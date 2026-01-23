Netzarea startet eigene Nextcloud-Instanzen – mehr Kontrolle statt Shared-Cloud

Viele Cloud-Angebote sind Shared-Umgebungen mit Performance- und Datenschutzrisiken. Netzarea bietet Unternehmen eine eigene Nextcloud-Instanz mit Betreuung, Updates und DSGVO-konformer Infrastruktur.

Viele Unternehmen nutzen Cloud-Dienste, ohne zu merken, dass sie damit ein Stück Kontrolle abgeben. Cloud ist längst nicht nur „Speicher“. E-Mail, Kalender, Dokumente und Teamarbeit laufen darüber. Wenn das nicht zuverlässig funktioniert, merkt man es sofort: Termine fehlen, Mails kommen nicht an, Dateien sind nicht erreichbar.

Bei vielen Cloud-Anbietern teilen sich mehrere Firmen dieselbe Umgebung. Solange alles läuft, fällt das nicht auf. Wenn ein Update schiefgeht oder die Ressourcen knapp werden, merkt man schnell: Man hat keine Kontrolle über Performance oder Betrieb.

Netzarea bietet mit Nextcloud Dedicated Managed eine Alternative. Jede Firma bekommt eine eigene, getrennte Nextcloud-Instanz – ohne gemeinsame Ressourcen. Das bedeutet stabile Leistung, klare Trennung der Daten und weniger Überraschungen im Alltag. Das ist besonders wichtig für Unternehmen, die sensibel mit Daten umgehen oder einfach eine zuverlässige Arbeitsumgebung brauchen.

„Für viele ist Cloud zuerst Speicherplatz“, sagt Daniel Bruhn, Inhaber von Netzarea. „In der Praxis ist es die Arbeitsumgebung. Wenn die nicht stabil läuft, spürt man das sofort. Eine eigene Instanz macht das planbarer.“

Ein weiterer Punkt ist die Betreuung. Netzarea überwacht die Systeme aktiv, erkennt Störungen und behebt sie, bevor sie zum Problem werden. Updates, Backups und Sicherheits-Patches werden regelmäßig durchgeführt. Es gibt einen festen Ansprechpartner, der die Umgebung kennt. Die Daten liegen in deutschen, zertifizierten Rechenzentren und werden DSGVO-konform betrieben.

Details zur Nextcloud-Lösung: https://netzarea.de/nextcloud

Mehr Infos und Buchung: https://portal.netzarea.de/product/nextcloud-dedicated-managed

Netzarea ist ein IT-Dienstleister aus dem Großraum München. Das Unternehmen bietet Open-Source-basierte IT-Lösungen für kleine und mittelständische Firmen. Der Fokus liegt auf Datenschutz, Transparenz und Betreuung. Inhaber Daniel Bruhn arbeitet seit vielen Jahren in der IT-Branche und hat Netzarea gegründet, um Unternehmen eine Alternative zu großen Cloud-Anbietern zu bieten – mit klarer Kontrolle über Daten und Infrastruktur.

