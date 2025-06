Nachhaltiges 3D-Druckmaterial aus Industrieabfall – So produziert nobufil recyceltes Hochleistungsfilament

Aus Industrieabfällen wird hochwertiges 3D-Filament: nobufil zeigt, wie Recycling und Leistung zusammengehen.

Nachhaltigkeit und technischer Anspruch schließen sich im 3D-Druck nicht aus. Das zeigt die österreichische Firma nobufil GmbH mit Sitz in Krems an der Donau, Österreich.

Das 2022 gegründete Unternehmen stellt hochwertige Filamente für den 3D-Druck ausschließlich aus recyceltem Kunststoff her – ohne Kompromisse bei Qualität, Handhabung oder Zuverlässigkeit.

Der komplette Prozess – vom Kunststoffrecycling über die Entwicklung bis hin zur Produktion – findet inhouse statt. Durch die Verwendung von sauberen Produktionsresten aus der Industrie als Ausgangsmaterial spart nobufil laut eigenen Angaben bis zu 60 % CO? im Vergleich zu herkömmlichem Filament ein. Das Ergebnis: Leistungsstarke Filamente für den professionellen, kreativen und technischen Einsatz – mit deutlich geringerem ökologischen Fußabdruck.

Der Kreislaufgedanke in der Praxis

Das Herzstück des Konzepts ist der geschlossene Materialkreislauf. nobufil nutzt ausschließlich regionale, sortenreine Produktionsreste, die sonst entsorgt würden. Diese werden lokal verarbeitet, getestet und zu zertifiziertem Filament aufbereitet – geeignet für den täglichen Einsatz auf gängigen FDM/FFF-Druckern.

Auch die Verpackung folgt dem Prinzip der Wiederverwertung: Die Spulen bestehen aus recyceltem Kunststoff, die Umverpackung aus FSC-zertifiziertem Karton. Ein praktisches Extra: Nutzer:innen können eine 3D-Datei herunterladen, um einen passenden Halter zu drucken – so lässt sich das Filament direkt aus dem Karton verwenden.

Die Produktpalette – Nachhaltig, funktional und vielseitig

nobufil bietet ein breites Sortiment an recycelten Filamenten, die für unterschiedliche Anwendungen entwickelt wurden – von Alltagsobjekten über funktionale Prototypen bis zu industriellen Kleinserien.

– PETG – Stark, temperaturbeständig, leicht zu drucken

PETG zählt zu den beliebtesten Materialien im 3D-Druck – und nobufils recyceltes PETG überzeugt mit hervorragender Haftung, Zähigkeit und Hitzebeständigkeit. Ideal für technische Bauteile, Gehäuse oder funktionale Modelle. Das Material lässt sich verzugsfrei und glatt verarbeiten – auch auf nicht geschlossenen Druckern.

– ABSx – Verbesserte Alternative zum klassischen ABS

ABSx wurde bei nobufil gezielt weiterentwickelt, um die bekannten Nachteile von Standard-ABS – wie starkes Schrumpfen – zu reduzieren. Das Ergebnis: gute mechanische Eigenschaften bei verbesserter Druckbarkeit und Maßhaltigkeit. Perfekt für funktionale Bauteile, Prototypen oder Alltagsanwendungen, die Belastung aushalten müssen.

– ASA – UV-stabil und wetterfest

Für Anwendungen im Außenbereich bietet ASA die beste Lösung. Das UV-beständige und wetterfeste Filament ist besonders geeignet für Gehäuse, Halterungen, Beschilderungen oder Fahrzeugteile. nobufils recyceltes ASA lässt sich stabil und mit schöner matter Oberfläche verarbeiten – auch bei wechselnden Umwelteinflüssen.

– PCTG – Schlagfest, stabil, optisch klar

PCTG ist eine innovative Alternative zu PETG – mit höherer Schlagfestigkeit, Klarheit und Zähigkeit. nobufil bietet eines der wenigen recycelten PCTG-Filamente auf dem Markt an. Ideal für Schutzgehäuse, technische Teile oder transparente Objekte, die mechanisch belastet werden.

– PLAx – Verbesserte PLA-Variante für präzise Ergebnisse

nobufils PLAx ist eine optimierte Version von PLA, die sich einfach drucken lässt und gleichzeitig stabiler und wärmebeständiger ist. Ideal für Dekoration, Ausbildung, Architekturmodelle oder visuelle Prototypen. Die matte Oberfläche sorgt für ein hochwertiges Finish – ganz ohne Nachbearbeitung.

– Carbonfaserverstärkte Filamente – Leicht, steif, belastbar

Für besonders belastbare Bauteile bietet nobufil carbonfaserverstärkte Varianten von PETG, PLAx, PCTG und ASA. Diese Filamente enthalten über 90 % recyceltes Grundmaterial und bieten eine erhöhte Steifigkeit, Maßhaltigkeit und Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht.

Typische Einsatzbereiche: Technische Prototypen, Halterungen, Vorrichtungen, Drohnenteile oder Funktionsgehäuse.

Mit der Community entwickelt – für die Praxis gemacht

nobufil versteht sich nicht nur als Hersteller, sondern auch als Teil der Maker-Community. Rückmeldungen von Nutzer:innen fließen direkt in die Weiterentwicklung der Produkte ein. Schulen, Labore, Start-ups und Profis nutzen die Filamente bereits in ganz Europa – wegen ihrer einfachen Handhabung, technischen Verlässlichkeit und nachhaltigen Herkunft.

Alle Produkte sind kompatibel mit gängigen FDM/FFF-Druckern, ISO-getestet und vollständig dokumentiert.

Fazit: Nachhaltig drucken – ohne Kompromisse

nobufil steht für eine neue Generation von 3D-Druckmaterialien: technisch leistungsfähig, nachhaltig produziert, fair in der Lieferkette. Das Unternehmen beweist, dass hochwertige Filamente nicht auf Kosten der Umwelt entstehen müssen – und dass Recycling im 3D-Druck nicht Verzicht, sondern Fortschritt bedeutet.

Ob für Hobby, Ausbildung oder Industrie – nobufil bietet Filamente, mit denen Sie heute schon nachhaltiger drucken können.

Mehr erfahren oder direkt bestellen unter: www.nobufil.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

nobufil Gmbh

Frau Diana Velyka

Dr. Franz Wilhelm Straße 2

3500 Krems an der Donau

Österreich

fon ..: +43 676 55 44 700

web ..: https://www.nobufil.com/

email : diana@nobufil.com

Diese Pressemitteilung darf – auch in gekürzter oder redaktionell angepasster Form – kostenlos auf Ihrer Website veröffentlicht werden. Bitte setzen Sie dabei einen Quelllink auf unsere Homepage: www.nobufil.com

