Nachtschicht und Schlaf: Nils Traummann fordert geschützte Ruhezeiten

Nachtschicht belastet Schlaf und Erholung. Schlafcoach Nils Traummann fordert geschützte Ruhezeiten und erklärt, warum Tagschlaf im Alltag und bei der Schichtplanung mehr Rücksicht braucht.

Bremen, 12. November 2026

„Du bist doch zu Hause“: Warum Nachtschicht den Schlaf belastet und die Gesundheit gefährden kann

Wenn Beschäftigte in Pflege, Kliniken, Industrie, Logistik, Verkehr und Sicherheitsdiensten morgens nach Hause kommen, beginnt nicht einfach der Feierabend. Für sie beginnt die Zeit, in der der Körper Schlaf nachholen muss – während die Umgebung längst wach ist. Tageslicht, Geräusche, familiäre Verpflichtungen und soziale Erwartungen treffen auf ein biologisches System, das auf nächtliche Erholung ausgerichtet ist. Für Schlafcoach Nils Traummann liegt darin ein unterschätztes Gesundheits- und Gesellschaftsthema.

„,Du bist doch zu Hause‘ ist für Nachtarbeitende kein harmloser Satz. Zu Hause heißt nach einer Nachtschicht nicht verfügbar. Wer nachts gearbeitet hat, braucht tagsüber geschützten Schlaf – keine zweite Schicht aus Haushalt, Terminen und Erwartungen“, sagt Traummann.

Warum der Körper tagsüber schlechter schläft

Der menschliche Schlaf wird durch zwei Systeme gesteuert: den im Tagesverlauf zunehmenden Schlafdruck und die innere, zirkadiane Uhr. Bei Nachtschichten geraten diese Mechanismen häufig aus dem Takt. Das US-amerikanische Arbeitsschutzinstitut NIOSH beschreibt, dass die biologische Uhr am Tag Wachheit fördert, obwohl Nachtarbeitende nach ihrem Dienst stark ermüdet sind. Der folgende Tagschlaf fällt deshalb häufig kürzer und störanfälliger aus als regulärer Nachtschlaf. [1]

Die American Academy of Sleep Medicine (AASM) weist in ihrer am 24. Oktober 2026 veröffentlichten Leitlinie darauf hin, dass etwa 27 Prozent der erwachsenen Schichtarbeitenden von einer Schichtarbeitsstörung betroffen sind (95-%-Konfidenzintervall: 21 bis 33 Prozent). Die Störung ist unter anderem durch anhaltende Schlafprobleme oder übermäßige Schläfrigkeit im Zusammenhang mit Arbeitszeiten gekennzeichnet, die über mindestens drei Monate mit der üblichen Schlafphase kollidieren. Die Schätzung gilt für Schichtarbeitende insgesamt und bedeutet nicht, dass jeder Nachtdienst zwangsläufig krank macht. [2]

„Der Körper lässt sich nicht durch einen Dienstplan umprogrammieren. Wenn die Arbeitszeit gegen den biologischen Rhythmus läuft, reichen gut gemeinte Schlaftipps allein nicht aus. Die Erholung muss auch tatsächlich möglich sein“, so Traummann.

Herz-Kreislauf-Risiken: Studien liefern messbare Hinweise

Eine 2025 veröffentlichte Metaanalyse von 23 Kohortenstudien mit insgesamt mehr als 3,3 Millionen Teilnehmenden ergab bei Nachtarbeit einen statistischen Zusammenhang mit einem um 13 Prozent höheren relativen Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse und einem um 27 Prozent höheren relativen Risiko für Herz-Kreislauf-Sterblichkeit. Diese Werte beschreiben Zusammenhänge auf Bevölkerungsebene und sind weder individuelle Prognosen noch ein Beleg dafür, dass Nachtarbeit allein die Ursache einer Erkrankung ist. [3]

Darüber hinaus bewertet die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) Nachtarbeit wegen der Störung biologischer Tagesrhythmen als „wahrscheinlich krebserregend für den Menschen“ (Gruppe 2A). Auch diese Einstufung beschreibt eine mögliche Gefährdung und kein konkretes persönliches Erkrankungsrisiko. [4]

Schutz beginnt nach Dienstschluss – und bei der Schichtplanung

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) empfiehlt aus arbeitswissenschaftlicher Sicht möglichst kurze Nachtschichtblöcke mit höchstens drei aufeinanderfolgenden Nachtschichten sowie ausreichende Erholung zwischen den Diensten. Damit wird Schlafprävention auch zu einer Frage der betrieblichen Organisation. § 6 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz verpflichtet dazu, Nacht- und Schichtarbeit nach gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen menschengerecht zu gestalten. [5, 6]

Zu den besonders relevanten Maßnahmen gehören:

– Erholungszeit schützen: nach dem Dienst eine möglichst ungestörte Hauptschlafphase einplanen und diese innerhalb der Familie und des Umfelds als feste Ruhezeit respektieren.

– Schlafumgebung gestalten: tagsüber konsequent abdunkeln, Lärm reduzieren und vermeidbare Unterbrechungen etwa durch Telefonate oder Besuche ausschließen.

– Licht und Koffein gezielt einsetzen: helle Umgebungen können während der Nacht die Wachheit unterstützen; Koffein kurz vor dem geplanten Schlaf kann das Einschlafen erschweren.

– Dienstpläne gesundheitsgerecht organisieren: vorhersehbare Arbeitszeiten, kurze Nachtblöcke, ausreichende Ruhezeiten und geeignete Schichtfolgen fördern die Erholung.

– Warnsignale ernst nehmen: anhaltende Schlafstörungen, starke Tagesmüdigkeit oder Sekundenschlaf ärztlich beziehungsweise schlafmedizinisch abklären lassen.

„Nachtschicht ist nicht mit dem Ausstempeln beendet. Sie endet erst, wenn auch die notwendige Regeneration stattfinden konnte. Wer Nachtarbeit ermöglicht, muss den Schlaf danach mitdenken – im Betrieb ebenso wie zu Hause“, betont Traummann.

Weitere Informationen: Nils Traummann – Schlaf und Regeneration

Quellen (redaktionelle Belege)

[1] NIOSH/CDC: Desynchronization of Homeostatic and Circadian Processes; Coping with the Night and Evening Shifts – Sleep.

[2] Wright K. P. et al.: Management of shift work disorder, AASM Clinical Practice Guideline, Journal of Clinical Sleep Medicine, 24.10.2026. DOI: 10.1007/s44470-026-00084-w.

[3] Xi J. et al.: Association between night shift work and cardiovascular disease, Frontiers in Public Health, 2025. DOI: 10.3389/fpubh.2025.1668848.

[4] IARC/WHO: IARC Monographs, Volume 124 – Night Shift Work, 2020.

[5] BAuA: Zusammenstellung aktueller gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse zu Nachtarbeit und Dauernachtarbeit, 2023. DOI: 10.21934/baua:fokus20231103.

[6] Arbeitszeitgesetz: § 6 Nacht- und Schichtarbeit.

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Nils Traummann ist Schlafcoach, Lifestyle-Speaker und Content Creator mit Fokus auf Schlaf, Regeneration und moderne Arbeits- und Lebenswelten. In seinen Vorträgen, Coachings und digitalen Formaten verbindet er evidenzbasierte Erkenntnisse der Schlafforschung mit umsetzbaren Routinen für Menschen im Spannungsfeld von Leistungsdruck, Mediennutzung und Erholung.

Mit seinem Content erreicht er eine wachsende Community, die Schlaf als strategische Ressource für Gesundheit, Performance und Lebensqualität versteht. Weitere Informationen zu Angeboten, Vorträgen und aktuellen Formaten finden sich unter https://nils-traummann.de/.

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