Neue Batterietechnologie für extreme Einsätze: CustomCells stellt HCP-Technologie vor

Schnell laden, sicher arbeiten, länger durchhalten

– Mehr als 10.000 Lade-/Entladezyklen möglich

– „Made in Germany“ und China-unabhängige Lieferkette

– Marktreife bereits erreicht und Zellen verfügbar

Es ist ein Meilenstein in der innovativen Batterie-Entwicklung: Der deutsche Batteriezellenpionier CustomCells hat mit seiner neuen High Cycle Power-Technologie (HCP) einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Batterien gemacht. Die neu entwickelte Zellchemie ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie militärisches Gerät, Spezialfahrzeuge und mobile Energiesysteme ausgelegt.

Im Zentrum der Entwicklung steht eine Anodenchemie, die sich deutlich von klassischen Graphit- oder Siliziumlösungen unterscheidet. Sie kombiniert hohe Leistungsfähigkeit mit außergewöhnlicher Sicherheit und einer extrem langen Lebensdauer – selbst unter widrigsten Umweltbedingungen, wie extremer Kälte oder Hitze.

CustomCells ist eines der wenigen europäischen Batterie-Unternehmen, das bereits nach den nötigen militärischen Standards fertigen kann und schon jetzt eine weitestgehend China-unabhängige Lieferkette für das gesamte Produktportfolio bieten kann.

Schnellladefähig, leistungsstark und langlebig

Ein zentrales Merkmal der HCP-Zellen ist ihre Fähigkeit zum extrem schnellen Laden: Eine vollständige Ladung ist – je nach Anwendung – in nur sechs Minuten möglich. Zudem kann bei Temperaturen bis -20 ºC geladen werden. Gleichzeitig können die Zellen sehr hohe Ströme liefern, was insbesondere für Startvorgänge großer Motoren oder kurzzeitige Leistungsspitzen entscheidend ist.

Besonders hervorzuheben ist die lange Lebensdauer: In Tests behielten die Zellen auch nach mehr als 10.000 Lade- und Entladezyklen ihre volle Kapazität. Möglich wird dies durch eine sogenannte „Zero-Strain“-Materialstruktur, bei der sich das Elektrodenmaterial beim Laden und Entladen kaum ausdehnt oder zusammenzieht. Das reduziert Alterung und erhöht die Zuverlässigkeit erheblich.

Hohe Sicherheit – auch unter Extrembedingungen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit. Durch die hohe Betriebsspannung der Anode wird die Bildung von Lithium-Dendriten verhindert – eine der Hauptursachen für interne Kurzschlüsse und thermisches Durchgehen bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. In internen Tests zeigte die HCP-Technologie selbst bei Überladung, Kurzschluss oder mechanischer Beschädigung kein Brand- oder Explosionsrisiko.

Auch bei extremen Temperaturen bleibt die Batterie funktionsfähig: Während konventionelle Lithium-Ionen-Batterien bei Kälte stark an Leistung verlieren, kann das HCP-System auch unter dem Gefrierpunkt geladen werden – ohne Vorheizung und mit nur geringen Kapazitätsverlusten. Gleichzeitig ist der Betrieb bis zu hohen Umgebungstemperaturen möglich.

Ein Modul für Start und „Silent Watch“

Auf Basis dieser Technologie kann beispielsweise ein 6T Modul als standardkonformer 24-Volt-Ersatz für klassische Blei-Säure-Batterien in militärischen Fahrzeugen dienen. Das Modul erfüllt jedoch nicht nur die Anforderungen an hohe Startströme, sondern bietet gleichzeitig ausreichend Energiereserven für sogenannte „Silent-Watch“-Betriebsarten, bei denen die Bordelektronik ohne laufenden Motor versorgt wird. HCP kann in kurzer Zeit Stromstöße liefern und verfügt über eine Energiedichte, die so hoch ist wie die der LFP-Graphit-Zellchemie (110-160 Wh/kg).

Damit kann ein einzelnes Modul Funktionen übernehmen, für die bislang mehrere Batterien oder unterschiedliche Batterietypen notwendig waren. Neben der Leistungsfähigkeit reduziert das vor allem Gewicht, Wartungsaufwand und logistischen Aufwand.

Einsatzbereit für moderne Hochleistungsanwendungen

„Mit der HCP-Technologie adressiert CustomCells Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, Sicherheit und schnelle Einsatzbereitschaft entscheidend sind. Neben militärischen Fahrzeugen kommen dadurch auch Spezialfahrzeuge in Frage sowie unbemannte Systeme, stationäre Energiespeicher in anspruchsvollen Umgebungen und Anwendungen, bei denen die Total Cost of Ownership (TCO) hochrelevant ist, wie etwa im Bergbau“, so Benno Leuthner, CEO von CustomCells. „Die HCP-Technologie verbindet Eigenschaften, die bisher nur als schwer vereinbar galten: extreme Leistungsfähigkeit, sehr hohe Sicherheit und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für Anwendungen, bei denen Ausfallzeiten, Gewicht und Wartungskosten eine zentrale Rolle spielen.“

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Über CustomCells:

CustomCells ist ein 2012 gegründeter deutscher Entwickler und Hersteller für hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Batteriezellen. Am Sitz in Itzehoe betreibt das Unternehmen, das vollständig im Besitz deutscher Gesellschafter ist, ein F&E-Zentrum sowie flexible, skalierbare Produktionslinien – von Labor- bis Pilotmaßstäben. Mit rund 100 Mitarbeitenden um das bestehende Kernteam und neuem Eigentümerkreis seit Juli 2025 konzentriert sich CustomCells auf kundenindividuelle Zellen für anspruchsvollste Anwendungen, insbesondere in Verteidigung, Motorsport und weiteren High-Tech-Sektoren. Neben der eigenen Produktion hat CustomCells auch die Möglichkeit, extern zu fertigen.

Das Portfolio reicht von Prototyping, Material- und Prozessbewertung über Built-to-Print-Fertigung bis zu maßgeschneiderten High-Performance-Zellen. Mit mehr als 13 Jahren Erfahrung, 3.500 realisierten Projekten und mehr als 500 betreuten Kunden – darunter zahlreiche führende Technologie- und Automobilunternehmen – zählt CustomCells zu den technologisch versiertesten europäischen Akteuren im Bereich Batteriezelltechnologie.

Weitere Informationen unter: https://customcells.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Customcells GmbH

Herr Benno Leuthner

Fraunhoferstraße 1D

25524 Itzehoe

Deutschland

fon ..: +49 4821-133 92 00

web ..: https://customcells.com/

email : contact@customcells.com

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Pressekontakt:

Bernstein Communications GmbH für CustomCells GmbH

Herr Prof. Dr. Josef Arweck

Neustädtische Kirchstraße 6

10117 Berlin

fon ..: –

web ..: https://bernstein-group.com/de/

email : arweck@bernstein-group.com

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