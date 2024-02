Nastel.de – Die Revolution im Online-Marketing beginnt in Schwetzingen

Neue KI-Agentur Nastel.de in Schwetzingen eröffnet: Julia & Alexander Nastasi bringen innovative Online-Marketing-Lösungen mit persönlichem Service.

Schwetzingen, Februar 2024 – Mit der Eröffnung der KI-Agentur Nastel.de beginnt in Schwetzingen ein neues Kapitel in der Welt des Online-Marketings. Die Agentur, ins Leben gerufen von den erfahrenen Unternehmern Julia und Alexander Nastasi, verspricht, mit innovativen KI-Lösungen die Landschaft des digitalen Marketings neu zu gestalten.

Die Geburt einer Idee: Im Sommer 2023 als Vision gestartet, hat sich Nastel.de schnell zu einer Realität entwickelt. Die Gründer, bereits etablierte Namen auf der Freelancer-Plattform Fiverr mit Pro-Zertifizierung in Texten und SEO, haben ihre Expertise und Leidenschaft in dieses neue Unterfangen eingebracht. Neu hinzugekommen ist ihre Pro-Zertifizierung für Local SEO im Februar 2024, ein Bereich, in dem sie besonders innovativ agieren möchten.

Einzigartige B2B-Angebote: Nastel.de startet mit drei speziell auf B2B-Kunden zugeschnittenen Paketen, die darauf abzielen, das Gesicht und die Stimme ihrer Klienten im digitalen Raum zu sein. Im Gegensatz zu vielen Agenturen, die sich hinter Logos und generischen Team-Avataren verbergen, stehen Julia und Alexander Nastasi persönlich für ihren Service ein. Das gewährleistet eine individuelle und greifbare Betreuung für jeden Kunden.

Persönlicher Service im Fokus: „Bei uns spricht der Kunde immer direkt mit den Entscheidungsträgern. Wir glauben an eine persönliche Note im Geschäft, die in der heutigen digitalen Welt oft verloren geht“, erklärt Julia Nastasi. Alexander Nastasi fügt hinzu: „Unsere Kombination aus technologischem Know-how und persönlichem Engagement ist das, was Nastel.de auszeichnet.“

Auf dem Weg in die Zukunft: Mit einem starken Fokus auf den deutschsprachigen Markt, liefert Nastel.de hochwertigen, KI-generierten und plagiatfreien Content, der den neuesten SEO-Richtlinien entspricht. Das Unternehmen bedient Kunden weltweit, mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Polen und der Schweiz.

Einladung zur Zusammenarbeit: Unternehmen, die ihre Online-Präsenz verbessern möchten, sind herzlich eingeladen, die Website von Nastel.de zu besuchen oder ein erstes Beratungsgespräch zu vereinbaren. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und Kontaktmöglichkeiten finden sich auf www.nastel.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nastel – die KI Agentur

Herr Alexander Nastasi

Keplerstr 1

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 06202/9453085

web ..: https://nastel.de

email : info@nastel.de

Nastel.de ist eine KI-basierte Online-Marketing-Agentur, gegründet von Julia und Alexander Nastasi. Mit einem starken Fokus auf innovative KI-Lösungen und persönlichen Service, positioniert sich Nastel.de als führender Anbieter im Bereich Local SEO und digitales B2B-Marketing.

Pressekontakt:

Marketing Nastasi GbR

Herr Alexander Nastasi

Keplerstr 1

68723 Schwetzingen

fon ..: 06202/9453085

email : info@marketing-nastasi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.