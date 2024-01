Neuer Anbieter von Individualreisen nach Kenia: Charlie’s Travels startet auf dem deutschen Markt

Kultur und Kulinarik fernab des Mainstreams, umfangreiche Betreuung und ein Team vor Ort ermöglichen erstmals authentische Reiseerlebnisse für Familien, Paare und Solo-Reisende

Oisterwijk / Niederlande, 01.11.2023

Der niederländische Reiseanbieter Charlie’s Travels betritt ab sofort den deutschen Markt und ermöglicht für Reisende auf der Suche nach Afrika-Trips nun neuartige, authentische und liebevoll kuratierte Erlebnisse in Kenia mit umfassender Betreuung bei Planung und Durchführung. Gegründet wurde Charlie’s Travels vor neun Jahren in den Niederlanden, dort bietet das Unternehmen inzwischen schon insgesamt acht afrikanische Länder im Portfolio an. Für den deutschen Markt stehen zunächst die Reisen nach Kenia im Fokus, weitere Länder werden zeitnah ebenfalls in das Angebot mit aufgenommen. Das Team vor Ort steht deutschen Urlauber:innen ab sofort zur Planung und Buchung von einzigartigen Trips zur Verfügung, die sich deutlich vom gängigen Angebot an Pauschalreisen abheben.

Mit einem umfangreichen Netzwerk an Partner:innen vor Ort, langjährigen Verbindungen und einem passionierten Team liegt der Fokus bei Charlie’s Travels vor allem auf Erlebnissen abseits der üblichen, touristisch schon längst ausgeloteten Pfade. Die Reiserouten werden direkt vor Ort durch das Charlie’s-Travels-Team geplant, dessen Teammitglieder in Kenia wohnen, leben und arbeiten. Neben aufregenden Programmpunkten und Entdeckungen abseits des touristischen Mainstreams wird so auch sichergestellt, dass von lokalen Betreiber:innen geführte Einrichtungen in sämtliche Reisen mit eingebunden werden – so werden die lokalen Anwohner:innen unterstützt, westliche Ketten werden vermieden. Ökonomische und Ökologische Nachhaltigkeit steht bei jeder Reise im Fokus. Dank authentischer Erlebnisse, individualisierten Reiseangeboten und dem direkten Kontakt zur Kultur des Landes setzt Charlie’s Travels ein Zeichen gegen leblose All-Inclusive-Angebote und ermöglicht inspirierende und unvergessliche Erlebnisse für Reisende.

Durch die individuelle Ausgestaltung jeder Reise ist das Angebot von Charlie’s Travels jederzeit für verschiedenste Arten von Reisenden personalisierbar. Von Solo-Urlauber:innen über Pärchen-Trips bis hin zu umfassenden Familien-Erlebnissen kümmert sich das Team vor Ort um sämtliche Bedürfnisse, Wünsche und ermöglicht so ein maßgeschneidertes Erlebnis, das immer auf den jeweiligen Reise-Ansatz zugeschnitten ist. Pauschalangebote werden somit bewusst vermieden, gleichzeitig gewährleistet Charlie’s Travels für Reisende aber eine vollumfängliche 24/7 Betreuung. Das Team vor Ort in Kenia steht jederzeit bei Fragen und Problemen zur Verfügung.

Sämtliche Informationen zu Angeboten, Buchung und der Geschichte des Unternehmens finden sich ab sofort auf https://www.charlies-travels.com/de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BOHMerang GmbH & Co. KG

Frau Jacqueline Schwestka

Marie-Curie-Straße 1

26129 Oldenburg

Deutschland

fon ..: 0171 1919766

web ..: https://bohmerang.de/

email : charliestravels@bohmerang.de

