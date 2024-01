Narbenbehandlung nach einer OP

Nach jeder OP entstehen Narben. Die Schnitte werden, wenn möglich, schmal und unauffällig ausgeführt. Leider können Narben auch schmerzhaft, groß und auffällig werden.

Direkt nach der OP beginnt die Wundheilung.

In den ersten drei Tagen spricht man von der Entzündungsphase, in der unser Körper die Wunde mit Wundsekret verschließt. Der Wundbereich reagiert mit einer Entzündung und Schwellung, die der Heilung dient. Das Immunsystem und die Wundheilung werden aktiv. In den ersten sieben Tagen werden die zerstörten Zellen abtransportiert und vermehrt neue Zellen gebildet. Der Körper beginnt nach 5 bis ca. 21 Tagen das Gewebe wieder mit Bindegewebe, Kollagen und Fasern aufzufüllen. In der Heilungsphase, die bis zu einem Jahr dauert, geht die Schwellung langsam zurück und es bilden sich eine neue Hautoberfläche mit den darunter liegenden Gewebeschichten. Dabei beginnen die Narben zu schrumpfen und fester zu werden.

Nach einer Operation können Störungen während der Narbenheilung auftreten. Hier kann unter anderem eine Schwellung der Wundumgebung bestehen bleiben, welche durch ein oberflächliches Hämatom hervorgerufen werden kann. Gelegentlich kommt es auch vor, dass zu viel Bindegewebe gebildet wird und so eine unschöne Wulst entsteht. Manchmal kann es zu Verwachsungen der unterschiedlichen Gewebeschichten kommen, was zur Folge hat, dass Spannungen entstehen können, die die Funktionen der organischen Abläufe und der körperlichen Motorik stark einschränken können.

Sind Störungen in der Wundheilung aufgetreten, so können diese hervorragend mithilfe einer Narbenbehandlung in der Ergotherapie behandelt werden. Hier wird auf die Funktionalität und Ästhetik besonders viel wird gelegt.

Damit sich nach einer OP eine Narbe nicht verhärtet oder andere Komplikationen auftreten können, ist es sinnvoll, eine ergotherapeutische Narbenbehandlung bald-möglichst einzusetzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ja Ergotherapie

Frau Jaqueline Glaser

Leibnizstraße 6

95447 Bayreuth

Deutschland

fon ..: 0921 900 584 89

web ..: http://www.ja-ergotherapie.de

email : praxis@ja-ergotherapie.de

Unsere Ja-Ergotherapie-Praxis ist mit ihrer allumfassenden Sicht sehr vielseitig und bietet daher unzählige Lösungsansätze für die Probleme und die Leiden ihrer Patienten. Mit unseren kompetenten und feinfühligen Lösungen schaffen wir es, dass wir unsere Lösungen ganz speziell auf jeden unserer Patienten anpassen können und mit viel Gespür fürs Detail ausführen. Die größtmögliche Handlungsfähigkeit unserer Patienten ist unser Ziel. Der Fortschritt unserer Patienten ist der Maßstab für unseren Erfolg.

Pressekontakt:

Im Zirkel der Gesundheit

Herr Stephan Glaser

Bayreuther Str. 19 B

95686 Fichtelberg

fon ..: 09272 909360

web ..: http://www.stephan-josef-glaser.com

email : info@stephan-josef-glaser.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.