Neue Anforderungen verändern die Maschinensicherheit grundlegend – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Software, KI und Cybersicherheit stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen in der Maschinensicherheit. Die 17. Fachtagung Maschinensicherheit am Nürburgring zeigt Lösungen für die Praxis.

Die Anforderungen an die Maschinensicherheit verändern sich aktuell mit hoher Dynamik: Mit der neuen Maschinenverordnung rücken insbesondere Software, Künstliche Intelligenz (KI) und die Absicherung vor Cyberangriffen zunehmend in den Fokus sicherheitsrelevanter Betrachtungen. Gleichzeitig prägen Themen wie elektrische Messungen, der Einsatz virtueller Umgebungen sowie der Umgang mit Altmaschinen mit lückenhafter Dokumentation den betrieblichen Alltag.

Für Fachkräfte ergeben sich daraus eine Vielzahl rechtlicher, normativer und praktischer Fragestellungen: Welche Auswirkungen hat die Maschinenverordnung konkret auf Software und KI? Wie lassen sich bestehende Anlagen rechtssicher betreiben? Und wie entwickeln sich zentrale Normen wie die EN ISO 12100 weiter? Insbesondere an den Schnittstellen zwischen Konstruktion, Betrieb und Instandhaltung nimmt die Komplexität weiter zu. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, bestehende Sicherheitskonzepte zu überprüfen, anzupassen und rechtssicher weiterzuentwickeln.

„Klassische Sicherheitskonzepte stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Gleichzeitig entstehen innovative Lösungsansätze, die neue Potenziale für effizientere und zugleich sichere Anlagen eröffnen“, sagt Alexander Huy, Fachbereichsleiter Maschinensicherheit der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH. „Der fachliche Austausch ist entscheidend, um neue Anforderungen richtig einzuordnen und in die Praxis zu übertragen.“

Genau hier setzt die 17. Fachtagung Maschinensicherheit der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH an. Am 21. und 22. Mai 2026 am Nürburgring oder online diskutieren Expertinnen und Experten aktuelle Entwicklungen, zeigen konkrete Lösungsansätze auf und schaffen Raum für intensiven Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche.

Im Fokus steht die ab dem 20. Januar 2027 verpflichtend geltende Maschinenverordnung. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Handlungsempfehlungen für den sicheren und rechtskonformen Betrieb von Maschinen, lernen aktuelle Entwicklungen rund um Normen wie die EN ISO 12100 (A-Norm) kennen und profitieren vom direkten Austausch mit Fachkolleginnen und -kollegen aus verschiedenen Branchen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.tuev-seminare.de/17.-fachtagung-maschinensicherheit/?mtm_campaign=FT17Maschinen&mtm_source=Presse&mtm_medium=Connektar

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Frau Carolin Gerwert

Am TÜV 1

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email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

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