Neuer Wassersport-Hype: E-Foilen – Im OstseeResort Olpenitz lautlos über das Wasser gleiten

Die FERIENHAUS-AGENTUR bietet ab dem 12.6.2023 E-Foil-Kurse inklusive Ausrüstung und Spaßgarantie

OstseeResort Olpenitz. „E-Foilen ist wie das Surfen auf der perfekten Welle – nur ohne Welle“, so Florian Bauer, Geschäftsführer der FERIENHAUS-AGENTUR. „Man hat schnell erste Erfolge und es macht unglaublich viel Spaß. Wir freuen uns darauf, unseren Gästen diese neue und aufregende Wassersportart anbieten zu können.“

Ab Montag, den 12.6.2023 kann man im OstseeResort Olpenitz montags und donnerstags um 18 Uhr 90-minütige E-Foil-Kurse belegen. E-Foiling ist der neue Wassersport-Trend, bei dem man auf einem elektrischen Hydrofoil Board surft. Bei dieser aufregenden Sportart nutzt man die Kraft eines elektrischen Motors, um mit dem Board über das Wasser zu gleiten und dabei mühelos in die Höhe zu steigen. Ein Hydrofoil-System unter dem Board, bestehend aus einem Tragflügel (engl. foil) und einem Mast, erzeugt Auftrieb und ermöglicht so den Fahrenden, sich über die Wasseroberfläche zu erheben. Dadurch entsteht ein Gefühl von Schwerelosigkeit und Freiheit, während sie sanft über das Wasser gleiten. Die Höhe über dem Wasser variiert je nach Länge des Masts zwischen 50 und 70 Zentimetern. Gesteuert wird das E-Foil von den Surfern mittels einer Fernbedienung.

Im Gegensatz zum Wing-Foilen braucht man beim E-Foilen keine Windstärke oder -richtung zu beachten. Dank seines elektrischen Antriebs gleitet man fast lautlos über das Wasser, genießt den Fahrspaß und den Fahrtwind.

Damit auch Anfängerinnen und Anfänger schnell erste Erfolge erzielen, erhalten sie zu Kursbeginn eine Auftriebshilfe – eine Art kleines Schlauchboot, das unter das Board gesteckt wird. So ist das Brett etwas stabiler und sie kommen einfacher ins Stehen und Gleiten.

Der Kurs findet am ORO-Beach, der kleinen Badebucht im OstseeResort Olpenitz, vom 12. Juni bis zum 14. September 2023 jeden Montag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr statt. Der Kurs ist auf maximal zwei Personen beschränkt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Im Kurs sind das E-Foil, ein Neoprenanzug und eine Schutzweste leihweise für die Dauer des Kurses inbegriffen. Ein Einzelkurs erstreckt sich über 90 Minuten und kostet 200 EUR. Der Kurs für zwei Personen dauert 120 Minuten und wird zu einem Preis von 300 EUR angeboten. Inhaber der ORO-Card profitieren von einem 10%igen Rabatt auf den Kurspreis.

Interessierte können sich auf www.das-oro.de anmelden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH

Frau Melanie Feußner

Hafenpromenade 3

24376 Kappeln

Deutschland

fon ..: 015172444160

web ..: https://www.ferienhaus-agentur.de

email : melanie.feussner@ferienhaus-agentur.de

Über Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH

Mit rund 450 privaten Urlaubsdomizilen ist Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH größter Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen im OstseeResort Olpenitz (ORO). Das Unternehmen beschäftigt knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Hochsaison durch Praktikant:innen und Aushilfen verstärkt werden. Der Firmensitz befindet sich direkt im OstseeResort an der Hafenpromenade. Das Portfolio der FERIENHAUS-AGENTUR umfasst Hausboote / schwimmende Häuser, Ferienhäuser und -wohnungen in Olpenitz und der Geltinger Bucht.

Mehr Informationen über Die FERIENHAUS-AGENTUR finden Sie unter www.ferienhaus-agentur.de, zum OstseeResort Olpenitz unter www.das-oro.de

