Außergewöhnliche Events und Ibiza-Flair auf der Dachterrasse

Das Fünf-Sterne Nobu Hotel Ibiza Bay, bekannt als Hotspot für tolle Sonnenuntergänge dank Panoramablick über die Bucht von Talamanca, präsentiert mit seiner „Rooftop Summer Series“ bis Ende August eine Reihe ebenso außergewöhnlicher wie inspirierender Events. Die Auswahl reicht von Workshops zu bewusst gelebter Sexualität bis hin zu elektronischer Tanzmeditation und Live-Painting-Shows. Im Anschluss an die jeweilige Veranstaltung sind Teilnehmer dazu eingeladen, sich unters Gästepublikum zu mischen und auf der Hotel-Dachterrasse herausragende kulinarische Kreationen und Cocktails zu genießen. Tickets sind über EventBrite oder Facebook erhältlich. Eine Übernachtung im Nobu Hotel Ibiza Bay kostet ab 450 Euro. Für Hotelgäste ist die Teilnahme an den Events im Aufenthalt inbegriffen.

Conscious Sexuality & Wumanas Sessions

Gemeinsam mit The 5th House, einer sexpositiven und lustbasierten Bildungsplattform, und dem multidisziplinären Frauen-Kreativkollektiv Wumanas wollen die beiden „Conscious Sexuality Sessions“ erkunden, wie sich sexuelles Erleben und Selbstausdruck verbessern lassen. Ein Workshop wird von der Gründerin von The 5th House, Alejandra Welsh, geleitet. Sie gibt Werkzeuge an die Hand, mit denen Geist, Körper, Lust und Beziehungen bewusst beeinflusst werden können. Kaleema liefert den Live-Soundtrack aus einer unerwarteten Mischung verschiedener Musikgenres. Die zweite Veranstaltung führt Wumanas-Gründerin Maxima Simons an. Teilnehmer dürfen sich auf Musik von Celine Dewy von Wumanas freuen mit zauberhaften Stücken, die das Weibliche hervorheben.

Termine: 05. Juli | 02. August

Beginn der Sessions jeweils um 20:00 Uhr, Einlass für die Allgemeinheit ab 21:30 Uhr

Kosten: 40 EUR für Nicht-Hotelgäste; freier Eintritt für Hotelgäste (zuzüglich Verzehr)

Meditation zu Elektro-Musik

In Zusammenarbeit mit The Sunshine Collective SUCO, den Meistern aktiver Meditation, sind Gäste jeweils zum Vollmond eingeladen, auf der Dachterrasse des Nobu Hotel Ibiza Bay voller Energie und frischem Schwung in die Nacht zu starten. Die Meditationstechnik verbindet Atemübungen, Tanz und althergebrachte, wissenschaftlich fundierte Übungen mit elektronischer Musik zu einer kraftvollen Erfahrung und einem Gefühl von Verbundenheit, Freiheit und Wohlbefinden. Jede Sitzung beinhaltet einen Health Shot zur Begrüßung, eine einstündige Meditation sowie eine klassische Nobu Bento Box mit einem Kombucha-Getränk oder japanischem Bier.

Termine: 14. Juni | 13. Juli | 12. August | 10. September

Beginn jeweils um 20:00 Uhr, Einlass für die Allgemeinheit ab 21:30 Uhr

Kosten: 65 EUR für Nicht-Hotelgäste; freier Eintritt für Hotelgäste (zuzüglich Verzehr)

Show: Erwecke deine Kreativität

Hier darf bei einer inspirierenden interaktiven Live-Painting-Show der eigenen Kreativität freien Lauf gelassen werden, wenn eine leere Leinwand sich in ein Kunstwerk verwandelt. Partner für diese Sessions sind Paloma Mensajera, eine auf Ibiza ansässige Malerin, Keramikerin und Vordenkerin des Kreativlabors Atelier 74; Gitte Spinder, eine bildende Künstlerin, die mit Videoprojektionen mit weiblichen Motiven arbeitet, und Wumanas, der multidisziplinären Kreativplattform für Frauen weltweit. Ein intimes Akustikkonzert und originelle Cocktails flankieren die Show.

Termin: 19. Juli

Beginn um 20:00 Uhr, Einlass für die Allgemeinheit ab 21:30 Uhr

Kosten: 40 EUR für Nicht-Hotelgäste; freier Eintritt für Hotelgäste

Ein Abend im Zeichen von Female Empowerment

Aktivistin Klaudia Oliver, die sich mit Kunst, Kultur, Gemeinschaft und besonderen Erlebnissen für einen positiven Wandel einsetzt, beleuchtet an diesem Abend die Rolle der Frau in der Kunst und die natürliche weibliche Schöpferkraft. Die Veranstaltung schließt mit einem magischen Live-Auftritt der argentinischen Sängerin, Komponistin und Produzentin Paloma del Cerro, deren Musik eine Mischung aus traditioneller lateinamerikanischer Folklore und elektronischer Musik darstellt. Auch dieses Event wird unterstützt von Wumanas.

Termin: 16. August

Beginn um 20:00 Uhr, Einlass für die Allgemeinheit ab 21:30 Uhr

Kosten: 50 EUR für Nicht-Hotelgäste; freier Eintritt für Hotelgäste

The Alchemy Journey

Die von Christinajade zusammengestellte Alchemy Journey besteht aus einem einzigartigen Mix aus Atemarbeit und elektronischer Musik, gefolgt von den beruhigenden Klängen der Alchemy Crystal Singing Bowls. Das dynamische Erlebnis will Körper, Geist und Seele nähren, die Teilnehmer sich selbst näherbringen und sie in einen einzigartigen Bewusstseinszustand versetzen. Durch die Schwingungen soll ein Gefühl tiefer Entspannung erzeugt und Körper und Nervensystem in Einklang gebracht werden. Jede Session beinhaltet einen Health Shot zur Begrüßung, eine 90-minütige Alchemy Journey und eine Classic Nobu Bento Box.

Termine: 29. Juni | 27. August

Beginn jeweils um 20:00 Uhr, Einlass für die Allgemeinheit ab 21:30 Uhr

Kosten: 65 EUR für Nicht-Hotelgäste; freier Eintritt für Hotelgäste (zuzüglich Verzehr)

Weitere Infos und Zimmerreservierungen unter: www.nobuhotelibizabay.com

Über das Nobu Hotel Ibiza Bay

Das Nobu Hotel Ibiza Bay entstand durch die Zusammenarbeit von L+R Hotels und MC Hotels, den Eigentümern des Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa, Puente Romano, Marbella und Nobu Hotel Marbella. Seit der Eröffnung im Juni 2017 ist es das führende Fünf-Sterne-Haus der Insel und bietet 152 Designer-Zimmer, darunter 90 Suiten sowie herausragende Einrichtungen wie das Ibiza Bay Spa, den Friseursalon von John Frieda, die Boutique El Almacen, drei Restaurants, eine Pool-Bar, einen preisgekrönten Kids Club, einen Pool nur für Erwachsene sowie einen familienfreundlichen Swimmingpool. Zeitlose Leichtigkeit ist hier das Motto – das Frühstück wird rund um die Uhr serviert und entspannte Mittagessen verschwimmen mit ausgelassenen Abenden. Nach Sonnenuntergang verwandelt sich das Nobu Ibiza Bay in einen schicken nächtlichen Hotspot, in dem Genuss und Gelassenheit an erster Stelle stehen. Das Nobu Hotel Ibiza Bay wurde bei den Conde Nast Traveller Reader’s Choice Awards 2020 unter den Top 20 Hotels in Spanien und Portugal aufgeführt. Weitere Informationen unter www.nobuhotels.com und auf Instagram unter @ibizabay.

Über Nobu Hospitality

Die 1994 von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründete Marke Nobu ist auf fünf Kontinenten vertreten und gilt in den Metropolen der Welt als das ultimative Lifestyle-Erlebnis in der jeweiligen Destination. Das erste Nobu-Restaurant wurde 1994 in New York eröffnet, gefolgt von der Eröffnung des ersten Hotels in Las Vegas im Jahr 2013. Seitdem ist die Marke auf 50 Restaurants und 27 Hotels angewachsen, die sowohl in Betrieb als auch in der Entwicklung sind. Heute gibt es Nobu Hotels in Manila, Miami Beach, Malibu, Shoreditch (London), Ibiza, Palo Alto, Marbella, Los Cabos, Barcelona, Warschau, Chicago und Portman Square (London). Weitere Nobu Hotels sind in Madrid, Marrakesch, Rom, Riad, Atlanta, Toronto, Atlantic City, New Orleans, Santorini, San Sebastián, São Paulo, Tel Aviv, Hamburg und Al Khobar in Planung. Weitere Informationen unter www.nobuhotels.com und auf Instagram unter @NobuHotels.

