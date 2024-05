In einer Ära, in der die Natürlichkeit von Kosmetikprodukten immer mehr an Bedeutung gewinnt, setzt eine erfahrene Expertin neue Trends.

Die Naturkosmetik-Expertin Sabine Reising setzt neue Trends.

In einer Ära, in der die Natürlichkeit von Kosmetikprodukten immer mehr an Bedeutung gewinnt, setzt eine erfahrene Expertin neue Trends. Sabine Reising, mit 28 Jahren Erfahrung in der Kosmetik Branche, spezialisierten Anti-Aging-Schulungen und neben Ihrer Kosmetikausbildung auch weitergebildete Naturkosmetikerin, steht für 100% natürliche Kosmetik.

Ihr umfangreiches Know-how trifft auf die 51-jährige Expertise der renommierten Firma PHYT’s. Nach sorgfältiger Prüfung hat sie sich bewusst für diese weltweit agierende Marke entschieden und sie vor zwei Jahren nach Deutschland gebracht. Die Zusammenarbeit mit PHYT’s vereint Erfahrung, Know-how und eine ganzheitliche Herangehensweise. Bei PHYT’S trifft Natürlichkeit auf Hightech. Das Ergebnis dieser Synergie sind die weltweit ersten Biocosmeceutics, die die Effektivität von Cosmeceuticals in 100 % natürlicher und biologischer Qualität darstellen.

In Sabine Reisings BEAUTY BOUTIQUE in Magdeburg integriert Sie diese innovativen Biocosmeceutics und die weiteren Produkte von PHYT’S mit High-End-Technologien wie dem Body Matrix Anzug. Dieser Hightech-Anzug nutzt Tiefeninfrarot und Lymphdrainage, um während der Behandlung zusätzliche Entspannung zu ermöglichen und so die Effektivität der Behandlungen zu steigern.

Sabine Reising repräsentiert eine neue Generation von Kosmetikerinnen, die sich für die Gesundheit ihrer Kunden, Nachhaltigkeit und Naturschutz einsetzen. Mit ihrem umfassenden Wissen, ihrer Erfahrung und ihrer Leidenschaft zeigt sie, dass es möglich ist, effektive und hochwertige Kosmetikprodukte zu verwenden, die zu 100% natürlich und biologisch sind, und dabei in Sachen Textur, Geruch und Ergebnisse der konventionellen Kosmetik vorausgehen.

Mit Sabine Reising und den innovativen Produkten von PHYT’s können Sie sich auf außergewöhnliche Ergebnisse freuen, die nicht nur Ihrer Haut, sondern auch der Umwelt zugutekommen. Ihre ganzheitliche Herangehensweise an Schönheit und Wohlbefinden macht sie zu einer wahren Inspirationsquelle in der Welt der Kosmetik.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beauty Boutique inh.Sabine Reising

Frau Sabine Reising

Lindenplan 31

39120 Magdeburg

Deutschland

fon ..: 0176/22069055

web ..: http://www.beauty-boutique.de

email : reising.sabine@googlemail.com

Hochwirksamen Schönheits- und Verjüngungskonzepten,Wellnessbehandlungen nicht nur im Urlaub sowie Gesundheits- und Schönheitsvorsorge durchEntschlackung und Entgiftung des Körpers. Finden sie Ruhe und Erholung in angenehmer Atmosphäre, meiner liebevollen Betreuung und wohltuenden Behandlungen mit Wirkstoffkosmetik und innovativen, patentierten High Tech Methoden. Spezielle Behandlungen: Anti-Aging Medical Beauty Permanent Make-Up Wellness Entschlacken und Entgiften sowie individuelle Typberatungen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.