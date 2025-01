Mit Schirmherr Manuel Hagel: Hayingen wird zur Fasnets-Hochburg beim Ringtreffen 2025!

Hayingen wird 2025 zur Fasnets-Hochburg! Die Narrenzunft feiert 55 Jahre mit dem Ringtreffen der VFON – ein Jubiläum voller Tradition, Fasnet, Partys und dem großen Narrensprung!

Hayingen, -23. Januar 2025 – Ein bedeutsames Ereignis verzeichnet dieses Jahr die Fastnachtszeit in Hayingen. Die Narrenzunft Hayingen e.V. feiert ihr 55-jähriges Bestehen und veranstaltet aus diesem Anlass das Ringtreffen 2025 der „Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte e.V.“.

Die Narrenzunft Hayingen e.V. – Ein Eckpfeiler des Kulturerbes

Die Narrenzunft Hayingen e.V. ist weit mehr als ein gewöhnlicher Fasnetsverein. Die 1969 gegründete Zunft hat eine bemerkenswerte Geschichte aufzuweisen. Seit ihren Anfängen hat sie sich der Pflege und dem Erhalt der Traditionen der schwäbisch-alemannischen Fasnet verschrieben. Mit ihren vielseitigen Veranstaltungen und ihrem aktiven Vereinsleben prägt sie maßgeblich das kulturelle Leben in Hayingen. Im Jahr 2023 wurde die schwäbisch-alemannische Fastnacht, zu deren Bewahrung die Narrenzunft Hayingen einen wichtigen Beitrag leistet, als immaterielles Kulturerbe der UNESCO ausgezeichnet.

Jubiläumsfeierlichkeiten und Ringtreffen 2025

In diesem Jahr feiert die Narrenzunft ihr 55-jähriges Bestehen, was sie zum feierlichen Anlass nimmt, das Ringtreffen 2025 der „Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte e.V.“ zu organisieren. Im Herzen von Hayingen, auf der XXL Partymeile und in der Innenstadt, finden die vielfältigen Feierlichkeiten statt, die sowohl Einheimische als auch Besucher aus der Region in ihren Bann ziehen werden. Vielseitige Veranstaltungen, unter der Schirmherrschaft des Landtagsabgeordneten und Fraktions- und Landesvorsitzenden der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, erwarten die Gäste. Die Festlichkeiten beginnen am 23. Januar mit einem hochinteressanten Vortrag zu den „Gesichtern und der Geschichte der schwäbisch-alemannischen Fasnet“ vorgetragen von Prof. Dr. Werner Mezger, einem der führenden Experten für die schwäbisch-alemannische Fasnet. Am 8. Februar stellt die Narrenzunft ein buntes Programm auf die Beine, das von einem Jugendnachmittag, über Narrenbaumstellen bis hin zur Freinacht auf der XXL Partymeile reichen wird. Den Höhepunkt bildet am 9. Februar der Große Ringtreffen Narrensprung, der den besonderen Charakter der schwäbisch-alemannischen Fasnet eindrucksvoll zur Schau stellt. Über 3.500 Hästräger aus 27 VFON-Narrenzünften und 5 Gastzünften sorgen für ein buntes und ausgelassenes Spektakel.“

Wer gerne immer up to date bleiben möchte, kann sich gerne den WhatsApp Kanal zum Ringtreffen abonnieren unter https://t1p.de/nzh oder auf der Homepage unter www.narrenzunft-hayingen.de

