Mr. Lodge GmbH baut internationalen Ansatz aus

Komplettes Leistungsspektrum jetzt auch in chinesischer Sprache und über chinesische Kommunikationskanäle verfügbar.

München, 4. Juli 2023. Die Mr. Lodge GmbH, führender Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München, am Tegernsee und im Oberland sowie Experte im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien, erweitert ihr Service-Angebot für chinesische Kund:innen. Damit baut sie den seit vielen Jahren bestehenden internationalen Ansatz weiter aus und reagiert auf das zunehmende Interesse der chinesischen Unternehmen am Wirtschaftsstandort München. Der Münchner Immobilienmakler, der seine Beratung bereits in 20 Sprachen leistet, bietet seinen Service nun auch auf Chinesisch an.

Münchner Wirtschaftsstandort hat große Strahlkraft

München ist ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum mit einer starken internationalen Präsenz. Die Beziehungen zwischen China und Bayern haben in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung erlangt.

Mit seinem Angebot reagiert Mr. Lodge auf das wachsende Interesse der chinesischen Unternehmen am Wirtschaftsstandort München. Laut Statistischem Amt München ist die chinesische Bevölkerung in München seit 2020 um 17% gestiegen. Die Homepage des Münchner Unternehmens wurde von mehr als 4000 chinesischen Besuchern – hauptsächlich Expatriates und Studierende – in den letzten Monaten aufgerufen. Zahlreiche Student:innen kommen aufgrund des hohen Ansehens der Universitäten nach München. Firmen schätzen die wirtschaftliche Sicherheit. So gibt es bereits mehr als 400 chinesische Unternehmen in Bayern. Diese Firmen liefern einen wichtigen Beitrag zu wirtschaftlichem Wachstum und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von München.

Möblierter Wohnraum wichtig für die Bindung internationaler Arbeitskräfte

Der Fachkräftemangel erschwert diesen Firmen die Besetzung zahlreicher Stellen, so dass sie Mitarbeiter:innen aus China für einen begrenzten Zeitraum nach München holen müssen. Hierfür sind möblierte Wohnungen und Häuser nötig, die temporär für 6-24 Monate sofort zur Verfügung stehen. „Der Zugang zu geeignetem, möbliertem Wohnraum ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung internationaler Fachkräfte, ob sie in eine bestimmte Region oder Stadt ziehen möchten. Die persönliche und professionelle Ansprache chinesischer Einzelpersonen oder Firmen – vor dem Hintergrund der bestehenden Beziehungen zwischen China und Bayern – ist für uns die logische Fortsetzung unseres strategisch wichtigen internationalen Ansatzes“, so Norbert Verbücheln, Geschäftsführer von Mr. Lodge.

Internationalisierung bedeutet Abbau sprachlicher und kultureller Barrieren

„In einer globalisierten Welt ist es entscheidend, dass Unternehmen sich an die Bedürfnisse verschiedener Kulturen anpassen und gezielte Unterstützung auf relevanten Kanälen bieten – genau das möchten wir durch die Erweiterung unseres Service-Angebots für chinesische Kund:innen bei der Wohnungssuche in München erreichen“, so Angela Reipschläger, Head of Marketing, Communication & Business Development. Zur Reduzierung der sprachlichen und kulturellen Barrieren steht Xiaokang Walter als Chinese Market Specialist als erste Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie ist auch für die Kommunikation auf den chinesischen Social Media – Kanälen zuständig.

Die Übersetzung der Website von Mr. Lodge in die chinesische Sprache ist ein weiterer Baustein in der Kundenkommunikation. Auch die Zusammenarbeit mit dem China Forum Bayern e.V. ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der bayerisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Mr. Lodge GmbH ein neues Mitglied im China Forum haben. Mit dem Service im Bereich Vermietung und Verkauf von Wohnimmobilien sorgt das Unternehmen dafür, dass sich Personen aus China von Anfang an willkommen und zuhause fühlen können“, so Stefan Geiger, Geschäftsführer von China Forum Bayern e.V.

Die Mr. Lodge GmbH verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung im Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser und Verkauf von Wohnimmobilien. Im Bereich Vermietung ist Mr. Lodge mit ca. 2.500 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München sowie am Tegernsee und im Oberland. Im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien berät und unterstützt Mr. Lodge ca. 5000 bestehende Immobilieneigentümer:innen sowie weitere Privatkund:innen. Mr. Lodge beschäftigt über 90 Mitarbeiter:innen und bietet die Beratung in mehr als 20 Sprachen an.

