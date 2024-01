Miteinand‘ (arbeiten im) Ausseerland

Ideen schmieden. Inspiration finden. Kreativität entfalten.

Da, wo andere Urlaub machen: im Narzissendorf Zloam im malerischen Ausseerland.

Es ist ja kein Geheimnis: Der Kopf arbeitet am besten da, wo er frei von anderen Einflüssen ist. Herrliche Natur inspiriert, frische Bergluft macht die Gedanken klar. Umso besser, wenn man diese Voraussetzungen nicht erst schaffen muss, sondern – wie im Narzissendorf Zloam – Ruhe, Natur und Platz für gelungene Incentives, Meetings und Seminare bereits natürlich gegeben sind. Die malerische Landschaft rund um den Grundlsee, das stolze Antlitz des Toten Gebirges, eine eigene „kleine Welt“ kompakt platziert auf einem Sonnenhügel. Die perfekte „Hardware“ für produktive Tage obendrauf – so lässt sich’s arbeiten.

Vielfältige Aktivitäten für ein ausgeglichenes Team

Den idealen Ausgleich zu fordernden Arbeitseinheiten findet man im Narzissendorf in vielfältigen Formen: An Sommertagen verspricht der Sprung in den erfrischenden Badeteich einen kühlen Kopf. Im Winter stellt man sich auf die Ski oder rodelt durch die zauberhafte Landschaft – ja, direkt im Dorf! Abends lässt man die produktiven Stunden beim gemeinsamen Essen im Zloam Wirt ausklingen. Und für die gelungene Abwechslung ist mit reichlich Teambuilding-Angeboten ebenfalls vorgesorgt: Direkt am Areal warten unter anderem ein Schatzsucherwald für die exklusive Schatzsuche im Team, 3D-Bogenparcours und 4D-Bogenkino sowie eine Reitanlage, neuerdings mit einem Angebot zum Pferde-gestützten Coaching. Yoga, Werken und Basteln in der Holz- und Kreativwerkstatt und geführte Wanderungen bringen das ganze Jahr über auf frische Gedanken. Die Liste ist lang und garantiert gefüllt mit Aktivitäten für sämtliche Vorlieben und Firmenkulturen.

Traditionelle Häuser, individuelle Freiheit

So vielfältig wie die Aktivitäten-Gestaltung präsentieren sich auch die Möglichkeiten zur Unterbringung: Zwischen Eibenwald, Fischerwiese und Musikantenwald verteilen sich die schönen Häuser im traditionellen Ausseer Stil und sind entweder als großes Ganzes oder einzelne Apartment-Einheiten mietbar. Die Privatsphäre ist dabei für jedes Teammitglied dank möglicher Einzelbelegung trotzdem jederzeit gegeben.

Narzissendorf Zloam

Archkogl 188, A-8993 Grundlsee

Tel. +43 (0) 3622 20990

rezeption@zloam.at | www.zloam.at



