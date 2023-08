Nachhaltiges Heizen mit Pellets im Trend

Die Beliebtheit des Heizens mit Holzpellets wächst stetig. Hier sind alle wichtigen Fakten zu den Vorteilen dieser umweltfreundlichen Heizmethode.

Die Verwendung von Holzpellets zum Heizen bietet zahlreiche Vorzüge. Wer sich mit dem Gedanken trägt, auf diese umweltfreundliche Heizalternative umzusteigen, sollte zunächst eine Beratung in Anspruch nehmen, um sicherzustellen, dass der vorgesehene Lagerplatz für das Heizmaterial ausreichend ist.

Doch wie funktioniert eine Pelletheizung eigentlich?

Grundsätzlich funktioniert diese Heizungsform ähnlich wie herkömmliche Heizungen. Das Brennmaterial, in diesem Fall die Holzpellets, gelangt durch einen Pelletförderer in die Brennkammer der Heizung. Dort erfolgt die Verbrennung, die Wärme erzeugt und das Wasser im Heizkreislauf erwärmt, das wiederum die Heizkörper beheizt.

Warum aber ist das Heizen mit Pellets so attraktiv?

o Holzpellets basieren auf heimischem, nachwachsendem Rohstoff. Ihre Herstellung erfordert deutlich weniger Energie im Vergleich zur Verarbeitung von Öl und Gas.

o Die Preise für Holzpellets sind stabil und weisen im Gegensatz zu Öl und Gas keine großen Schwankungen auf.

o Die Verbrennung von Pellets erfolgt hoch effizient und nahezu rückstandsfrei, wodurch die Aschebildung minimal ist.

o In Bezug auf Umweltverträglichkeit überzeugt das Heizen mit Pellets, weshalb es in vielen Ländern und Regionen gefördert wird.

o Beim Umstieg auf Pellet-Heizsysteme können vorhandene Rohrleitungen und Heizkörper weiterhin genutzt werden, was Kosten einspart. Zudem lässt sich diese Methode auch mit anderen erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie kombinieren.

Die Nachteile halten sich in Grenzen. Der benötigte Lagerplatz für Pellets wird häufig genannt, ebenso wie die Möglichkeit, die positive CO2-Bilanz dieser Heizmethode durch lange Transportwege zu beeinträchtigen. Wer umweltbewusst heizen möchte, sollte sicherstellen, dass die bestellten Pellets aus regionaler Herstellung stammen.

Die JPA Fördertechnik GmbH, Ihr Experte für Fördertechnik für Biomasse, hat alle Informationen zur Pelletheizung zur Verfügung gestellt: www.jpa-tec.com.

