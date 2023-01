Ein reisebegeistertes Paar, ein Mikrofon und der ehrgeizige Wunsch, die besten Hotels der Welt zu finden und in einer „TopList“ zu vereinen. Diese Zutaten sind das Erfolgsrezept von Listen To Travel.

Listen To Travel ist der einzige deutschsprachige Reisepodcast mit Bewertungen von selektrierten Luxushotels.

Podcasts sind das neue Trend-Medium unserer Tage. Das Reise Luxussegment war dabei bisher kaum vertreten. Bei Listen To Travel steht nicht die Destination im Vordergrund, sondern Hotels. Im März 2022 hat sich das mit dem Entstehen des monatlich erscheinenden Reisepodcast Listen To Travel geändert. Die beiden Protagonisten, Isabel und Clemens, nehmen ihre Hörer mit auf eine auditive Reise in die außergewöhnlichsten Hotels der Welt. Die ersten Episoden führen ebenso zum Flagship der internationalen Luxushotelkette Aman in Thailand wie zu versteckten Bijous in Frankreich, südschwedischen Schlössern und in die marokkanische Agafay Wüste.

Was die Häuser – ganz gleich ob internationale Hotelkette oder Boutique Haus – eint, ist ihre Einzigartigkeit mit Filmkulissen-Charakter. Wie Location-Scouts unentdeckte Drehorte für Filme finden, begeben sich die Travel-Scouts Isabel und Clemens auf die Suche nach dem perfekten Hotel-Spot.

Besonderheit des Podcast: es wird immer vor Ort aufgenommen, sodass der Hörer tatsächlich in die jeweilige Hotelkulisse eintauchen kann.

Listen To Travel ist bei Apple Podcast, Spotify, Amazon oder direkt auf der Website zu hören.

Website: www.listentotravel.com

