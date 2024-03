Nachhaltigkeit ist für Wurzer Umwelt das Kerngeschäft

Wurzer Umwelt beweist: Abfallmanagement kann sowohl umweltfreundlich als auch effizient sein

Seit dem Gründungsjahr 1984 hat sich Wurzer Umwelt kontinuierlich als Innovationsführer in der Entsorgungs- und Recyclingbranche Deutschlands positioniert. Das Unternehmen integriert traditionelle Geschäftsansätze mit fortschrittlicher Technologie und ökologisch verantwortlichen Praktiken. Diese Strategie hat die Wurzer Umwelt GmbH zu einer markanten Stellung im Markt verholfen. Die Dienstleistungen des zuvor von Wolfang Wurzer geleiteten Unternehmens reichen weit über das traditionelle Abfallmanagement hinaus und tragen maßgeblich zur Transformation der deutschen Abfallwirtschaft bei. Besonders bemerkenswert ist das Engagement des Unternehmens für den Umweltschutz, das beispielhaft aufzeigt, wie ökologische Verantwortung Hand in Hand mit unternehmerischem Erfolg gehen kann.

Mit nachhaltigen Gedanken in die Gründung

Innerhalb der Wurzer Umwelt GmbH findet man eine Organisationsstruktur, die in verschiedene Tochtergesellschaften aufgeteilt ist. Jede dieser Tochtergesellschaften fokussiert sich auf spezifische Geschäftsbereiche. Im Sektor der Entsorgung bietet das Unternehmen Dienste für die Sammlung und Entsorgung vielfältiger Abfallarten an, von alltäglichem Haushalts- und Gewerbemüll bis hin zu spezialisierten Kategorien wie Bauschutt und Sonderabfällen. Im Recyclingbereich betreibt Wurzer Umwelt effiziente Anlagen zur Sortierung und Aufbereitung diverser Materialien. Der Bereich Garten- und Landschaftsbau deckt ein breites Spektrum an Dienstleistungen ab, darunter auch spezialisierte Angebote wie Baumpflege und -fällung. Abschließend wird das Portfolio durch Transportleistungen für verschiedenste Güter, einschließlich Abfällen und Baustoffen, abgerundet.

Umweltbewusstsein in der Praxis

Die Wurzer Umwelt GmbH steht für umweltbewusstes Management und vielfältige Dienstleistungen:

o Entsorgung: Das Unternehmen übernimmt die Abholung und fachgerechte Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll sowie von Bauschutt, Sperrmüll und Sondermüll.

o Recycling: Durch eigene Recyclinganlagen wird eine breite Palette von Materialien wie Papier, Kunststoff, Metalle, Glas und Holz wiederaufbereitet, was wesentlich zur Schonung der Umwelt beiträgt.

o Garten- und Landschaftsbau: Wurzer Umwelt bietet umfassende Dienstleistungen im Garten- und Landschaftsbau, einschließlich Baumfällung, Baumpflege sowie Gartengestaltung.

o Transport: Eine eigene LKW-Flotte ermöglicht den Transport verschiedenster Güter, wodurch das Unternehmen eine Schlüsselrolle in der Logistikbranche einnimmt.

Durch diese umfangreichen Angebote unterstützt Wurzer Umwelt nachhaltige Praktiken und fördert ein umweltfreundlicheres Vorgehen in verschiedenen Sektoren.

Engagement für die Umwelt

Die Wurzer Umwelt GmbH geht mit ihrem Engagement für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft weit über die Norm hinaus. Der Fokus liegt auf der stetigen Steigerung des Anteils recycelter Materialien, um so die Umweltbelastung zu minimieren. Durch gezielte Investitionen in modernste Technologien und Anlagen wird dieser Ansatz unterstützt. Zusätzlich arbeitet das Unternehmen eng mit Forschungseinrichtungen zusammen, um innovative und umweltschonende Entsorgungs- und Recyclingmethoden zu entwickeln. Diese Herangehensweise unterstreicht das tiefe Engagement des Unternehmens für den Umweltschutz und die Realisierung einer grüneren Zukunft.

Zukunftsträchtige Strategien bei Wurzer Umwelt

Das Unternehmen blickt durch seine Nachhaltigkeit einer strahlenden Zukunft entgegen. Mit einer starken Marktposition und einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte ist die Wurzer Umwelt GmbH gut aufgestellt, um auch zukünftig eine führende Rolle im Bereich Entsorgung und Recycling einzunehmen. Der Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielt Wurzer in die Hände, da das Unternehmen bereits ein umfassendes Angebot an umweltfreundlichen Dienstleistungen bietet und stets innovative Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele seiner Kunden entwickelt. Die Aussichten sind vielversprechend, und das vorrausschauende Team des Unternehmens ist bereit, diese Gelegenheit zu nutzen und weiterhin erfolgreich zu sein.

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft an drei Standorten

Die Wurzer Umwelt GmbH zeigt an ihren drei Standorten eindrucksvoll, wie effiziente und nachhaltige Abfallwirtschaft funktioniert:

o In Bichl bietet die Wurzer Umwelt umfassende Dienstleistungen im Bereich der Landschaftspflege. Dank eines Teams aus erfahrenen Experten und dem Einsatz modernster Technologien wird hier ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur gefördert.

o Der Standort Waldkraiburg erweitert das Portfolio des Unternehmens seit 2006. Hier findet man nicht nur einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb, sondern auch ein breites Angebot an Erden, Substraten und anderen Gartenbauprodukten.

o Eitting, nahe München, repräsentiert den Kern der Innovationskraft von Wurzer Umwelt. Auf einem beeindruckenden Areal von 270.000 m² demonstriert das Unternehmen, wie nachhaltige Abfallverwertung in der Praxis aussieht – mit Energiegewinnung direkt aus Biomüll.

Innovatives Recycling und Energiegewinnung

Die Wurzer Umwelt GmbH setzt auf innovative Technologien, um die Kreislaufwirtschaft zu revolutionieren. Am Standort Eitting wird dieses Ziel durch die Nutzung von Biomüll zur Energiegewinnung realisiert. Die Biogas- und Bandtrocknungsanlage verwandelt Bioabfall in Methangas, das zur Stromerzeugung genutzt wird. Diese Art der Energiegewinnung ist ein Schlüsselelement für die nachhaltige Betriebsführung des Unternehmens. Zusätzlich demonstriert die Altholzaufbereitungsanlage die effiziente Nutzung von Ressourcen, indem sie Altholz in stoffliche und thermische Verwertung führt. Die Gewerbemüllsortieranlage reagiert auf die Anforderungen der neuen Gewerbeabfallverordnung und verarbeitet jährlich große Mengen an Abfall. Durch diese Maßnahmen zeigt Wurzer Umwelt, wie die Verbindung von Umweltschutz und wirtschaftlicher Effizienz erfolgreich umgesetzt werden kann.

Ökologische Vielfalt bei Wurzer Umwelt: Von Altholz bis Gartenbau

Seit Jahren bietet das Unternehmen ein beeindruckendes Spektrum an Dienstleistungen, die das Umweltbewusstsein in den Vordergrund stellen. Im Bereich der Altholzaufbereitung wird Altholz wiederverwertet, während die Biogasanlage aus Bioabfällen Energie erzeugt. Die Gewerbemüllsortieranlage ist ein Beispiel für effektives Recycling und Umweltschutz. Im Umweltdienst engagiert sich das Unternehmen in Wege- und Gewässerpflege sowie im Landschaftsbau, wobei auch in Notsituationen durch Havarie-Einsätze geholfen wird. Die breite Palette an Entsorgungs- und Logistikdienstleistungen, einschließlich Containerdiensten und spezialisierten Entsorgungskonzepten, unterstreicht das Engagement für eine saubere Umwelt. Die Gartenbauprodukte, von Erden über Substrate bis hin zu Steinprodukten, bieten für jeden Gartenliebhaber das Richtige. Diese Vielseitigkeit in umweltfreundlichen Dienstleistungen macht Wurzer Umwelt zu einem wichtigen Akteur im Bereich Umweltschutz.

Darüber hinaus setzt Wurzer auf nachhaltige Transportlösungen in seiner Logistik, um die Emissionen zu minimieren und die Effizienz zu maximieren. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, seine Prozesse und Dienstleistungen umweltfreundlicher zu gestalten, sei es durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen oder durch die Optimierung von Transportrouten. Dies zeigt sich auch in der Verwendung von recycelten und wiederverwertbaren Materialien in ihren Verpackungen und Transportmitteln. Mit diesen umfassenden Ansätzen demonstriert Wurzer Umwelt sein tiefes Engagement für den Schutz und die Erhaltung unserer Umwelt, während es gleichzeitig hochwertige und effiziente Dienstleistungen für seine Kunden bereitstellt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wurzer Umwelt GmbH

Herr Presseteam Wurzer

Am Kompostwerk 1

85462 Eitting

Deutschland

fon ..: 08122 / 99 19 0

web ..: https://www.wurzer-umwelt.de/

email : info@wurzer-umwelt.de

Die Wurzer Unternehmens­gruppe ist ein Verbund moderner und leistungs­fähiger Service­unternehmen. Unsere Angebotspalette erstreckt sich auf die Bereiche Landschaftspflege, Umweltschutz, Entsorgung, Recycling und Logistik – sowohl für Kommunen und Unternehmen als auch für Privatpersonen. Der Grundstein für die Wurzer Unternehmensgruppe wurde durch Franz Wurzer im Jahr 1984 gelegt.

Pressekontakt:

Wurzer Umwelt GmbH

Herr Presseteam Wurzer

Am Kompostwerk 1

85462 Eitting

fon ..: 08122 / 99 19 0

web ..: https://www.wurzer-umwelt.de/

email : pr@wurzer-umwelt-gmbh.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.