New Work für die Deutsche Bahn in historischem Ambiente

ASSMANN gestaltet moderne Arbeitswelt im DB Gasometer in Berlin auf 28.000 Quadratmetern

Perfekte Bedingungen für tätigkeitsorientiertes Arbeiten in Wohlfühlatmosphäre zu schaffen – das war das Ziel, das die ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG in Berlin-Schöneberg gemeinsam mit dem DB Projektteam, dem Architekturbüro Kinzo und dem Fachhandelspartner Gohs realisiert hat. Auf 28.000 Quadratmetern, verteilt auf zwölf Etagen, erstreckt sich dort auf dem EUREF Campus das neue DB Gasometer der Deutschen Bahn AG. Wo einst das Heben und Senken des Teleskop-Gasbehälters den Füllstand anzeigte, steht jetzt ein moderner Neubau mit einer multifunktionalen und kreativen Arbeitsumgebung für 2.000 Mitarbeitende. Um den historischen Charme dieses besonderen Ortes zu bewahren, blieb das Stahlgerüst des ehemaligen Gasspeichers erhalten und umrahmt nun stilvoll den neuen Rundbau, in dessen Innerem ASSMANN gemeinsam mit dem Fachhandelspartner Gohs ein inspirierendes und flexibles Office geschaffen hat. Von den rein personengebundenen Schreibtischen hat sich die Deutsche Bahn weitestgehend gelöst, um die neuen Formen flexiblen Arbeitens abzubilden. „Co-Working-Bereiche und Gemeinschaftsflächen laden zum Austausch ein, während Rückzugsorte Raum für konzentriertes Arbeiten und entspannte Pausen bieten“, so ASSMANN Key Account Managerin Julia Krieger und Axel Ellermann, ebenfalls Key Account Manager: „Flächen und Medientechnik werden geteilt, was die Zusammenarbeit weiter fördert. So kann jederzeit überall spontan ein vorübergehender Arbeitsplatz entstehen.“

Ein Blick in die Arbeitswelt DB Gasometer zeigt: In den sogenannten Home-Zonen können die Mitarbeitenden ankommen. Allvia Locker und Module aus dem Cubas Stauraumsystem bieten genügend Stauraum für Persönliches und Arbeitsmaterialien. Aus dem Softseating-Programm stammen die gemütlichen Consento Livorno Sessel, Como Liegen sowie Cremona Sofas. Designklassiker wie die Pesaro Couchtische bieten eine ideale Abstellfläche. Die höhenverstellbaren und klappbaren Schreib-, Seminar- und Bistrotische der Reihe Pontis Hypa bieten zudem viel Flexibilität. Sie lassen sich im Handumdrehen für Workshops oder Meetings einsetzen, während der Akkubetrieb maximale Flexibilität bei der Raumnutzung gewährleistet. Für Struktur sorgen Syneo Part Stellwände, die auch als Flipchart oder Whiteboard genutzt werden können. Für spontane Zusammenkünfte stehen flexible Sitzgelegenheiten wie Syneo Part Hocker und Consento Sitzmodule zur Verfügung. Das Setup in den Meeting-Räumen ist mit hohen Solos Besprechungstischen und Torino Barhockern ausgestattet – ideal für dynamische Besprechungen. Auch bei den Bildschirmarbeitsplätzen wurde auf Ergonomie geachtet. Die Entscheidung fiel auf elektromotorisch höhenverstellbare Sympas Schreibtische, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, ihre Arbeitsposition nach persönlichen Wünschen anzupassen.

In der obersten Etage stehen moderne Event- und Konferenzräume mit atemberaubendem Blick auf Berlin zur Verfügung – ideal für Workshops, Meetings und kreative Brainstormings. Es ist das Ergebnis einer eingespielten Zusammenarbeit zwischen dem DB Projektteam unter der Gesamtprojektleitung von DB Immobilien, dem Architekturbüro Kinzo, den Expertinnen und Experten von ASSMANN und dem Fachhandelspartner Gohs. Wichtiger Bestandteil der Aufgabenstellung war ein eigenes Farb- und Materialkonzept. Die Farbauswahl spiegelt nicht nur die Umgebung wider, sondern harmoniert auch perfekt mit dem Äußeren des Bauwerks. Freistehende Möbel sind farblich einheitlich gehalten, sodass sie sich auf allen Etagen und Räumen harmonisch ins Farbkonzept einfügen.

Unter anderem die digitalen Einheiten der Deutschen Bahn bündeln im DB Gasometer seit dem Umbau ihre Kräfte, nachdem sie zuvor auf verschiedene Standorte im Stadtgebiet Berlin verteilt waren. Um die neue Arbeitswelt zu schaffen, wurden die Mitarbeitenden aktiv in zahlreichen Workshops in die Planungen einbezogen. Ihre Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche bildeten Eckpfeiler des Konzeptes. „Eine besondere Herausforderung waren die hohen Anforderungen an die Flächen- und Modulkonzepte sowie an eine flexible, einladende Ausstattung. Hier konnten wir erneut auf die Expertise und die Office-Lösungen von ASSMANN zurückgreifen“, so Alexander Walter, DB Immobilien Projektleiter Planung, Ausbau und Interior Design.

Die große Fläche besteht nun zu etwa 60 Prozent aus Kommunikationszonen, zu 30 Prozent aus Bildschirmarbeitsplätzen, während der Rest für Netzwerk- und Servicebereiche genutzt wird. Ziel war es, dass die neue Arbeitswelt die Zusammenarbeit fördert. Mit einem durchdachten Konzept und passenden Einrichtungslösungen ist genau das erfolgreich realisiert worden. „Die Kolleginnen und Kollegen kamen zum Teil schon aus modernen, mobilen Standorten, aber wenige kannten bereits ergänzende Angebote und Raummodule. Das Feedback ist positiv, das Versprechen von gutem Arbeiten konnten wir einlösen“, resümieren Bettina Held und Alexander Lange Alexander Lange DB Immobilien Gesamtprojektleitung.

Über ASSMANN

Die ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG ist deutschlandweit führender Hersteller und Experte für die ganzheitliche Ausstattung moderner Arbeitswelten. Ziel des Familienunternehmens in vierter Generation ist es, zeitgemäße und inspirierende Orte zu schaffen, an denen Menschen gerne arbeiten und sich wohlfühlen. Das Markenzeichen [A] repräsentiert dabei nicht nur den Leitgedanken [A]LL YOUR WORKPLACE NEEDS, sondern vereint alles, was ASSMANN seit über 85 Jahren ausmacht und das Unternehmen als Komplettanbieter auszeichnet: [A] wie Atmosphäre und Agilität. [A] wie Anspruch an Qualität. [A] wie Alles aus einer Hand, mit einem starken Fachhandel als Partner.

Das Produktportfolio reicht von flexiblen Schreibtisch- und Stauraumsystemen, Empfangs-, Seminar- und Akustiklösungen über moderne Lounge-, Raum-in-Raum- und Soft Seating-Möbel bis hin zu ergonomischen Bürodrehstühlen sowie umfassende Beratung und Planung durch das ASSMANN 4ROOMS Team. Darüber hinaus bietet ASSMANN SMART Lösungen für flexibles Arbeiten in Zeit und Raum und ASSMANN HOME Produkte zur individuellen Gestaltung des Homeoffice. Am Stammsitz in Melle bei Osnabrück arbeiten mehr als 400 Mitarbeitende. In einer der modernsten Büromöbelproduktionen Europas fertigt das 1939 gegründete Unternehmen hier rund 2.500 Teile am Tag und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 150 Millionen Euro.

Das Familienunternehmen wird in dritter und vierter Generation von Dirk und Karla Aßmann geführt. ASSMANN verfolgt seit jeher eine durchgängige und konsequente Nachhaltigkeitsstrategie und bekennt sich zu ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung – nachzulesen unter anderem im vom digitalen TÜV geprüften Nachhaltigkeitsbericht. Das Unternehmen ist mit Vertriebsstandorten und Showrooms in Berlin, Wiesbaden, München, Stuttgart und Hamburg sowie London, Paris, Wien, Aarau, Manchester und Amsterdam in Deutschland und Europa präsent. www.assmann.de.

