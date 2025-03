Nachhaltige Frühlingsfreude mit unseren Osterdosen: Festlich, stilvoll und umweltfreundlich

Nachhaltige und dekorative Ideen für den Frühling und die Dekoration an Ostern. Dosen, Eimer, Taschen mit Oster-und Frühlingsmotiven

Pünktlich zum Osterfest erweitert ADV PAX Lutec GmbH, der weltweit größte Anbieter für Metalldosen, sein Sortiment um zahlreiche neue Produkte. Die aktuellen Osterartikel zeichnen sich durch kreative Designs und vielfältige Formen aus, die sich ideal als Geschenkverpackungen oder dekorative Elemente eignen.

Zu den Neuheiten zählen unter anderem die „Happy Birthday Quadrat“-Dose (Art. 2060) mit den Maßen 87 x 87 x 40 mm und einem Stückpreis von 1,19 EUR, sowie der „Koffer Mini“ (Art. 6102) in den Abmessungen 108 x 73 x 38 mm für 1,39 EUR pro Stück. Ebenfalls neu im Sortiment ist die ovale „Oster oval“-Dose (Art. 4762) mit den Maßen 81 x 55 x 35 mm zum Preis von 0,69 EUR.

Für größere Präsente bietet ADV PAX Lutec GmbH den „Bucket Rabbit“ (Art. 9308) mit den Maßen 225 x 135 x 110 mm für 1,86 EUR pro Stück an. Die „Kanne Spring“ (Art. 9312) mit einem Durchmesser von 190 mm und einer Höhe von 198 mm ist für 4,59 EUR erhältlich. Der „Bucket Spring“ (Art. 9315) mit einem Durchmesser von 115 mm und einer Höhe von 110 mm kostet 2,98 EUR.

Ein besonderes Highlight ist die „Kanne Beautiful“ (Art. 9317) mit den Maßen Ø 145 x 170 mm zum Preis von 3,76 EUR. Der dazu passende „Bucket Beautiful“ (Art. 9318) mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Höhe von 125 mm ist für 1,99 EUR erhältlich. Für Kaffeeliebhaber gibt es den „Mug Flowers“ (Art. 9319) mit den Maßen Ø 90 x 80 mm für 2,29 EUR.

Die „Tasche Flowers Groß“ (Art. 9320) mit den Maßen 230 x 135 x 195 mm ist für 6,70 EUR verfügbar, während die kleinere Variante „Tasche Flowers Klein“ (Art. 9332) mit den Maßen 200 x 100 x 160 mm für 5,37 EUR angeboten wird. Die „Egg Flower“-Dose (Art. 9835) mit den Maßen 140 x 90 x 45 mm kostet 1,19 EUR, ebenso wie die Varianten „Egg Crazy“ (Art. 9836), „Egg Happy“ (Art. 9837) und „Egg Easter“ (Art. 9838) mit ähnlichen Abmessungen.

Für größere Geschenke eignen sich die „Rabbit L“-Dose (Art. 9314) mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Höhe von 90 mm für 3,29 EUR, die „Rabbit M“-Dose (Art. 9328) mit den Maßen Ø 185 x 75 mm für 2,65 EUR und die „Rabbit S“-Dose (Art. 9329) mit einem Durchmesser von 135 mm und einer Höhe von 70 mm für 1,95 EUR. Die „Sweet Love L“-Dose (Art. 9316) mit den Maßen 150 x 150 x 180 mm ist für 2,90 EUR erhältlich, während die mittlere Variante „Sweet Love M“ (Art. 9330) mit den Maßen 120 x 120 x 145 mm für 2,65 EUR angeboten wird.

Diese neuen Produkte sind ab sofort im Online-Shop von ADV PAX Lutec GmbH verfügbar. Bitte beachten Sie, dass die Angebote ausschließlich für Gewerbetreibende, Unternehmen, Freiberufler, Vereine sowie Behörden gelten, die bei Abschluss des Geschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten, sofern nicht anders beschrieben.

Für weitere Informationen oder Bestellungen besuchen Sie bitte die Website von ADV PAX Lutec GmbH oder kontaktieren Sie das Unternehmen direkt:

Tel.: +49(0)7123/38007-0

Fax: +49(0)7123/38007-50

E-Mail: info@adv-pax.de

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen die neuen Osterprodukte von ADV PAX Lutec GmbH bieten, und bereichern Sie Ihr Sortiment mit diesen attraktiven Verpackungslösungen.

Neu im Sortiment ist ein Hasenset in drei verschiedenen Größen und Farben, mit dem gleichen Motiv:

https://www.adv-dosenshop.com/rabbit-s-artikel-9329.html

https://www.adv-dosenshop.com/-artikel-9328.html

https://www.adv-dosenshop.com/rabbit-l-artikel-9314.html

Es gibt schöne, neue Blecheimer mit Frühlingsmotiven:

https://www.adv-dosenshop.com/bucket-bicycle-artikel-9303.html

https://www.adv-dosenshop.com/bucket-tulips-artikel-9309.html

https://www.adv-dosenshop.com/bucket-beautiful-artikel-9318.html

https://www.adv-dosenshop.com/bucket-lavendel-artikel-9302.html

Auch schöne Kannen aus Metall gibt es neu im Sortiment:

https://www.adv-dosenshop.com/kanne-arizona-artikel-9301.html

https://www.adv-dosenshop.com/kanne-spring-artikel-9312.html

https://www.adv-dosenshop.com/kanne-beautiful-artikel-9317.html

Es gibt auch schöne Eimer mit Ostermotiven – die Eimer sind ebenfalls aus Metall und auch für den Gebrauch im Garten geeignet:

https://www.adv-dosenshop.com/bucket-rabbit-artikel-9308.html

https://www.adv-dosenshop.com/bucket-spring-artikel-9315.html

Eine Gießkanne aus Metall haben wir ebenfalls neu ins Programm genommen:

https://www.adv-dosenshop.com/kanne-roses-artikel-9310.html

Einen schönen Trinkbecher oder Tasse mit schönem Frühlingsmotiv haben wir auch im Programm:

https://www.adv-dosenshop.com/mug-flowers-artikel-9319.html

Zu unseren Taschen aus Filz haben wir auch neue Metalltaschen im Sortiment:

https://www.adv-dosenshop.com/tasche-flowers-gross-artikel-9320.html

https://www.adv-dosenshop.com/tasche-flowers-klein-artikel-9332.html

Es gibt auch schöne, neue kleine Ostereier, perfekt für eine Verpackung von Pralinen oder anderen Leckereien – die Ostereier gibt es in vier verschiedenen Motiven:

https://www.adv-dosenshop.com/egg-flower-artikel-9835.html

https://www.adv-dosenshop.com/egg-crazy-artikel-9836.html

https://www.adv-dosenshop.com/egg-happy-artikel-9837.html

https://www.adv-dosenshop.com/egg-easter-artikel-9838.html

Bestellen Sie noch heute Ihre Oster- und Frühlingsdosen und lassen Sie sich von unseren neuen Motiven inspirieren!

Link zur Original-Meldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/nachhaltige-fruehlingsfreude-mit-unseren-osterdosen-festlich,-stilvoll-und-umweltfreundlich-17-03-2025.html

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADV PAX Lutec GmbH

Herr da Agency

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

fon ..: +49(0)7123/38007-0

fax ..: +49(0)7123/38007-50

web ..: https://www.adv-dosenshop.com/

email : info@adv-pax.de

