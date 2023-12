Mobile Tankstellen: Flexible Lösung

Die Einsatzmöglichkeiten mobiler Tankstellen sind vielfältig und werden immer wichtiger. Hier die Szenarien der Zukunft.

Mobile Tankstellen bieten eine flexible Lösung für verschiedene Situationen, in denen herkömmliche Tankstellen möglicherweise nicht verfügbar oder schwer erreichbar sind.

Hier sind einige Szenarien, in denen mobile Tankstellen einen klaren Nutzen bringen:

1. Baustellen und abgelegene Standorte: Auf Baustellen und in entlegenen Gebieten, in denen kein Zugang zu festen Tankstellen besteht, ermöglichen mobile Tankstellen die einfache Betankung von Baufahrzeugen, Generatoren und anderen Maschinen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Ablauf der Bauprojekte, ohne dass die Arbeit wegen Treibstoffmangels unterbrochen werden muss.

2. Landwirtschaftliche Maschinen: In der Landwirtschaft sind mobile Tankstellen besonders praktisch. Landwirte können ihre Traktoren, Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Maschinen direkt vor Ort betanken, ohne lange Strecken zu festen Tankstellen zurücklegen zu müssen. Dies spart Zeit und erhöht die Effizienz der landwirtschaftlichen Arbeiten.

3. Veranstaltungen und Festivals: Bei temporären Veranstaltungen wie Festivals, Messen oder Konzerten ist eine zuverlässige Versorgung mit Treibstoff notwendig. Mobile Tankstellen bieten hier eine flexible Lösung, um die Fahrzeuge der Veranstalter, Catering-Fahrzeuge oder mobile Generatoren vor Ort zu betanken.

4. Notfall- und Katastropheneinsätze: In Notfallsituationen oder bei Naturkatastrophen, bei denen herkömmliche Infrastrukturen beeinträchtigt sein können, sind mobile Tankstellen entscheidend. Sie ermöglichen den schnellen Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Generatoren und anderen Notfallausrüstungen.

5. Betrieb eigener Fahrzeugflotten: Unternehmen mit großen Fuhrparks können mobile Tankstellen nutzen, um ihre Fahrzeuge direkt am Unternehmensstandort zu betanken. Dies spart Zeit und Kosten im Vergleich zur Fahrt zu externen Tankstellen.

Die Mobilität und Flexibilität von mobilen Tankstellen machen sie zu einer effizienten Lösung in verschiedenen Branchen und Situationen. Dabei bieten sie nicht nur Bequemlichkeit, sondern können auch die Betriebsabläufe optimieren und Kosten senken. Mehr dazu unter www.tankhandel.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tankhandel/ZIEGLMEIER Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://www.tankhandel.de/

email : info@tankhandel.de

Sie lagern große Flüssigkeitsmengen dauerhaft ein oder sind auf der Suche nach einer preisgünstigen Lösung für die zeitlich begrenzte Einlagerung von Abwasser oder Treibstoffen? Wir führen für Sie eine große Auswahl neuer und gebrauchter Tanks von Dieseltanks für Agrarbetriebe oder Baustellen bis zu gebrauchten Tankanlagen. Als Tank-Experte sind wir Ihr starker Partner für individuell gestaltete Lösungen.

Kauf oder Miete – welche Variante ist kostengünstiger für das Unternehmen? Diese Frage stellt sich in den unterschiedlichsten Situationen und kann nur nach umfassender Prüfung der einzelnen Kriterien eindeutig beantwortet werden. Denn ob Sie sich für die Miete eines Tanks für Baustellen entscheiden oder den Kauf, ergibt sich erst aus einer detaillierten Analyse. Unsere Experten beraten Sie über die für Ihr Unternehmen wirtschaftlichste Lösung, die wir auf die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Denn die Angebots-Modelle von Tankhandel Zieglmeier reichen vom Neukauf bis zum Kauf eines Tanks gebraucht. Ein Tank ist nur selten oder nur für kurze Zeiträume im Einsatz? Dann ist vielleicht die Miet-Variante die effizienteste Lösung.

email : presse@romanahasenoehrl.at

