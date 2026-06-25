MINT-Magie im Technikunterricht mit Bausätzen in Lebensgröße

Infento ist eine weltweit neue Erfindung aus Amsterdam: Modulare Bausätze in Lebensgröße (mit E-Motor)! Das „LEGO“ in Großformat für den Technikunterricht

Junge Menschen für Technik zu begeistern, ist eine zentrale Herausforderung im technischen Unterricht. Das junge Unternehmen Infento B.V. aus Amsterdam hat hierfür eine international mehrfach ausgezeichnete Lösung entwickelt – gewissermaßen ein „LEGO“ im Großformat.

Neben modularen Bausätzen für gemeinsame Familienaktivitäten bietet Infento auch speziell entwickelte Lösungen für den gesamten Bildungsbereich an. Mit den innovativen Kits können Schülerinnen und Schüler in Gruppen lebensgroße (elektrische) Fahrzeuge und wissenschaftliche Objekte bauen. Zu den Einsatzbereichen zählen neben (Hoch-)Schulen und MINT-Organisationen auch außerschulische Lernorte, Schülerlabore, Makerspaces, Ausbildungsbetriebe sowie Workshops, Firmenveranstaltungen, Charity-Events und Feriencamps. Teambuilding ist dabei das zentrale Stichwort: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler bauen gemeinsam und mit großer Begeisterung Go-Karts (mit Elektromotor), Solarcars, Skateboards, Gaming-Stühle, Fitnessgeräte oder Liegeräder. Auch wissenschaftliche Konstruktionen wie Flaschenzüge, Wasserraketen oder die archimedische Schraube sind Bestandteil des Programms. Der Fantasie und Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Das nachhaltige Konzept ist nicht nur lehrreich, sondern begeistert langfristig für Technik. In Gruppen wird mit viel Freude gebaut – und im Anschluss geht es direkt zum Testen und Fahren, oft in Form kleiner Wettrennen auf dem Schulgelände. Das Baukastensystem bietet vielfältige Möglichkeiten. Da aktuell ein großes Interesse an Elektromobilität besteht, steht insbesondere das Selbstbauen von E-Go-Karts oder E-Minibikes im MINT Fokus. Bis ein E-Go-Kart fahrbereit ist, sind Teamarbeit, das korrekte Lesen und Interpretieren von Bauplänen sowie ein praktisches Verständnis im Umgang mit Werkzeugen erforderlich. Infento ermöglicht mit bis zu 76 Modellen aus nur einem Bausatz vielfältige Lern- und Entdeckungsmöglichkeiten. Die Kits eignen sich für Primar- und Sekundarstufen. Weder Lehrkräfte noch Schülerinnen und Schüler benötigen Vorkenntnisse.

Die Lernenden erwerben dabei zentrale Kompetenzen des 21. Jahrhunderts – unabhängig von Geschlecht oder Vorerfahrung. Während des Bauprozesses werden grundlegende Themen vermittelt, darunter Mechanik, das Lesen von Konstruktionsplänen, Verbindungstechniken, Montage, der Umgang mit Werkzeugen, Zahnradübertragungen, Bremssysteme sowie elektrische Antriebe. Ergänzt wird das Angebot durch spannende Challenges und Möglichkeiten im Bereich 3D-Druck. Zahlreiche Medienzentren und Bildungsbüros bieten den Verleih der Infento-Kits für Schulen an. Auch Unternehmensverbände und Rotary-Clubs nutzen die Kits für Veranstaltungen und Charity-Projekte.

Die modularen Bauteile der Infento-Kits sind robust und für den langfristigen Einsatz konzipiert: 100 Prozent recycelbares Aluminium, hochwertige Lager, korrosionsbeständige und nachhaltige Materialien, UV-geschützte Komponenten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe. Für Ordnung sorgen übersichtliche, stapelbare Aufbewahrungsboxen. Ein E-Nabenmotor ergänzt zahlreiche Fahrzeugmodelle. Zu jedem Kit gehören leicht verständliche Anleitungen – für nachhaltigen Lernerfolg und hohe Motivation. Mit Infento wird Technik sichtbar und Lernen begreifbar.

Birgit Stachowski – www.infento.com/de/bildung Deutschland: T +49 211 54571350

Wissenswertes, Projekte, Erfahrungen, Broschüre, Einsatzbereiche und Preise in einem LinkedIn-Artikel in der Übersicht:



www.infento.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Infento Amsterdam

Frau Birgit Stachowski

Basisweg 54

1043 AP Amsterdam

Niederlande

fon ..: +31 6 44191708

web ..: http://www.infento.com

email : birgit@infento.com

Infento ist ein junges Unternehmen aus Amsterdam mit einer weltweit neuen Erfindung:

Modulare Bausätze in Lebensgröße! Das „LEGO“ in Großformat.

Einmal für viel Spaß in Familien als Konsumenten-Kits, für den Bildungsbereich und als tolles Event zur Teambildung.

Für den Bildungsbereich wurden spezielle Bildungs-Kits entwickelt, teilweise mit E-Motor für die Go-Karts. Auch wissenschaftliche Objekte und herausfordernde Challenges sind in einigen Kits enthalten.

Zielgruppen: Workshops, (Hoch-)Schulen, außerschulische Lernorte, Schülerlabore, MAKERSPACES, im (MINT) Technikunterricht, EVENTS und für den Verleih an Schulen seitens Medienzentren, Bildungsbüros. Infento wird auch gern eingesetzt für Workshops in der

Ausbildung und in der Automobilindustrie.

Infento hat eine international ausgezeichnete Erfindung gemacht. Mit den Infento-Kits können „lebensgroße“ (elektrische) Fahrzeuge und Objekte gebaut werden. Ein einzigartiges Konzept, das nicht nur lehrreich ist, sondern Schüler auch für Technik begeistert. Erst wird in Gruppen gebaut, anschließend geht’s mit dem eigenen (elektrischen) Fahrzeug zum Rennen fahren auf den Schulhof!

Untersuchen und Entdecken in bester Form

Bis zu 76 Objekte in nur einem Bausatz-Kit

Inspiriert Schüler, sich für Technik zu begeistern

Perfekt für Schüler von Primar- und Sekundarstufen

Lehrer und Schüler benötigen keinerlei Vorkenntnisse

Selbstständiges Lernen mit deutlichen Anleitungen

Herausfordernde Challenges zu jedem Kit

Lehrt Schüler die wichtigen Fertigkeiten des 21. Jahrhunderts

Kinästhetisches Lernen: entwickelt und unterstützt motorische

Fähigkeiten

Super stabile und nachhaltige Materialien für jahrelangen

Gebrauch

Wir gehen auch verstärkt in den Bereich TEAMBUILDING, Events und Workshops für Erwachsene.

Sehr gern beantworte ich alle Fragen. Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich gern an! Ich freue mich.

Pressekontakt:

Infento Amsterdam

Frau Birgit Stachowski

Basisweg 54

1043 AP Amsterdam

fon ..: +31 6 44191708

web ..: http://www.infento.com

email : birgit@infento.com

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