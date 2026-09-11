Neue Emirates-Verbindung stärkt die Flughafenregion

Die neuen Landerechte für Emirates sind ein wichtiges Signal für den BER und die gesamte Hauptstadtregion.

Dialogforum sieht Chancen und mahnt Rücksicht auf Anrainergemeinden an

Schönefeld, 11. September 2026 – Die neuen Flugrechte für Emirates und die damit mögliche Verbindung vom Flughafen Berlin Brandenburg nach Dubai sind ein wichtiges Signal für die internationale Anbindung der Hauptstadtregion. Das Dialogforum Airport Berlin Brandenburg sieht darin neue Chancen für den Wirtschaftsstandort und den BER. Zugleich müssen bei einer weiteren Entwicklung des Flugverkehrs die Interessen der Anrainergemeinden berücksichtigt werden.

Helmut Barthel, Vorsitzender des Dialogforums Airport Berlin Brandenburg, sagt: „Das Dialogforum begrüßt die Erteilung von Verkehrsrechten für Emirates und die damit entstehenden neuen Flugverbindungen. Diese sind wichtig für die Entwicklung der Hauptstadtregion und für den wirtschaftlichen Erfolg des Flughafens. Bei der praktischen Ausgestaltung des Flugbetriebes sollte aber immer die Minimierung der Belastung für die Anrainergemeinde des Flughafens im Blick behalten werden.“

Internationale Anbindung als Standortfaktor

Die neue Verbindung verbessert die internationale Erreichbarkeit der Hauptstadtregion. Davon profitieren neben Unternehmen, dem Tourismus und dem Wirtschaftsstandort insgesamt letztlich alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region. Für den BER bedeutet die Verbindung zugleich eine weitere Stärkung seiner Rolle.

Für das Dialogforum ist dabei entscheidend, wirtschaftliche Entwicklung und Lebensqualität in der Flughafenregion gemeinsam zu betrachten. Mit neuen Flugverbindungen rückt deshalb auch die Frage in den Mittelpunkt, wie zusätzliche Belastungen durch den Flugverkehr möglichst geringgehalten werden können.

Eine Rolle kann dabei insbesondere der Einsatz moderner und lärmärmerer Flugzeuge spielen. Das Dialogforum wird die weitere Entwicklung im Austausch mit dem Flughafen, seinen Mitgliedskommunen und den weiteren beteiligten Akteuren begleiten. Barthel sagt: „Wirtschaftliche Entwicklung, eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur und die Lebensqualität der Menschen in der Flughafenregion müssen stets zusammengedacht werden.“

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