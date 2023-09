MITOcare Akademie erweitert Angebot für medizinische Fortbildungen und expandiert ins Ausland

Neue, attraktive Fortbildungsmöglichkeiten für Mediziner und Therapeuten im In- und Ausland

München, 6. September 2023

Die MITOcare Akademie, ein führender Wissenspartner im Bereich Gesundheit und Naturstoffe, kündigt die Erweiterung ihres Fortbildungsangebots für Mediziner und Therapeuten an. Mit dem Ziel, praxisorientiertes und wissenschaftlich fundiertes Wissen im Bereich der Funktionellen Medizin zu vermitteln, bietet die Akademie ab sofort auch aufgezeichnete Seminare in Form von Video on Demand an.

Zusätzlich wird das Angebot auf den internationalen Markt ausgeweitet. Durch das globale Wachstum von MITOcare in den vergangenen Jahren, hat sich auch die Nachfrage nach Weiterbildungsmöglichkeiten bei deutschen Medizinern und Therapeuten, die im Ausland praktizieren, merklich erhöht. Gestartet wird zunächst mit Angeboten in Spanien, Portugal und Kolumbien.

Unter dem Motto „Wissenschaftlich begreifen, natürlich ergänzen“ hat die MITOcare Akademie seit ihrer Gründung im Jahr 2015 die Mission, fundiertes Wissen über Naturstoffe und Funktionelle Medizin im Bereich des medizinischen Fachpersonals zu etablieren. Die Akademie bietet eine Vielfalt von Fortbildungsformaten, darunter Präsenzveranstaltungen, regelmäßige Onlinefortbildungen und neuerdings auch Hybridfortbildungen.

Ein besonderer Fokus der Fortbildungen liegt im Bereich der Mitochondrienmedizin. „Wie der Name MITOcare bereits suggeriert, kümmern wir uns um die Mitochondrien, die als ‚Kraftwerke unserer Zellen‘ gelten“, erklärt Akademieleiterin und Heilpraktikerin Sabine Riedel und ergänzt: „Doch auch essenzielle Themen wie Neuroinflammation, Immunologie und Epigenetik werden in unseren Weiterbildungen behandelt“.

Die MITOcare Akademie legt großen Wert auf die Qualität der Weiterbildung. Referenten aus unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen gewährleisten eine praxisorientierte und wissenschaftlich fundierte Wissensvermittlung. „Neben den fachlichen Inhalten legen wir auch großen Wert auf den Austausch unter den Teilnehmern, um wertvolle Netzwerke bilden zu können“, so Sabine Riedel weiter.

Als besonderes Highlight werden Veranstaltungen mit hochkarätigen Referenten und Vorträgen in exklusivem Ambiente angeboten, um sowohl das Lernen als auch das Netzwerken in einer angenehmen Atmosphäre zu ermöglichen.

Interessierte Mediziner und Heilpraktiker können sich direkt mit Fragen an akademie@mitocare.de wenden oder finden weitere Informationen zu den Fortbildungen und dem erweiterten Angebot der MITOcare Akademie auf der Website www.mitocare.de.

Über MITOcare

„Jeder Mensch verdient es, gesund zu sein“.

So ist der Anspruch von MITOcare, dem Innovationstreiber im Bereich Mikronährstoffe.

Unser breites Angebot an bioaktiven Stoffen und Naturstoffen ist zusammen mit Ärzten entwickelt und wird laufend nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen optimiert.

Unsere Produktion erfolgt in der DACH-Region und trägt so zu nachhaltigem Wirtschaften bei. Mit unseren natürlichen, pflanzlichen Kapselhüllen und vor allem mit unseren bioverfügbaren Inhaltsstoffen.

MITOcare wurde 2013 gegründet. Der Firmensitz ist München und das Unternehmen beschäftigt derzeit 45 Mitarbeiter. MITOcare ist Mitglied im Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e.V. (NEM).

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen, unserer Philosophie und unseren Produkten finden Sie unter www.mitocare.de.

