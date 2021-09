Der Unternehmer und Fachjournalist Uli Funke untersucht in seinem neuen Fachbuch „MINDFUL BUSINESS“ mögliche Auswirkungen von Meditation und Achtsamkeitstraining im unternehmerischen Kontext.

Aus der öffentlichen Wahrnehmung sind Schlagwörter wie Achtsamkeit oder Meditation kaum noch wegzudenken. Aber welchen Nutzen kann die Wirtschaft daraus ziehen? Diesen und anderen Fragen geht der Autor Uli Funke in seinem neuen Fachbuch nach. Unter anderem sucht er nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und Praxiserfahrungen von Unternehmen. Zudem gibt er einen kurzen historischen Überblick über „mindful based interventions“ (MBI) vom Ursprung im Buddhismus bis zum säkularisierten Einsatz in Unternehmen. Drei Beispiele aus der unternehmerischen Praxis von Weltkonzernen zeigen, wie MBI aktuell in diesen Unternehmen umgesetzt wird und welche positiven Erfahrungen damit gemacht wurden.

Uli Funke ist Gründer der Akademie für angewandte Neurowissenschaft. Seine Mission ist der Wissenstransfer aus der Neurowissenschaft zu Menschen und Unternehmen mit dem Ziel, ihnen so neue Werkzeuge an die Hand zu geben, um bewusster, glücklicher, gesünder und motivierter leben und arbeiten zu können.

„MINDFUL BUSINESS“ von Uli Funke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38190-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

