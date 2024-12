Mobiler Kopfhörerverstärker GO link Max von iFi audio für besseren Klang

Die beste Klangqualität an Handy, Tablet und Computer mit dem neuen mobilen Kopfhörerverstärker von iFi audio erleben – der günstige Preis macht den GO link Max auch zum optimalen Weihnachtsgeschenk

Nidderau, 17. Dezember 2024 – iFi audio, Vorreiter im Bereich hochwertiger Audiokomponenten, präsentiert den GO link Max. Dieser kompakte und einfach per USB zu verbindende Kopfhörerverstärker verbessert hörbar den Klang mobiler Endgeräte und des heimischen Computers. Durch die hohe Leistung können über ihn auch anspruchsvolle Kopfhörer betrieben werden. Dank den 4,4- und 3,5-mm-Klinkenausgängen findet jeder kabelgebundene Kopfhörer Anschluss, ganz ohne Klangeinbußen durch lästige Adapter. Minimierte Verzerrungen und ein breites Dynamikspektrum erlauben es, dass die Potentiale höherwertigerer Kopfhörer auch unterwegs und am Computer voll ausgeschöpft werden und so mit feinen Details und Nuancen einen hörbar reinen Klang bieten.

Großer Klang in kompakter Form

Trotz seines kompakten Formats bietet der GO link Max ein deutliches Audio-Upgrade für Smartphones, Tablets und Computer. Auch im Vergleich zum bereits auf dem Markt befindlichen Go link. Mit bis zu fast fünfmal mehr Ausgangsleistung als ein MacBook Pro (241mW) liefert er mühelos saubere und starke Signale von jedem Endgerät. Die Musik klingt klarer, kraftvoller und auf Wunsch auch lauter – unabhängig von Zuspieler und Aufenthaltsort.

Der GO link Max verwendet eine fortschrittliche symmetrische Schaltung mit einem Dual ESS Sabre ES9219 DAC-Setup, das den linken und rechten Kanal physisch und akustisch trennt. Diese Trennung schafft eine räumlich stabile und kristallklare Stereo-Abbildung, bei der Instrumente und Stimmen durch präzise Positionierung auf einer breiten Bühne zum Leben erweckt werden.

Level Up bei der Klangqualität zum günstigen Preis

iFi audio hat zudem den Dynamik-Umfang, also den Bereich zwischen den lautesten und leisesten Momenten verbessert, was Kesselpauken, Snaredrum-Gewitter oder plötzlich einsetzende Gitarrenriffs deutlich beeindruckender und mitreißender vermittelt.

Und diese Qualität ist unabhängig vom Pegel: Im Gegensatz zu anderen Geräten, die die Klangqualität beim Einstellen der Lautstärke verringern, verwendet der GO link Max eine hardwarebasierte Lautstärkeregelung. Das bedeutet, dass die Lautstärke erhöht oder verringert werden kann, ohne Details in der Musik zu verlieren.

Hier die Hauptmerkmale des GO link Max auf einen Blick :

* Bis zu 241mW Leistung für kraftvollen, klaren Klang

* Verbesserte Kanal-Trennung und Stereo-Abbildung

* Dual-Digital-Analog-Wandler Setup mit ESS Sabre ES9219 Chips mit Jitter-Eliminierung für präzise Signale

* Kopfhörerausgänge mit 4,4- und 3,5-mm-Klinkenausgang

* Minimierte Verzerrungen und breites Dynamikspektrum über THD-Kompensation Dynamic Range Enhancement für höheren Dynamikumfang

* Unterstützt Hi-Res-Audioformate wie PCM 384kHz und DSD 256

Der iFi GO link Max ist für 79,00 EUR direkt über WOD Audio und ausgewählte Fachhändler erhältlich.

