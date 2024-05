Neues Motto bei „1A Intensivpflegedienst GmbH“ aus Hannover: „Wir sind dort, wo Sie uns brauchen“

Außerklinische Intensivpflege und Kinderintensivpflege in Hannover oder an einem anderen Ort in Niedersachsen.

Die 1A Pflegedienst. Intensivpflegedienst und Heimbeatmung GmbH mit Sitz in Hannover hat ein neues Motto: „Wir sind dort, wo Sie uns brauchen.“

Als erfahrener Intensivpflegedienst und Kinderintensivpflegedienst sind wir darauf spezialisiert, Menschen, die auf außerklinische Intensivversorgung angewiesen sind, sowie ihre Angehörigen rund um die Uhr zu unterstützen.

Unsere Stärken:

Professionelle Intensivpflege:

Unsere Mitarbeiter verfügen über umfassende Qualifikationen und Erfahrungen in der Intensivpflege. Wir wissen, dass jeder Patient unterschiedliche Bedürfnisse hat, und können auf die spezifischen Anforderungen individuell eingehen.

Enge Kooperation mit Ärzten und Therapeuten:

Wir arbeiten eng mit medizinischem Fachpersonal zusammen, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse unserer Patienten im Mittelpunkt.

Ambulante Intensivpflege für jeden finanzierbar:

Bei uns erhalten Sie keine Rechnungen. Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Patienten in ihrer vertrauten Umgebung bestmöglich versorgt werden. Unser Ziel ist es, die Selbständigkeit zu fördern und die Gesundheit zu erhalten. Wir entlasten Angehörige und tragen zur Verbesserung der Lebensqualität bei.

Flexibilität und regionale Präsenz:

Wir reagieren flexibel auf Veränderungen und haben erkannt, dass es aktuell mehr Bedarf an Intensivpflege an verschiedenen Orten in Niedersachsen gibt.

Ob in Hannover, Barsinghausen, Garbsen, Gehrden, Burgdorf, Neustadt am Rübenberge, Seelze, Nienburg, Springe, Wunstorf, Wedemark, Braunschweig, Salzgitter oder Wolfsburg – wir sind für unsere Patienten da und übernehmen gerne die Versorgung zu Hause.

Wenn Sie einen erfahrenen Intensivpflegedienst oder Kinderintensivpflegedienst suchen, wenden Sie sich an uns.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: 1A Pflegedienst. Intensivpflegedienst und Heimbeatmung GmbH.

Pressekontakt:

1A Pflegedienst. Intensivpflegedienst und Heimbeatmung GmbH

Verdener Platz 2, 30419 Hannover

Telefon: 0511 56967707

