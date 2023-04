Im Mai dürfen sich Gäste des Wasserschlosses Mellenthin auf viel Neues freuen. Auch die beliebten kulinarischen Themen-Events sowie die attraktiven Arrangements werden wieder angeboten.

Eröffnung der Insel-Manufaktur

Der nur 500 Einwohner zählende Ort Mellenthin mitten im Herzen der Ostseeinsel Usedom ist jetzt um eine Attraktion reicher. So hat pünktlich zur neuen Saison die Insel-Manufaktur des Wasserschlosses Mellenthin eröffnet. Besucher und Gäste der zweitgrößten deutschen Insel haben hier ab sofort die Möglichkeit, sich über die Produkte aus der schlosseigenen Destillerie, Kaffeerösterei und Brauerei zu informieren, diese zu probieren und zu kaufen. Die gläserne Insel-Manufaktur befindet sich zentral in Mellenthin gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr, nur etwa 500 Meter vom Wasserschloss Mellenthin entfernt. Sie hat von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Speicher ergänzt Hotelangebot

Besucher und Gäste dürfte zudem freuen, dass das Wasserschloss Mellenthin pünktlich zur neuen Saison auch sein Hotelangebot erweitert. Bei dem neu hinzugekommenen Speicher handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien bietet. Wie auch im 50 Meter entfernten Hauptgebäude sind hier die Zimmer komfortabel, stilvoll und geschmackvoll mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Darüber hinaus sind im Speicher jetzt auch Komfort-Zimmer mit Balkon buchbar. Mit der Erweiterung seines Hotelangebots wird das Wasserschloss zukünftig noch attraktiver bei Aktiv- und Wellness-Urlaubern sowie Ruhesuchenden.

Sechsmal Themen-Buffets die Woche auf Wasserschloss Mellenthin

Doch nicht nur Aktiv-Urlauber und Stressgeplagte begeistert das Wohlfühl-Hotel im Herzen der Insel Usedom seit vielen Jahren. Auch Genießer und Freunde der regionalen Pommerschen Küche kommen im Wasserschloss Mellenthin voll auf ihre Kosten. So finden ab Mai wieder an sechs Tagen die Woche bunte Themen-Buffets in den alten Gewölben des urgemütlichen Brauhauses im rechten Seitenflügel statt, garniert mit bester Unterhaltung. Ein opulentes Buffet haben alle kulinarischen Events gemeinsam. Abgesehen davon unterscheiden sie sich thematisch voneinander. Während beim Ritter-Buffet das Mittelalter immer dienstags zum Leben erweckt wird, dreht sich beim Brauer-Abend jeden Donnerstag alles ums Bier. Bei Pommern- und Schlemmer-Buffet freitags bzw. samstags wird es dann nicht nur regionaler, sondern auch noch einen Tick üppiger. Gleiches gilt für den seit Jahren beliebten sonntäglichen Brunch, der das traditionelle Frühstück mit einem Mittagsbuffet kombiniert. Bei dem jeden Mittwoch stattfindenden Piraten-Spektakel kommen schließlich auch kleine Gäste voll auf ihre Kosten, wenn Piraten ab 18 Uhr die Brauerei auf Wasserschloss Mellenthin entern.

Attraktive Arrangements auf Wasserschloss Mellenthin

Genauso beliebt wie die bunten Themen-Events sind auch die attraktiven Arrangements des Wasserschlosses Mellenthin. Im Mai erwartet die Gäste mit „Himmelfahrt auf Usedom“ und „Pfingsten auf Usedom“ gleich zwei besondere Highlights sowie für Kurzentschlossene das Arrangement „Kurzurlaub auf Usedom“ vom 01.05. bis 04.05.2023. Neben drei Übernachtungen in einem stilvollen Zimmer, Frühstück und Abendessen in Menü- oder Buffetform in der Schloss-Brauerei dürfen sich die Gäste auch auf ein Bier-Probierbrett zur Begrüßung sowie ein Leihfahrrad freuen. Selbstverständlich sind zudem nicht nur diese, sondern auch alle weiteren attraktiven Arrangements auf Wasserschloss Mellenthin bis hin zum Jahreswechsel buchbar.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.