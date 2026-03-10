MS5849: Chlorresistenter Absolutdrucksensor für anspruchsvolle OEM-Anwendungen

Der kompakte Absolutdrucksensor MS5849 überzeugt durch hohe Medienbeständigkeit, digitale Schnittstellen und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Sportgeräten sowie in medizinischen Anwendungen.

Der MS5849 ist ein chlorresistenter OEM-Absolutdrucksensor für anspruchsvolle Anwendungen. Eine biokompatible Gelvariante ermöglicht zudem den Einsatz in Medizingeräten.

Der digitale Sensor wurde für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Medienresistenz, kompakte Baugröße und Messgenauigkeit entwickelt. Der chlorresistente Gelüberzug schützt das Messelement in anspruchsvollen Umgebungen. In der biokompatiblen Ausführung eignet sich der Sensor darüber hinaus auch als Messelement für medizinische Anwendungen.

Der reflowfähige MS5849 misst Absolutdruck mit einer Auflösung von 24 Bit und gibt die kalibrierten Messdaten über I²C oder SPI aus. Verfügbar ist der Sensor für Druckbereiche von 0,2 bis 2 bar, 0,2 bis 7 bar und 0,3 bis 30 bar. Zusätzlich erfasst er Temperaturen im Bereich von -40 bis +110 °C.

Der Sensor kombiniert eine piezoresistive Druckmesszelle mit einem Verstärker-/A/D-Interface-IC auf einem Keramiksubstrat mit Abmessungen von 3,3 x 3,3 x 2,7 mm³. Ein geerdeter Metallring schützt die elektronischen Komponenten und erleichtert die O-Ring-Montage.

Zur hochgenauen Korrektur der Druck- und Temperaturmessung sind im Modul sechs individuelle Koeffizienten hinterlegt. Mithilfe eines externen Mikroprozessors lassen sich daraus präzise Messwerte berechnen. Darüber hinaus können Oversamplingrate, Messgeschwindigkeit und Strombedarf an die jeweilige Anwendung angepasst werden.

Dank seiner kompakten Bauform eignet sich der Sensor besonders für den Einsatz in Sportgeräten, beispielsweise in Tauchcomputern. In der biokompatiblen Gelvariante ist er darüber hinaus auch für den Einsatz in medizinischen Geräten geeignet. Der Sensor ist für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen OEM- und Serienanwendungen konzipiert.

Besondere Merkmale:

* Hohe Medienresistenz durch chlorresistenten Gelüberzug

* Auch als biokompatible Variante erhältlich

* Präzise Absolutdruckmessung mit 24-Bit-Ausgabe

* Digitale Anbindung über I²C oder SPI

* Sehr kompakte Abmessungen für platzkritische Anwendungen

* Für mehrere Druckbereiche bis 30 bar verfügbar

* Für anspruchsvolle OEM- und Serienanwendungen konzipiert

Mehr Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter: www.amsys.de

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an.

