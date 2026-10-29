Neue HP ZBook 8 G2 Workstations bei everIT erhältlich

Leistungsstarke mobile Workstations für professionelle Anwendungen: Die everIT GmbH erweitert ihr Portfolio um die neuen HP ZBook 8 G2i und G2a Modelle mit Intel- und AMD-Prozessoren.

Löningen-Bunnen, 28. Oktober 2026 – Mit den neuen HP ZBook 8 G2i und G2a Mobile Workstations erweitert HP Inc. sein Angebot für professionelle Anwender. Die everIT GmbH nimmt die neue Gerätegeneration in ihr Portfolio auf und bietet Geschäftskunden damit weitere Möglichkeiten, ihre IT-Arbeitsplätze leistungsfähig, mobil und bedarfsgerecht auszustatten.

Die neuen Workstations sind wahlweise mit Intel Core Ultra oder AMD Ryzen AI PRO Prozessoren ausgestattet und in Displaygrößen von 14 und 16 Zoll erhältlich. Damit adressiert HP unterschiedliche Anforderungen professioneller Anwender – von mobilen Fachkräften bis hin zu technischen Abteilungen mit anspruchsvollen Softwareumgebungen.

Mit zunehmender Digitalisierung, komplexeren Anwendungen und dem verstärkten Einsatz KI-gestützter Technologien steigen auch die Anforderungen an die Hardware in Unternehmen.

Insbesondere in Bereichen wie Konstruktion, Entwicklung, Architektur, Datenanalyse und Design sind leistungsfähige Arbeitsplätze ein wichtiger Bestandteil effizienter Geschäftsprozesse.

Mobile Workstations gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen es Fachkräften, anspruchsvolle Aufgaben unabhängig von einem festen Arbeitsplatz zu bearbeiten und gleichzeitig von professionellen Hardwarekonfigurationen zu profitieren.

Die neue HP ZBook Generation greift diese Anforderungen auf und bietet Unternehmen verschiedene Plattformen und Ausstattungsmöglichkeiten für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Als IT-Systemhaus und langjähriger Anbieter professioneller Hardware begleitet die everIT GmbH Unternehmen bei der Auswahl, Beschaffung und Integration geeigneter IT-Lösungen.

Dabei steht nicht allein die Bereitstellung einzelner Geräte im Mittelpunkt. Vielmehr verfolgt everIT einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem technische Anforderungen, Wirtschaftlichkeit und langfristige Einsatzmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Gerade bei professionellen Workstations ist eine bedarfsgerechte Konfiguration entscheidend. Unterschiedliche Anwendungen stellen individuelle Anforderungen an Prozessorleistung, Arbeitsspeicher, Grafik und Kompatibilität.

everIT unterstützt Geschäftskunden deshalb bei der Auswahl geeigneter Systeme, der Abstimmung technischer Konfigurationen und der Planung größerer Beschaffungsvorhaben.

Darüber hinaus profitieren Unternehmen von persönlichen Ansprechpartnern, individuellen Projektkonditionen und der Möglichkeit, auch komplexere Hardwareanforderungen gemeinsam mit dem Vertriebsteam zu realisieren.

Mit der Aufnahme der neuen HP ZBook 8 G2i und G2a Modelle unterstreicht everIT den Anspruch, Geschäftskunden frühzeitig Zugang zu aktuellen Business-Technologien zu ermöglichen.

Weitere Informationen zum HP Portfolio und den verfügbaren Business-Lösungen finden Interessierte in der HP Markenwelt auf directdeal.me

Über die everIT GmbH

Die everIT GmbH ist ein IT-Systemhaus und IT-Händler mit Sitz in Löningen-Bunnen. Seit 2004 unterstützt das Unternehmen Geschäftskunden bei der Beschaffung, Planung und Umsetzung moderner IT-Lösungen.

Das Portfolio umfasst Business-Hardware, IT-Infrastruktur, Netzwerktechnik, Software und IT-Dienstleistungen verschiedener namhafter Hersteller. Über den Onlineshop directdeal.me verbindet everIT den digitalen IT-Handel mit persönlicher Beratung und individuellen Projektkonditionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

everIT GmbH

Frau Lea-Sophie Scheve

St. Michael 5-7

49624 Löningen-Bunnen

Deutschland

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email : info@everit.de

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