Moderne Technik in der Endodontie – Ausstattung und Erfahrung machen den Unterschied im Ergebnis

Präzision trifft Innovation: Wie Hightech und Erfahrung in der Endodontie den Zahnerhalt revolutionieren, und mit minimalinvasiven Verfahren Behandlungen so schonend und erfolgreich sind wie noch nie.

Ludwigshafen, 16.12.2025 – Moderne, schonende Verfahren und hochwertige Ausstattung führen zu nie gekannten Behandlungserfolgen.

Wenn das Zahninnere erkrankt, wird meist eine Wurzelbehandlung erforderlich. Andernfalls drohen starke Schmerzen, eine „dicke Backe“ und sogar Entzündungsreaktionen in anderen Körperregionen. Dank der herausragenden Fortschritte in der Endodontie – so der Fachbegriff für diesen Bereich der Zahnmedizin – können betroffene Zähne fast immer erhalten werden. Der Erfolg der Behandlung hängt jedoch maßgeblich von der Erfahrung und Kompetenz der Zahnarztpraxis ab. Im zahnmedizinischen Zentrum von Prof. Dr. Dhom und Kollegen hat man sich unter anderen auf modernste Verfahren der Wurzelbehandlung spezialisiert.

Die Verfahren in der modernen Endodontie: effektiv, schonend und oft minimalinvasiv

Vor der eigentlichen Behandlung steht zunächst eine gründliche Diagnostik. Die elektronische Längenmessung der Wurzelkanäle ist dabei deutlich präziser als eine klassische Röntgenaufnahme und reduziert nicht nur das Risiko für Komplikationen auf ein Minimum, sondern gewährleistet auch bestmögliche Behandlungserfolge. Die Methode ist minimalinvasiv und für Patienten in der Regel nicht spürbar. Weiterer Vorteil: Anders als beim Röntgen kommt es hier zu keiner Strahlenbelastung. Ebenso setzt die moderne Endodontie inzwischen auf mikroskopische Unterstützung.

Ein Quantensprung in der Präzision: modernste Dental Technik

Ein Dentalmikroskop ist in der Lage, selbst feinste Risse und Seitenkanäle aufzudecken. Es sorgt dafür, dass Eingriffe minimalinvasiv durchgeführt werden können, was wiederum zu deutlich kleineren Wunden und einer schnelleren Heilung führt. Besonders biegsame Feilen aus einer speziellen Metalllegierung, nämlich die sogenannten Nickel-Titan-Feilen (NiTi), können selbst stark gekrümmten Kanälen folgen, ohne den natürlichen Verlauf zu verändern. Erfahrende Zahnärzte gelangen auf diese Weise problemlos in jede Ecke. Das hat auch für Patienten nur Vorteile, denn diesen merken den Unterschied durch kürzere Behandlungssitzungen und spürbar geringere Beschwerden.

Auch die Lasertechnologie spielt bei der Wurzelbehandlung eine immer größere Rolle. Der Laserstrahl dringt dabei tief in die Seitenkanäle und Wurzelspitzen ein, wo er Bakterien effektiv und schonend für den Patienten abtötet. Darüber hinaus kann die Endodontie auch im Hinblick auf die Fülltechniken Fortschritte verzeichnen. So dichten biokeramische Sealer die Wurzelkanäle biokompatibel ab und fördern gleichzeitig die Heilung des umliegenden Gewebes. Die regenerative Endodontie zielt dagegen darauf ab, die Regeneration und das natürliche Wachstum des Zahngewebes zu verbessern. Sie eignet sich besonders gut für noch junge Patienten.

Die Wurzelbehandlung im zahnmedizinischen Zentrum Prof. Dr. Dhom

Damit all die neuen Verfahren und Techniken ihr Potenzial entfalten können, braucht es erfahrene Spezialisten für Endodontie. Diese stehen Patienten im zahnmedizinischen Kompetenzzentrum Prof. Dhom & Kollegen, das mit gleich fünf Standorten in Rheinland-Pfalz vertreten ist, zur Verfügung. Mit ihrem herausragenden Know-how behandeln die Spezialisten täglich die komplexesten Fälle.

In Verbindung mit einer erstklassigen Praxisausstattung werden so maximale Behandlungserfolge erzielt. Die Patienten wissen die schonende Therapie und den freundlichen Service sehr zu schätzen. Wer sich ebenfalls einer minimalinvasiven Wurzelbehandlung nach den neuesten zahnmedizinischen Erkenntnissen unterziehen lassen will, kann jederzeit mit der Praxis Kontakt aufnehmen. https://www.prof-dhom.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

