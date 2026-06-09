Neue Inspiration für Musik- und Reisebegeisterte:

Music Travel Hideaways erweitert Veranstaltungsservice und startet englischsprachigen Newsletter

Berlin, Juni 2026 – Wer Musik liebt, reist anders. Wer reist, sucht besondere Erlebnisse. Genau hier setzt Music Travel Hideaways an: Ab sofort bietet das Berliner Unternehmen auf seiner Website einen neuen Veranstaltungskalender mit ausgewählten Musik- und Kulturveranstaltungen sowie einen monatlichen Newsletter in deutscher und englischer Sprache an.

Mit dem Ausbau seines Informationsangebotes möchte Music Travel Hideaways Musik- und Reisebegeisterte das ganze Jahr über begleiten und inspirieren. Der neue Veranstaltungskalender enthält sorgfältig kuratierte Empfehlungen zu Konzerten, Festivals, Opernaufführungen und besonderen Kulturereignissen im In- und Ausland. Ergänzt wird das Angebot durch Insider-Tipps, Hintergrundinformationen und ausgewählte Reiseanregungen.

Auch der beliebte Newsletter erscheint künftig monatlich zusätzlich auf Englisch. Damit öffnet Music Travel Hideaways sein Angebot für eine noch größere internationale Community von Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern.

„Mit unserem neuen Veranstaltungskalender können wir unsere Kundinnen und Kunden ganzjährig auf ihrer musikalischen Entdeckungsreise begleiten und ihnen besondere Veranstaltungen empfehlen. Frei nach Miles Davis: Musik macht süchtig“, erklärt Jürgen Mamczek, Geschäftsführer von Music Travel Hideaways.

Die neue Plattform versteht sich bewusst nicht als klassischer Veranstaltungskalender. Im Mittelpunkt stehen Inspiration, Orientierung und die Freude am Entdecken. Besucherinnen und Besucher finden Termine, Empfehlungen und Ideen für außergewöhnliche musikalische Erlebnisse.

„Top informiert heißt heute mehr denn je: Top inspiriert“, so das Credo von Music Travel Hideaways. Das Unternehmen möchte Menschen dabei unterstützen, neue Konzertorte, Festivals und Kulturregionen kennenzulernen und daraus unvergessliche Reisen entstehen zu lassen.

Der neue Veranstaltungskalender sowie die deutsch- und englischsprachigen Newsletter stehen ab sofort auf der Website von Music Travel Hideaways zur Verfügung.

https://www.musictravelhideaways.com/inspiration#konzertkalender

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Music Travel by JM GmbH

Herr Jürgen Mamczek

Ansbacher Str. 43

10777 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 219 64804

web ..: https://www.musictravelhideaways.com/

email : info@musictravelhideaways.com

Music Travel Hideaways entwickelt individuelle Musikreisen für anspruchsvolle Kultur- und Musikliebhaberinnen und -liebhaber. Das Unternehmen verbindet außergewöhnliche Konzerterlebnisse mit besonderen Hotels, inspirierenden Orten und maßgeschneiderten Reiseideen.

Das Motto: For Music Lovers. By Music Lovers.

Pressekontakt:

Music Travel by JM GmbH

Herr Jürgen Mamczek

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10777 Berlin

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