sitzgruppen mit frischen Farben sowie einen passenden neuen Bodenbelag“, sagt Michael Garrelts, Technischer Inspektor bei der Frisia. Auch die Elektroinstallationen, Netzwerk- und LED-Technik seien umfangreich erneuert worden. Zum Gastronomie-Konzept gehört neben dem gewohnten Service nun auch die Möglichkeit, Kaffee, Erfrischungsgetränke und Snacks an Automaten zu erwerben.

„Mit der Modernisierung der FRISIA IV investieren wir weiter in den Komfort für die Fahrgäste und in die Zukunft der zuverlässigen Inselversorgung“, sagt Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann.

Die FRISIA IV ist eine so genannte Doppel-End-Fähre und verfügt sowohl am Bug als auch am Heck über Einrichtungen zum Anlegen sowie zum Be- und Entladen. Sie wurde auf der Cassens-Werft in Emden gebaut und 2002 in Dienst gestellt. Die FRISIA IV kann ca. 1.300 Fahrgäste und 50 Pkw befördern und fährt regelmäßig zwischen Norddeich und der Insel Norderney.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Die AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 200 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen.

Die Aufgabe der „Frisia“ war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

Pressekontakt:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.