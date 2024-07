MOMCOZY Startet Die Kampagne „Den Champion-Moment Nie Verpassen“ Während Der Olympischen Spiele 2024 In Paris

MOMCOZY Startet Kampagne „Den Champion-Moment Nie Verpassen“, Die Das Muttersein Während Der Olympischen Spiele 2024 In Paris Erleichtert

Da sich die Welt auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereitet, freut sich Momcozy, die beliebte Marke für Schwangerschafts- und Babyprodukte, der weltweit über 4 Millionen Mütter vertrauen, die Einführung ihrer Kampagne „Den Champion-Moment nie verpassen“ bekannt zu geben.

Diese Initiative soll Müttern ermöglichen, die Aufregung der Olympischen Spiele voll zu genießen, während sie mühelos die Freuden und Herausforderungen der Elternschaft meistern. Dazu gehören spezielle Angebote mit Schwerpunkt auf Lösungen für Fütterung, Erziehung und Ausflüge sowie unterhaltsame Aktivitäten.

Momcozys Umfassende Lösungen für Jedes Bedürfnis von Eltern

Inspiriert vom olympischen Geist, der Athleten dazu antreibt, ihre Grenzen zu überwinden und Herausforderungen zu meistern, erkennen wir, dass Mutterschaft dieselbe Ausdauer und Entschlossenheit verkörpert. Um diese Reise zu erleichtern, möchten wir Mütter in ihrem täglichen Alltag unterstützen und ihnen wertvolle Zeit verschaffen, um die Spiele zu genießen und ihre eigenen „Champion-Momente“ zu feiern.

* Gemütliche Ernährungslösung: Das Abpumpen und Füttern kann anspruchsvoll sein, aber die Produkte von Momcozy erhöhen Effizienz und Komfort, sodass Mütter mehr Zeit haben, die Olympischen Festlichkeiten zu genießen. Die Mobile Flow(TM) Freihand-Milchpumpe ermöglicht müheloses Multitasking. Der KleanPal Pro Flaschenreiniger automatisiert das Flaschenwaschen und vereinfacht die Reinigung. Der Jelly Strip – Nahtloser Floraler Push-up-Still-BH bietet nahtlose Unterstützung und Komfort für stillende Mütter.

* Gemütliche Elternschaftslösung: Eine ruhige und sichere Umgebung ist während der Olympischen Spiele entscheidend. Der Video-Baby-Monitor BM01 bietet kristallklares Video und Audio, um die Kleinen im Auge zu behalten. Die Sunrise Sound Machine beruhigt Babys mit sanften Klängen und einem allmählichen Sonnenaufgangseffekt. Die Momcozy 3D-Motion Elektrische Babyschaukel imitiert natürliche Bewegungen von Betreuungspersonen mit ihrer patentierten 3D-Swing-Technologie, wodurch Babys beruhigt und Eltern verbunden bleiben.

* Gemütliche Ausflugslösung: Die Ausflugslösungen von Momcozy erleichtern es, die Natur und die olympische Aufregung zu genießen. Die Mobile Style(TM) Freihand-Milchpumpe ist ideal für aktive Mütter und bietet tragbare Abpumplösungen. Die ergonomisch gestaltete Momcozy Babytrage sorgt für komfortable Ausflüge. Der tragbare Flaschenwärmer für unterwegs sorgt dafür, dass die Flasche Ihres Babys unterwegs immer die perfekte Temperatur hat.

Mitmachen und Spaß haben: Olympische Aktivitäten und Sonderangebote

Darüber hinaus wird Momcozy Eltern durch unterhaltsame Aktivitäten wie „Olympische Babys verkleiden“, „Erraten der Länder mit den meisten Goldmedaillen“ und „Tägliche Champion-Produkt-Blitzverkäufe“ verbinden. Verpassen Sie nicht diese Aktivitäten!

Prime Day Deals: Großartige Ersparnisse mit Momcozy

Um den Prime Day zu feiern, bietet Momcozy exklusive Rabatte auf unserer Website und im Amazon Store an:

Momcozy Offizielle Website:

* 4.-5. Juli: 20 % Rabatt auf ausgewählte Produkte

* 6.-8. Juli: 25 % Rabatt auf ausgewählte Produkte

* 9.-15. Juli: 20 % Rabatt auf das gesamte Sortiment oder bis zu 80 $ Rabatt auf Großbestellungen, plus kostenlose Geschenke bei qualifizierten Käufen

* 16.-17. Juli: Bis zu 30 % Rabatt auf eine große Auswahl an Trendprodukten

Momcozy Amazon Store:

8.-14. Juli: Bis zu 30 % Rabatt auf Bestseller wie Baby-Monitore und Klangmaschinen.

16.-17. Juli: Bis zu 30 % Rabatt auf eine große Auswahl an Trendprodukten.

Für weitere Informationen und um von diesen Angeboten für unverzichtbare Babyprodukte zu profitieren, besuchen Sie Momcozy auf Amazon und Momcozy Offizielle Website.

Über Momcozy

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern höchsten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter. Von über 4 Millionen Müttern in über 60 Ländern geschätzt, begleitet Momcozy Frauen von der Schwangerschaft bis in die frühe Mutterschaft. Durch kontinuierliche Innovation und das Engagement für gemütliche Designs, die aus Liebe entstehen, wächst Momcozy in Reichweite und Einfluss, um das Leben von Müttern weltweit zu erleichtern

Über Momcozy

