Neue Dosen von ADV PAX Lutec: Innovatives und Stilvolles für jeden Anlass!

Innovativ & Stilvoll – Der Dosenspezialist ADV Pax hat wieder viele tolle neue Dosen im Sortiment. Jetzt reinschauen!

Innovation und Stil stehen bei uns immer an erster Stelle, und die ADV PAX Lutec ist begeistert, Ihnen ihre neuesten Produkte vorstellen zu können, die Exklusivität und Einzigartigkeit ausstrahlen.

Ornament Bienendose oder auch Aromadose aus Aluminium: Unsere brandneue Aluminiumdose ist nicht nur ein visuelles Highlight, sondern auch äußerst funktional. Die Aluminiumdose ist mit einem cleveren Mechanismus ausgestattet, der es ermöglicht, einen Duftstoff einzufügen, der Bienen fernhält. Perfekt für alle, die ihre Outdoor-Erfahrung genießen möchten, ohne von neugierigen Bienen gestört zu werden. Der Deckel hat zudem eine schöne Ausstanzung mit einem schönen Ornamentmotiv. Die Schraubdose ist auch für andere Duftstoffe geeignet. Das Material Aluminium ist für die unterschiedlichsten Produkte geeignet. Bereits ab 50 Stück kann man diese schöne Aromadose erwerben.

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-ornament-60ml-artikel-9915.html

Sonderform Teddy-Dose für Leckereien: Lust auf etwas Süßes? Unsere niedliche Bärenförmige Dose ist ideal für die Aufbewahrung von Leckereien wie Fruchtgummis und anderen kleinen Köstlichkeiten. Mit ihrem verspielten Design ist sie nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Hingucker in jedem Einzelhandel oder als besonderes Geschenk. Ab nur 12 Stück ist unsere neue Dose als Sonderform direkt online zu erwerben. Da all unsere Dosen lebensmittelecht sind, können Sie Ihr Produkt direkt einfüllen.

https://www.adv-dosenshop.com/teddy-artikel-5300.html

Truck-Geschenkdose für vielfältige Verwendungszwecke: Neben unserem Christmas Truck und unserem Peace Truck haben wir nun auch einen neuen Truck, der nicht nur ein Blickfang, sondern auch äußerst vielseitig einsetzbar ist. Ob als Geschenkverpackung für besondere Anlässe oder als dekoratives Element, dieser Truck ist das ganze Jahr über ein echtes Highlight. Durch das moderne Design ist die besondere Dose vielseitig einsetzbar.

https://www.adv-dosenshop.com/truck-artikel-5057.html

Runde Dose mit Heidelberg-Motiv: Für alle Liebhaber von Heidelberg und seinen malerischen Motiven haben wir etwas ganz Besonderes. Unsere neue runde Dose mit Heidelberg-Motiv ist nicht nur ein schönes Souvenir, sondern auch äußerst praktisch. Verwenden Sie sie, um kleine Gegenstände aufzubewahren oder um Ihre Lieblingsleckereien stilvoll zu präsentieren. Trotz des modernen Looks dieser Dose hat sie auch dennoch etwas Nostalgisches, da das Motiv zeichnerisch aussieht.

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-heidelberg-6310.html

Möchten Sie Ihr eigenes Motiv mit einer Stadt Ihrer Wahl? Ab 2.000 Stück kann ADV PAX Lutec die Dosen bereits für Sie individuell produzieren. Schicken Sie einfach Ihre Anfrage an info@adv-pax.de .

Entdecken Sie diese und viele weitere Neuheiten im Sortiment von ADV PAX Lutec und bringen Sie Frische und Stil in Ihr Unternehmen! Wie etwa

Alle neuen Dosen im ADV Shop finden Sie unter https://www.adv-dosenshop.com/themen/neu.html

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.