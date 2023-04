Bei MONSTERSPASS geht es so richtig rund: Die Spielturmsaison hat begonnen und Deutschlands Gärten warten auf die bunten Abenteuer Spielgeräte!

Bei MONSTERSPASS, dem führenden Anbieter von Spielgeräten, ist man stolz darauf, die günstigsten Spieltürme von bester Qualität anbieten zu können. Speziell für den Frühsommer 2023 hat man nun fünf Spieltürme zum monstermäßigen Preis im Angebot.

Und was spricht sonst für MONSTERSPASS?

Die MONSTERSPASS Spieltürme sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die langlebig und sicher sind. Jeder Turm ist CE-zertifiziert und entspricht den europäischen Sicherheitsstandards.

MONSTERSPASS präsentiert eine Vielzahl an Spieltürmen in verschiedensten Größen und Ausführungen. So ist für jeden kleinen Abenteurer das richtige Modell dabei! Für Fragen steht ein bestens geschultes Kundenservice Team bereit, das sich um alle Anliegen kümmert. Das alles gibt es zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis, denn bei MONSTERSPASS gibt es monstermäßig tolle Spieltürme zum Bestpreis!

Bei MONSTERSPASS legt man Wert auf Nachhaltigkeit. Die Produkte werden in Deutschland produziert, das Holz stammt aus Europa und wird unbehandelt ausgeliefert. Somit haben Kunden und Kundinnen nicht nur die Chance, ihre Spieltürme in all den Farben zu gestalten, die sich die Kinder wünschen, sondern auch die Holzschutzmittel zu wählen, die sie sich vorstellen. Vor allem für den Außenbereich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das Holz zu behandeln und für Spielgeräte wird man umwelt- und kinderfreundliche Lacke wählen.

MONSTERSPASS bietet allen Eltern einen interessanten Magazinteil auf der Website monsterspass.eu, in dem alles rund ums Thema Spielturm nachgelesen werden kann, von den besten Spielideen bis hin zur Pflege des Spielturms. Einfach vorbeikommen und JETZT die besten Frühlingsangebote sichern!

Mit großer Freude präsentiert Monsterspass seine Spielturm-Kollektion in einer eigenen Spielturmwelt! Die Spielturm Klassiker der MonsterSpass Classic Line stehen für erprobte Qualität zum fairen Preis: Zahlreiche Bestseller und monstermäßig gute Angebote stehen zur Auswahl bereit! Mit der ISIDOR Spielturm Premium Edition wird das Sortiment um noch mehr innovative Spieltürme erweitert.

Viel Spaß bei der Auswahl Ihres Spielturms!

