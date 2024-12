Neu auf Spotify: Renditepolarisierung am Büromarkt? Kapitalmärkte, ESG und veränderte Mieternachfrage

Frank Esslinger im Expertengespräch mit Tilmann Noller, Opal Real Estate München

In dieser Folge: „Renditepolarisierung am Büromarkt? – Der Einfluss von Kapitalmärkten, ESG und Mieternachfrage“ –

Im Expertengespräch mit Tilmann Noller, Geschäftsführer, Opal Real Estate München

Tilmann Noller ist Geschäftsführer der Opal Real Estate in München mit dem langjährigen Fokus Umentwicklung und Repositionierung von Büroimmobilien. Vorher war er viele Jahre bei UBS Real Estate als Asset Manager und Projektmanager im Bereich Construction & Development u.a. für offene Fondsgesellschaften tätig.

Unsere Gesprächsthemen:

+ Welche Segmente des Büromarkts sind resilient, welche nicht?

+ Welchen Einfluss haben die Verschiebungen an den Kapitalmärkten?

+ Reduziert ESG ungewollt das Angebot ?

Zu den Personen:

Frank Esslinger ist Dipl.-Kaufmann (Universität zu Köln) und CEMS Master (HEC

Paris, Stockholm School of Economics) und ist seit 2014 Mitglied der

Geschäftsleitung der Schmack Immobilien Gruppe und verantwortlich für den

Bereich Finanzen/Mergers & Acquisitions. Zuvor war Herr Esslinger viele

Jahre im Investment Banking in London, u.a. im Bereich Mergers &

Acquisitions bei JP Morgan, tätig. Seine Karriere begann er bei Deloitte &

Touche in Düsseldorf. In den vergangenen Jahren übernahm Herr Esslinger

Vortrags- und Dozententätigkeiten u.a. an der HEC Paris, Institut IREBS (Universität

Regensburg) und der Hochschule Fresenius in München. Darüber hinaus ist er

Herausgeber des Podcast „Basispunkte – Makrotrend Immobilienmarkt“,

in dem er sich mit aktuellen Themen des Immobilienmarktes beschäftigt.

Tilmann Noller war als Projektmanager bei Herzog & de Meuron, den Architekten der Allianz Arena und der Elbphilharmonie, tätig. Dort entwickelte er einen Masterplan für das Werksareal der Pharmafirma Roche AG in Basel mit und verantwortete die Planung eines Mixed-Use-Hochhauses für die Roche AG. Im Jahr 2007 wechselte er zu UBS Real Estate in den Bereich Construction & Development, wo er als Projektmanager und Asset Manager eine Vielzahl von Repositonierungsstrategien für Büroimmobilen entwickelt und erfolgreich umgesetzt hat.

Er ist Geschäftsführer der OPAL Real Estate und Mitglied der Bayerischen Architektenkammer und der Royal Chartered Surveyor, für die er seit 2014 als Prüfer tätig ist.

