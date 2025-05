Nachhaltigkeit bei Terrassendächern aus Aluminium und Glas

Eutin, 8. Mai 2025 – Wer heute seine Terrasse überdachen oder einen Wintergarten gestalten

möchte, legt mehr denn je Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und Komfort.

Nelson Park

Terrassendächer, Marktführer in Norddeutschland, setzt dabei auf langlebige, pflegeleichte

Materialien und eine nachhaltige Produktion – und bietet individuelle Lösungen für

Terrassendächer und Kaltwintergärten, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Aluminium und Glas: Langlebig und pflegeleicht

Nelson Park Terrassendächer verwendet für seine Überdachungen ausschließlich

pulverbeschichtete Aluminiumprofile und hochwertiges Verbundsicherheitsglas. Aluminium

überzeugt durch seine außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und ist nahezu

wartungsfrei – selbst nach Jahrzehnten bleiben die Dächer stabil und ansehnlich. Im Gegensatz

dazu erfordert Holz regelmäßige Pflege mit Schutzmitteln, um Witterungseinflüssen und

Schädlingen standzuhalten. „Der Einsatz von Pflegemitteln ist bei Holz unverzichtbar, aber nicht

immer umweltfreundlich. Aluminium hingegen bleibt dauerhaft schön, ohne dass chemische

Nachbehandlungen nötig sind“, erklärt Marius Warnecke, Terrassendach-Experte bei Nelson Park

Terrassendächer.

Ein besonderer Vorteil von Aluminium ist seine sehr gute Recyclingfähigkeit. „Aluminium kann

nahezu verlustfrei recycelt werden. Das spart Ressourcen und schont die Umwelt. Bei Nelson

Park achten wir darauf, dass Produktionsreste dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden“,

so Warnecke weiter. Auch Glas lässt sich gut recyceln und trägt so zur positiven Umweltbilanz der

Überdachungen bei.

Kunststoffdächer: Günstig, aber weniger nachhaltig

Kunststoffdächer aus Polycarbonat sind zwar günstiger in der Anschaffung und leichter als

Glasdächer, weisen aber deutliche Nachteile in puncto Nachhaltigkeit und Langlebigkeit auf. Sie

neigen mit der Zeit zum Vergilben, werden spröde oder verkratzen und müssen oft bereits nach

wenigen Jahren ersetzt werden. Ihre Recycelbarkeit ist sehr begrenzt, was die Umweltbilanz

zusätzlich verschlechtert

Kalt- vs. Warmwintergarten: Der Nachhaltigkeitsvergleich

Kaltwintergärten sind nicht isoliert, benötigen weniger Baumaterial und verbrauchen weniger

Energie bei der Herstellung. Sie bieten einen geschützten Außenbereich, der allerdings im Winter

nur bedingt genutzt werden kann – eine ressourcenschonende und umweltfreundliche Lösung,

aber kein vollwertiger Wohnraum. Warmwintergärten hingegen sind gut isoliert und beheizbar, was

den Energieverbrauch im Betrieb und den Ressourceneinsatz bei der Herstellung erhöht. Hier

empfiehlt Nelson Park, sich zunächst genau zu überlegen, welche Anforderungen und Wünsche

tatsächlich bestehen. Eine sorgfältige Planung im Hinblick auf den Nutzungsbedarf, die

gewünschte Energieeffizienz und die Materialwahl ist entscheidend, um eine nachhaltige und

individuell passende Lösung zu finden.

Fazit

Wer besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legt, findet in Kaltwintergärten und Terrassendächern aus

Aluminium und Glas von Nelson Park eine besonders umweltfreundliche Option. Die Kombination

aus Langlebigkeit und geringem Pflegeaufwand macht die Produkte von Nelson Park zu einer

nachhaltigen Investition in die Zukunft. „Unsere Kunden profitieren von einem langlebigen,

modernen und zugleich zeitlosen Produkt, das Umwelt und Ressourcen schont“, betont Experte

Warnecke.

