Mit dem Wartungsplaner die Risiken in der Instandhaltung vermindern

Überblick über die Wartungen – gewusst wie! Mit dem Wartungsplaner der HOPPE Unternehmensberatung dem Maschinenstillstand entgegenwirken

Risiken in der Instandhaltung und Wartung gezielt vermindern

Behalten Sie den Überblick über anstehende Prüfungen. Lassen Sie sich über anstehende Prüftermine frühzeitig per E-Mail informieren.

Mit einem Instandhaltungsplaner bzw. Wartungsplaner dem Maschinenstillstand entgegenwirken

Längere Stillstandzeiten an Maschinen und Produktionsanlagen sind oft eine Folge von ungeplanten Ausfällen. Eine präventive Instandhaltung ist hierbei eine zielführende Strategie, um Maschinen und Anlagen in gutem Zustand zu halten und Ausfälle zu minimieren.

Der Druck und der Wettbewerb auf den Markt wächst. Unternehmen stehen ständig vor der Aufgabe, in immer kürzer aufeinander folgenden Zeitintervallen, qualitativ hochwertige Güter zu produzieren. Daher können unvorhergesehene Ausfälle von Produktionsanlagen bzw. nicht geplante Stillstandzeiten von Maschinen die Geschäftsergebnisse massiv beeinträchtigen und zu erheblichen Einbußen führen.

Prävention statt Reaktion – Die Risiken in der Instandhaltung gezielt vermindern.

Präventive Instandhaltung mit regelmäßiger Inspektionen bzw. Sichtprüfungen und Wartungen an Maschinen und Anlagen können den ungeplanten Maschinenstillstand entgegenwirken und den Lebenszyklus einer Anlage erheblich verlängern. Wartungstermine können so eingeplant werden, dass sie den Betriebsablauf möglichst nicht stören.

Mit regelmäßigen Prüfungen und Wartungen lassen sich Stillstände weitgehend minimieren, da Verschleißteile rechtzeitig ausgetauscht werden können, bevor überhaupt ein Schaden eintritt. Maschinen und Anlagen bleiben länger funktionsfähig und verfügbar. Produktionskosten können damit spürbar gesenkt werden.

Letztendlich führt dies auch zu einer deutlichen Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Betriebssicherheit.

Zentrale Herausforderungen für das Wartungsmanagement

Das Spezialwissen zur Wartung und Instandhaltung der Maschinen und Anlagen fokussiert sich in vielen Unternehmen auf nur wenige oder gar auf einzelne Personen. Wenn diese ausfallen, hinterlässt das oft nicht kompensierbare Wissenslücken.

Der Unternehmer versucht dann das Management für die Wartung in vorhandene Software-System, wie beispielsweise in ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning), zu implementieren. Dies führt in der Regel dazu, dass das Wartungsmanagement nicht in der erforderlichen Tiefe abgebildet werden kann. ERP-Systeme sind nur unzureichend auf die Erfordernisse des Instandhaltungsmanagement ausgerichtet.

Der effiziente Weg zum neuen Instandhaltungsmanagement

Das Instandhaltungsmanagement lässt sich nur dann verbessern, wenn das Wartungs- und Prüffristenmanagement entsprechend organisiert und konsequent sowie nachvollziehbar umgesetzt wird. Ein Großteil der ungeplante Ausfälle von Maschinen und Anlagen lassen sich hierdurch bereits minimieren und erhebliche Kosten einsparen.

Tatsächlich werden die meisten ungeplante Maschinenausfälle durch unzureichende Wartung verursacht. Oftmals steht dem zuständige Personal nicht die richtige Anleitung für die Wartung zur Verfügung. Auch werden häufig die wiederkehrenden Wartungsfristen nicht eingehalten. Grundlage eines effizienten Instandhaltungsmanagement ist daher eine solide Datenbasis sowie eine zentrale Datenplattform und eine entsprechende Vernetzung.

Wartungsplaner verstärkt ihre Kompetenz im Instandhaltungsmanagement

Mit dem Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung werden alle Bereiche und Prozesse der Instandhaltung in einem System abgebildet. Mit dieser All-in-One-Software optimieren Sie die Funktionssicherheit und erleichtern die Prüfung von Maschinen und Anlagen.

Die digitale Verwaltung vereinfacht den Workflow enorm, da sie die notwendigen Daten mit wenigen Klicks speichert, auswertet und auf Knopfdruck zur Verfügung stellt.

Einmal hinterlegt, erinnert die Software automatisch an fällige Prüftermine, gibt Erinnerungen aus, sobald Wartungen von Geräten oder Arbeitsmitteln vergessen wurden.

Im Übrigen lassen sich mit dem Tool branchenübergreifend alle Arten von Arbeits- und Betriebsmittel managen. Es spielt hierbei keine Rolle ob es sich um Anlagentechnik, Elektroprüfungen, Gebäudetechnik, Fuhrpark, Geräte, Arbeitsschutzmittel, Gefährdungsbeurteilungen usw. handelt. Sämtliche im Zusammenhang mit dem Instandhaltungsmanagement relevanten Tätigkeiten wie Prüfungen, Wartungen, Reparaturen, Störungen, etc. lassen sich organisieren und nach Erfüllungsgrad, Termintreue, Aufwand und Kosten auswerten. Hierfür stehen Ihnen eine Vielzahl an Auswertungsfunktionen wie Dash- und Auslastungsboard sowie verschiedene Kalenderfunktionen zur Verfügung.

Die Instandhalter haben mit dem Wartungsplaner alle Faktoren im Blick und Zugriff auf alle relevanten Informationen. Dies gewährleistet auch, dass durch Weggang von zuständigen Personal kein Spezialwissen zur Wartung und Instandhaltung verloren geht.

Testversion Wartungsplaner direkt ausprobieren

Die Hoppe Unternehmensberatung bietet eine kostenlose Demoversion an. Testen Sie die Software unverbindlich und ohne Verpflichtung.

Kostenlos: Wartungsplaner Demo-Version

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

Deutschland

fon ..: 0610465327

fax ..: 0610467705

web ..: https://www.Wartungsplaner.de

email : info@hoppe-net.de

Die Hoppe Unternehmensberatung gehört zu den bekanntesten deutschen Anbietern von Wartungsplaner Software zur Verwaltung der Maschinen Anlagen und Geräte. Mehr als 25 Jahre Erfahrung stecken in der modernen Organisationssoftware für Planung von Wartungen. Der Wartungsmanager bzw. Instandhaltungsmanager dokumentiert alle Prüfungen und Wartungen.

Hinweis:

Die Asset-Management-Software Wartungsplaner wurde mit den Innovationspreis „Best of IT“ der Initiative Mittelstand ausgezeichnet. Weiterhin wurde die Software mit dem Industriepreis prämiert.



