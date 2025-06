Mit Herz und Verstand: Wie Tierheimat Tierliebe neu definiert

Hier kann man einem Tier aus dem Tierschutz Heimat schenken

Stuttgart im Juni 2025 – Wussten Sie, dass Hunde und Katzen aus dem Tierschutz besonders resilient sind? Studien zeigen, dass viele dieser Tiere trotz Traumata eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit entwickeln – und oft sogar mehr dankbares und vertrauensvolles Verhalten zeigen als Tiere vom Züchter. Sie brauchen kein Mitleid – sie brauchen einen Platz im Herzen. Jährlich warten in deutschen Tierheimen über 300.000 Tiere auf ihre zweite Chance – und aktuell sind mehr als 16.000 Tiere direkt auf Tierheimat gelistet.

Tierheimat ist seit 2020 in Süddeutschland entstanden und hat sich seither zu einer bundesweiten, liebevollen Tier- und Ratgeberplattform entwickelt. Durch die intuitive, bislang werbefreie Webseite mit verspielten Icons und warmen Farben wird der Fokus klar aufs Tier gelenkt. Mit geprüften, regionalen Partnern nach §11, die lokale Tierschützer, Tierschützerinnen und Tierheime verbinden, entsteht ein engmaschiges Netzwerk, das Qualität vor Quantität setzt. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Auf Tierheimat kann man geprüfte Hunde und Katzen finden, viele mit schwieriger Vergangenheit – erschütternde Geschichten ausgesetzt oder misshandelt – und doch voller ungebrochener Liebe. Studien zeigen: 80 % der vermittelten Tiere zeigen schon nach wenigen Wochen deutlich stabileres Verhalten – Zuwendung wirkt wunderbarer als jede Therapie.

Tierheimat bietet mehr als nur Vermittlung:

Ratgeber mit Checklisten, Tipps zur Eingewöhnung und Erfahrungsberichte von anderen Adoptierenden.

Online-Veterinärservice, 365 Tage/Jahr, rund um die Uhr – bei 75 % reicht die Beratung online, um Stress und Notdienst-Besuche zu ersparen und kostet 0 Euro mit Versicherung.

Policen inkl. Tierkranken- und Hundehaftpflichtversicherung – von 100 % Kostenübernahme bis Notfallversorgung zum Höchstsatz.

Mit mehr als 12 000 erfolgreichen Vermittlungen zeigt Tierheimat: Es lohnt sich – mehr als 30 000 Tierhalter*innen vertrauen bereits dem Online-Vet-Service.

Lassen Sie sich von Geschichten wie die von Karin W. aus Leipzig inspirieren: „Dank des Online-Tierarztes konnte ich mir den nächtlichen Notdienst ersparen – und mein Kater hat trotzdem sofort Hilfe bekommen.“

In nur wenigen Klicks kann man hier ein neues Familienmitglied finden, sich mit der Versicherung absichern. Am Ende der Reise begleitet die Adoptierenden wertvoller Ratgeberbereich von A bis Z von Tierheimat – mit Tipps zur Eingewöhnung, Haltung, Erziehung und sogar zur richtigen Sicherung von Haustieren nach der Adoption. Diese praxisorientierten Inhalte helfen den Adoptierenden dabei, Herausforderungen wie Futterumstellung, Leinenführigkeit oder plötzliche Verhaltensänderungen sicher zu meistern. Mit diesen Tools geht jeder nicht nur vorbereitet in den ersten Halbtag, sondern schafft ein Fundament für ein lebenslanges, liebevolles Miteinander. Jetzt informieren, Tier finden und sofort sorgenfrei starten: https://www.tierheimat.de

