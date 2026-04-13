NCCO launcht DateCodeGenie® Mini – automatisierte Etikettierung in kompaktem, tragbarem Format

Neues, vielseitiges Etikettiergerät DateCodeGenie® Mini passt in eine Hand und erstellt Etiketten für den Back-of-House-Bereich, Front-of-House-Bereich oder unterwegs.

Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat das Etikettiergerät DateCodeGenie® von NCCO International die Lebensmittelsicherheit in Küchen weltweit revolutioniert. Mit der Einführung von DateCodeGenie® Mini liegt nun die gleiche Leistungsfähigkeit in einer Hand. „Mit dem neuen DateCodeGenie® Mini können Sie überall Etiketten anbringen – im Back-of-House-Bereich, im Gastraum oder unterwegs“, sagt David Webster, Vertriebsleiter bei NCCO International. „Von unabhängigen Cafés bis hin zu Unternehmensketten sorgt es dafür, dass Teams die Vorschriften einhalten sowie einheitlich und effizient arbeiten können.“

Mit dem portablen DateCodeGenie® Mini revolutioniert die Lebensmittelsicherheit in zahlreichen Anwendungsbereichen, von traditionellen Gastronomiebetrieben bis hin zu Imbissbuden und Straßenverkäufen. DateCodeGenie® Mini erweitert DateCodeGenie® damit über die Küche hinaus. Das Gerät ermöglicht das Standardisieren der Kennzeichnung und der Compliance an mehreren Standorten durch zentralisierte Vorlagen und Berichte. Während die Mitarbeiter:innen über ein tragbares, benutzerfreundliches Tool verfügen, erhalten Manager:innen vollständige Transparenz und Kontrolle, um Risiken zu reduzieren, Zeit zu sparen und die Effizienz in großem Maßstab zu steigern.

Tragbar und praktisch

Der DateCodeGenie® Mini ist eine All-in-One-Handgerät-Lösung für den vielbeschäftigten Foodservice und kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden: vom Hinzufügen von Allergenen, Zutaten, Preisen, Verfallsdaten und Barcodes bis hin zum Hinzufügen von QR-Codes. Alles wird über das zentrale Online-Portal verwaltet. Kabellos und kompakt druckt er sofort gut lesbare Etiketten. Keine Handschrift, kein Aufwand und keine Tinte nötig – denn es handelt sich um einen Thermodrucker. Dank des langlebigen Akkus können sich Unternehmen darauf verlassen, dass das Gerät überall dort einsetzbar ist, wo es gebraucht wird. Natürlich ist es kompatibel mit den Hochleistungsetiketten von NCCO, die die Rollenkapazität maximieren und den Abfall minimieren. Erhältlich sind die Rollen zu 500 (50 mm x 25 mm) und 250 (50 mm x 50 mm) Etiketten.

Intelligent gemacht, Service inklusive

Und der DateCodeGenie® Mini bietet noch mehr: Er läuft via Android mit einem intuitiven 6,7-Zoll-Touchscreen und ist für Mitarbeiter:innen leicht zu erlernen und zu bedienen. Schulungen und Support rund um die Uhr sind standardmäßig im Service enthalten. Jedes Gerät enthält ein Starterpaket mit 7.500 Etiketten, darunter 5.000 Etiketten im Format 50 x 25 mm und 2.500 Etiketten im Format 50 x 50 mm. Bei Bedarf können Unternehmen weitere Etiketten nachbestellen.

Zuverlässig und zukunftsfähig

Gestützt auf die globale Infrastruktur von NCCO wird der DateCodeGenie® Mini mit einer 2-jährigen Garantie (auf Wunsch verlängerbar auf 3 Jahre) und laufenden Software-Updates geliefert. Er ist vollständig kompatibel mit der DateCodeGenie®-Produktfamilie von NCCO und kann auch über die Kennzeichnung hinaus eingesetzt werden. Mit einem separaten Abonnement für das Task Manager-Tool von NCCO können Teams digitale HACCP-Checklisten verwalten, tägliche Compliance-Aufgaben erledigen und wichtige Dokumente auf dem neuesten Stand halten. Die Kombination aus DateCodeGenie® und dem Task Manager bietet Übersichtlichkeit und verbessert die Effizienz – und das alles mit diesem einen, wirklich tragbaren Gerät.

DateCodeGenie® Mini transformiert die Lebensmittelsicherheit

„Kaufen Sie jedes Gerät direkt und erhalten Sie dann mit einem einfachen monatlichen Abonnement Zugriff auf das gesamte DateCodeGenie®-Softwareportal, laufenden Support und Updates“, rät David Webster. „DateCodeGenie® Mini ist mit leistungsstarken Etiketten kompatibel, die in Rollen zu 500 (50 mm x 25 mm) und 250 (50 mm x 50 mm) Stück geliefert werden. Das Gerät macht die Etikettierung einfach und effizient, wodurch Ihr Team jede Woche mehrere Stunden Zeit spart.“

Und Webster weiß auch: „DateCodeGenie® Mini wird von tausenden Unternehmen weltweit geschätzt und bietet überall Compliance und Beständigkeit.“

Weitere Informationen: www.ncco.eu

Über NCCO International Ltd

NCCO International Ltd mit Hauptsitz in Burton-on-Trent, England, bietet branchenführende Fulfillment-Ressourcen mit mehreren europäischen Distributionszentren. NCCO International Ltd liefert Produkte für Lebensmittelsicherheit und Einwegartikel nach ganz Europa und Übersee und ist vollständig BRC-zertifiziert. Die Muttergesellschaft, National Checking Company (NCCO), wurde ursprünglich 1905 gegründet und hat ihren Hauptsitz in St. Paul, Minnesota, USA.

http://www.ncco.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Richter Communications

Frau Christine Richter

Oskar-Jäger-Str. 50, c/o Fo

50825 Köln

Deutschland

fon ..: 01724188410

web ..: http://www.richter-communications.com

email : cr@richter-communications.com

Pressekontakt:

Richter Communications

Frau Christine Richter

Oskar-Jäger-Str. 50, c/o Fo

50825 Köln

fon ..: 01724188410

web ..: http://www.richter-communications.com

email : cr@richter-communications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.