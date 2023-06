Neuer COO bei Fleet-Hub

Marcus Federhoff verstärkt die Geschäftsführung

Fleet-Hub ist ein unabhängiger Anbieter von digitalen Fuhrparkmanagement-Lösungen für eine kosten- und zeiteffiziente Flottenverwaltung. Als COO wird Marcus Federhoff nun Teil der Unternehmensführung.

Pullach, 23. Mai 2023 – Zum 16.05.2023 übernahm Marcus Federhoff (38) die Position Chief Operating Officer (COO) beim Fuhrparkmanagement-Dienstleister Fleet-Hub GmbH in Pullach. Seit der Gründung im Jahr 2020 ist er im Unternehmen tätig. Federhoff hat entscheidend an dessen Aufbau mitgewirkt und die erfolgreiche Positionierung von Fleet-Hub am Markt vorangetrieben. In seiner neuen Position als COO verstärkt der bisherige Head of Operations nun die Geschäftsführung und verantwortet das operative Geschäft von Fleet-Hub.

Nach dem Start seiner beruflichen Laufbahn im Fuhrparkmanagement bekleidete er verschiedene Positionen und war u.a. leitender Fuhrparkmanager für große Flotten in Unternehmen. Fleet-Hub wird damit auch weiterhin von Federhoffs weitreichender Erfahrung sowie seiner Expertise in Bezug auf Innovationen und Digitalisierung in der Branche profitieren.

Bildquelle: Fleet-Hub

Über Fleet-Hub

Die Fleet-Hub GmbH ist ein unabhängiger Fuhrparkmanagement-Dienstleister, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Fuhrparkverwaltung durch moderne digitalisierte Prozessoptimierungen nachhaltig kosten- und zeiteffizienter zu gestalten. Dies gilt dabei nicht nur für Pkw, sondern auch für Nutzfahrzeuge und alternative Mobilitätsformen wie Job Bikes oder Mobilitätsbudget.

Am Hauptsitz in Pullach bei München bietet Fleet-Hub sowohl Komplettlösungen für alle Themengebiete der Mobilität als auch partielle Fuhrparkmanagement-Leistungen an. Mehr Informationen unter www.fleethub.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fleet-Hub GmbH

Herr Marcus Federhoff

Dr.-Gustav-Adolph-Straße 2

82049 Pullach im Isartal

Deutschland

fon ..: 089 – 453519709

web ..: http://www.fleethub.de

email : info@fleethub.de

Pressekontakt:

riba:businesstalk GmbH

Frau Julia Griebel

Klostergut Besselich 1

56182 Urbar-Koblenz

fon ..: 0261-96 37 57-12

web ..: http://www.riba.eu

email : jgriebel@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.