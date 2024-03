Multitouch-HMIs der GC-Serie – vielseitige Heavy-Duty-Panel-PCs zum Bestpreis

Seit der Einführung 2020 hat sich die GC-Serie zu einem Bestseller von TL Electronic entwickelt. Die Panel-PCs bieten stabile Performance, Robustheit und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Wer einen neuen IT-Kontrollraum, ein modernes Point-of-Sale- oder Informations-Terminal plant, benötigt Hardware-Lösungen, die sich problemlos in die jeweilige Arbeitsumgebung einbetten lassen und zugleich hohen Bedienkomfort bei größtmöglicher Ausfallsicherheit garantieren. Das schlanke Gehäusedesign der GC-Serie ermöglicht wahlweise den frontseitigen Einbau in bündig abschließende Oberflächen oder die rückseitige Montage per VESA-Schnittstelle – z. B. auf einem Standfuß oder an einem schwenkbaren Tragarm. Die fünffach multitouch-sensitive Front aus Kunststoff ist gemäß IP65 staub- und spritzwassergeschützt und lässt sich aufgrund des randlosen Bondings besonders leicht reinigen. Das lüfterlose Kühlsystem ohne bewegliche mechanische Teile garantiert einen leisen, störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus sind alle Panel-PCs der GC-Serie resistent gegen Schocks und Vibrationen gemäß MIL-STD-810F/G, was sie für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen qualifiziert.

Robuste Winmate®-Qualität zu attraktiven Sofort-Liefer-Konditionen

Als langjähriger, zuverlässiger Spezialist für Industrial IT setzt TL Electronic aus Bergkirchen bei München nicht ohne Grund seit geraumer Zeit auf die bewährte Qualität von Winmate®-Geräten. Auf dem Gebiet des Rugged Computing gehört das taiwanesische Partnerunternehmen inzwischen weltweit zu den Marktführern. Von dessen Expertise in so hochsensiblen Bereichen wie Chemie, Marine und Medizintechnik profitiert in vielerlei Hinsicht auch die wirtschaftlich äußerst attraktive GC-Serie. Ausgelegt auf den industriellen Dauerbetrieb, besticht die Modellreihe durch Robustheit, Ausfallsicherheit und ein sehr breites Anwendungsspektrum. Entsprechende Seriengeräte in den beiden am meisten nachgefragten Displaygrößen 22 und 24 Zoll hält TL Electronic sofort versandfertig auf Lager – garantiert langzeitverfügbar und lieferbar in ein bis drei Werktagen.

Mehr Informationen auf der Website von TL Electronic.

