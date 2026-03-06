Multisensorische Massage in Berlin: Elisa Bernschein Wellnessmassagen schafft Entspannung für alle Sinne

Elisa Bernschein Wellnessmassagen aus Berlin-Friedrichshain verbindet Wellnessmassage mit einem multisensorischen Konzept. Duft, Klang und Berührung schaffen ein besonderes Entspannungserlebnis.

In einer Zeit, in der viele Menschen dauerhaft unter Stress stehen und der Alltag immer schneller wird, wächst der Wunsch nach echten Momenten der Ruhe. Genau hier setzt ein ungewöhnliches Massagekonzept aus Berlin an: Elisa Bernschein Wellnessmassagen, ein Massageangebot aus Berlin-Friedrichshain, verbindet klassische Wellnessmassage mit einem bewusst gestalteten Erlebnis für mehrere Sinne. Duft, Klang, visuelle Elemente, Geschmack und Berührung werden dabei zu einer ganzheitlichen Form der Entspannung kombiniert.

Hinter dem Konzept steht Julia Haase, Wellnessmassagetherapeutin und Gründerin von Elisa Bernschein Wellnessmassagen mit Sitz in Berlin-Friedrichshain. Seit der Gründung im Januar 2025 verfolgt sie einen Ansatz, der über eine klassische Wellnessmassage hinausgeht: Statt standardisierter Abläufe möchte sie Räume schaffen, in denen Menschen ihre Sinne bewusst wahrnehmen und dadurch leichter in einen Zustand der inneren Ruhe finden.

„Viele Menschen leben heute permanent in einer Stressblase, ohne es wirklich zu merken“, erklärt Julia Haase. „Unser Nervensystem sucht ständig nach Sicherheit. Wenn wir bewusst wahrnehmen, was wir sehen, hören oder riechen, kann unser Körper erkennen, dass gerade keine Gefahr besteht. Genau dieses Gefühl von Sicherheit möchte ich mit meinen Massagen unterstützen.“

Wenn Entspannung alle Sinne anspricht

Im Mittelpunkt des Konzepts steht eine Idee, die aus einer persönlichen Erfahrung entstand. Während einer schwierigen Lebensphase gönnte sich Haase selbst eine Massage – stellte jedoch fest, dass Atmosphäre und Sinneseindrücke nicht zu ihr passten.

„Die Massage selbst war gut, aber die Musik war nicht meine, der Duft im Raum ebenfalls nicht und die Umgebung wirkte wenig einladend“, erinnert sie sich. „Ich hatte das Gefühl, dass vieles einfach routiniert abgearbeitet wurde. Dabei spielt gerade die Atmosphäre eine enorme Rolle für echte Entspannung.“

Aus dieser Erfahrung entwickelte sie ein eigenes Konzept: Massage als multisensorisches Erlebnis, bei dem nicht nur der Körper, sondern mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen werden.

Beim Ankommen im Raum erwartet Kundinnen daher zunächst eine ruhige, naturinspirierte Umgebung mit Pflanzen, Klängen oder kleinen Arrangements. Auf einem Tisch stehen kleine Snacks für die geschmackliche Wahrnehmung sowie mehrere ätherische Öle zur Auswahl. Die Kundinnen entscheiden selbst, welche Düfte sie während der Massage begleiten sollen. Auch Intensität, Tempo und berührte Körperbereiche werden individuell abgestimmt.

„Jede Person bringt eine andere Stimmung mit – vielleicht Stress, vielleicht Traurigkeit oder einfach den Wunsch nach Ruhe“, sagt Haase. „Mein Ziel ist, dass sich meine Kundinnen sicher fühlen, gesehen werden und ganz sie selbst sein dürfen.“

Sinnesreisen statt Standardmassage

Ein zentraler Bestandteil der Anwendungen sind thematische Sinnes-Pakete, die unterschiedliche Atmosphären erzeugen. Jedes dieser Pakete verbindet visuelle Elemente, passende Klanglandschaften, ausgewählte Düfte und kleine Snacks zu einer stimmigen Erfahrung.

Zu den aktuellen Themenwelten gehören unter anderem:

Waldspaziergang

Naturklänge, Moos, waldige Düfte wie Kiefer, Fichte oder Zeder sowie kleine Kräutersnacks erzeugen die Atmosphäre eines ruhigen Spaziergangs im Wald.

Bali Vibes

Blüten, ein kleiner Springbrunnen und tropische Düfte wie Ylang-Ylang oder Zitronengras erinnern an eine entspannte Inselatmosphäre.

Blossom of Love

Rosenquarz, Rosenblüten und warme, sinnliche Düfte wie Rose oder Sandelholz schaffen eine besonders sanfte und emotionale Umgebung.

It’s Rainy

Moos, getrocknete Blätter und der Klang von sanftem Regen vermitteln eine ruhige, erdige Stimmung.

Manifest It

Binaurale Klänge, Erdungsdüfte und symbolische Elemente wie Kieselsteine und Karten schaffen Raum für innere Ruhe und Klarheit.

Ein weiteres Paket, inspiriert von einer sommerlichen Blumenwiese, befindet sich derzeit in Planung.

Mobile Massagen für Firmen und Veranstaltungen

Mit dem Relaunch ihrer Website elisa-bernschein.com erweitert Julia Haase ihr Angebot nun zusätzlich um mobile Massagen für Büros, Events und Hochzeiten. Dabei bringt sie sämtliche Ausstattung mit – von der Massageliege über Düfte und Musik bis hin zu thematischen Dekorationselementen.

Unternehmen oder Veranstalter wählen im Vorfeld eines der Sinnes-Pakete aus, damit eine ruhige und stimmige Atmosphäre entstehen kann. Die Buchung erfolgt meist als Stunden- oder Tagespauschale, innerhalb derer mehrere Gäste nacheinander eine kurze Massage erhalten.

„Gerade im Büroalltag bleibt oft kaum Zeit für echte Pausen“, erklärt Haase. „Eine kurze Massage kann helfen, wieder durchzuatmen und neue Energie zu gewinnen.“

Mobile Einsätze sind im Raum Berlin sowie im Umkreis von bis zu 100 Kilometern möglich.

Positive Resonanz von Kundinnen

Seit der Gründung im Jahr 2025 hat sich Elisa Bernschein Wellnessmassagen eine stetig wachsende Kundinnenbasis aufgebaut. Auf der Buchungsplattform Treatwell verzeichnet das Angebot inzwischen über 200 Fünf-Sterne-Bewertungen.

Besonders geschätzt werden laut Bewertungen die ruhige Atmosphäre, die individuelle Gestaltung der Massagen und die Möglichkeit, selbst Düfte und Intensität der Behandlung zu bestimmen.

Die Zielgruppe sind vor allem Frauen, die bewusst eine Auszeit vom Alltag suchen – sei es zur Entspannung, zur Stressreduktion oder zur Lösung von Verspannungen.

Ein sicherer Ort für Entspannung

Für Julia Haase ist ihre Arbeit mehr als ein Wellnessangebot. Sie versteht ihre Massagen als Einladung zur Selbstwahrnehmung und inneren Regulation.

„Wir leben in einer sehr schnellen Welt mit vielen negativen Nachrichten und ständigem Input“, sagt sie. „Ich möchte einen kleinen Ort schaffen, an dem Menschen kurz innehalten können. Einen Raum, in dem sie auftanken und wieder bei sich selbst ankommen.“

Weitere Informationen

Informationen zu Angeboten, Sinnes-Paketen und mobilen Massagen sind auf der neuen Website verfügbar.

Website

www.elisa-bernschein.com

Instagram

@elisabernschein

Elisa Bernschein Wellnessmassagen ist ein Berliner Massageangebot mit Sitz in Berlin-Friedrichshain. Gründerin Julia Haase kombiniert klassische Wellnessmassage mit bewusst gestalteten Sinneseindrücken wie Duft, Klang, visuellen Elementen und Geschmack.

Ziel des Konzepts ist es, Entspannung nicht nur körperlich, sondern als ganzheitliche Erfahrung für mehrere Sinne erlebbar zu machen und Menschen in einer hektischen Zeit Momente der Ruhe und Sicherheit zu schenken.

