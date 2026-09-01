Nachhaltig reisen: Cliff Hotel Rügen fördert E-Mobilität

Immer mehr Reisende entscheiden sich für eine klimafreundliche Anreise mit dem Elektroauto und erwarten auch am Urlaubsort eine zeitgemäße Infrastruktur.

Diesem Wandel trägt das Cliff Hotel Rügen nun Rechnung und erweitert sein Serviceangebot: Ab sofort stehen den Gästen sechs moderne E-Ladesäulen mit einer Ladeleistung von jeweils 11 kW direkt am Hotel zur Verfügung. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur positioniert sich das Haus aus den Reihen der Privathotels Dr. Lohbeck ganz klar für nachhaltige Mobilität auf Deutschlands größter Insel mit ihrer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. Diese besondere Umgebung zu bewahren, sieht das Hotel auch als Aufgabe des Tourismus und die Förderung von E-Mobilität als einen seiner Beiträge dazu.

Zeitgemäße Lösung kombiniert Komfort und Umweltverantwortung

An den neuen Ladesäulen können Gäste ihr Fahrzeug bequem über Tag oder Nacht laden. Der Ladestrom wird zu einem Preis von 0,65 Euro pro Kilowattstunde angeboten. „Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen im Hotelbetrieb selbst, sondern auch, unseren Gästen zeitgemäße Lösungen für ihre nachhaltige Reise anzubieten“, so Hoteldirektor Marcus Borowski. „Die Zahl der Elektrofahrzeuge wächst stetig. Mit den neuen Ladepunkten schaffen wir zusätzlichen Komfort und leisten unseren Beitrag zu einer zukunftsfähigen touristischen Infrastruktur auf der Insel. Auf diese Weise Komfort und Verantwortung für die Region zu kombinieren, ist für alle ein Gewinn.“

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Privathotels Dr. Lohbeck

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

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