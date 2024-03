Mit dem Simplifier Dateien auf Knopfdruck in Erklärvideos verwandeln

Nutzer können jetzt verschiedene Dateitypen hochladen und sie mit wenigen Klicks in leicht verständliche Videos verwandeln.

6. März 2024 – Die Erklärvideo-Plattform simpleshow ist bekannt für die einfache Erstellung von Erklärvideos mit hochautomatisierter Text-to-Video-Technologie. Die neue „Simplifier“-Funktion ermöglicht es Nutzern, eine Vielzahl von Inhalten – Dokumente, Präsentationen, längere Texte, Videos sowie Bilder – in sympathische, einprägsame Erklärvideos zu transformieren.

Effektive Kommunikation in Zeiten des Informationsüberflusses bleibt für viele Unternehmen eine Herausforderung. Der Simplifier adressiert diesen Bedarf und ermöglicht die nahtlose Transformation komplexer Inhalte in leicht verdauliche Videos. Der Videoerstellungsprozess wird durch intelligente Technologie und einen vollautomatisierten Prozess deutlich beschleunigt. Dabei werden die Schlüsselinformationen aus informationsreichen Dokumenten extrahiert und zum Verfassen eines prägnanten Videoskripts verwendet, aus dem anschließend automatisch ein animiertes Video entsteht. Dieses leicht verdauliche Erklärformat verbessert nachweislich das Verständnis und die Wissensaufnahme der Zuschauer.

Karsten Böhrs, Chief Executive Officer von simpleshow, erklärt:

„In dieser sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft steigt die Relevanz von wirkungsvoller Kommunikation kontinuierlich. Die Vereinfachung komplexer Informationen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor im Unternehmenskontext und der Einsatz von Videos hilft Botschaften nachvollziehbar und nachhaltig zu platzieren. Der Simplifier ist die einfachste Lösung, um bestehende inhaltsreiche Quellen schnell in überzeugende Erklärvideos zu umzuwandeln.“

simpleshow hatte im vergangenen Jahr den „Story Generator“ eingeführt, der es KI-getützt ermöglicht, Videoskripte durch die Beantwortung einiger weniger Fragen zu erstellen. Der Simplifier ist die Ausbaustufe dieser automatischen Skriptgenerierung basierend auf im Unternehmen vorhandenen Inhalten ohne zusätzliche Eingaben. Beide Funktionen sind zugeschnitten auf eine Vielzahl an Anwendern aus verschiedenen Unternehmensbereichen und Industrien.

simpleshow GmbH

Frau Viktoria Koleva

Am Karlsbad 16

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 809 502 133

web ..: https://simpleshow.com/

email : presse@simpleshow.com

simpleshow ist die Pionierplattform für digitale Produkte und Dienstleistungen rund um Erklärvideos. Geleitet von der Mission, moderne Kommunikation einfach und verständlich zu machen, ermöglicht der Marktführer jedem, komplexe Themen auf klare und ansprechende Weise zu erklären. Die KI-gestützte SaaS-Lösung simpleshow video maker ermöglicht es Nutzer*innen, mit wenigen Klicks professionelle Erklärvideos in mehr als 20 Sprachen zu erstellen. Eine Magie, die aus jahrelanger Erfahrung in der Produktion von zehntausenden von Videos und eLearning-Kursen in über 50 Sprachen stammt. Das simpleshow-Team betreut seine Kunden von Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hongkong und Tokio aus. Große internationale Unternehmen schätzen simpleshow als Partner für die Fähigkeit, einfache und effektive Erklärungen zu liefern.

