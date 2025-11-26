Moderne Wundheilungstechnologien: S-thetic setzt auf innovative Nachsorge- und Regenerationskonzepte für optim

Hamburg: Die richtige Nachsorge nach ästhetischen Eingriffen spielt eine entscheidende Rolle für das endgültige Ergebnis

Ob nach Operationen, minimalinvasiven Behandlungen oder Lasertherapien. Die S-thetic Klinikgruppe setzt dabei auf modernste Technologien und individuelle Regenerationsprogramme, um die Heilung zu beschleunigen, Schwellungen zu reduzieren und das Ergebnis nachhaltig zu verbessern.

Wundheilungsprozesse sind komplex und von vielen Faktoren abhängig: Hautqualität, Alter, Immunstatus, Art des Eingriffs und korrekte Nachsorge. Moderne ästhetische Medizin unterstützt diese Prozesse heute auf völlig neue Weise – durch gezielte Technologien, biostimulierende Therapien und optimierte Pflegekonzepte.

„Ein ästhetischer Eingriff endet nicht im Behandlungsraum – das Ergebnis entsteht in den Wochen danach“, sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. „Moderne Regenerations-Tools ermöglichen uns heute, die Heilung aktiv zu unterstützen, Komplikationen zu reduzieren und die Erholungsphase deutlich angenehmer zu gestalten.“

„Viele Menschen unterschätzen, welchen Einfluss professionelle Nachsorge auf das finale Resultat hat“, sagt Dr. Fatemi.

„Technologien wie LED-Heillicht, Lymphdrainage, PRP oder moderne Pflegekonzepte sind heute ein fester Bestandteil moderner ästhetischer Medizin – sie sorgen dafür, dass Ergebnisse schneller sichtbar und langfristig schöner werden.“

Interessierte finden weitere Informationen unter www.s-thetic.de oder können ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.

S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen – unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie. Das Unternehmen verbindet moderne Technik mit fundiertem Fachwissen und legt besonderen Wert auf eine individuelle, einfühlsame Betreuung. In den Lipödem-Zentren stehen dafür sowohl operative Expertise als auch langjährige Erfahrung in der Begleitung betroffener Frauen zur Verfügung.



