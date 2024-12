Mikrostromtherapie – Ein innovativer Ansatz in professionellen Händen

Die Mikrostromtherapie etabliert sich zunehmend als effektive Methode zur Unterstützung der Heilung, Schmerzlinderung und Verbesserung der Lebensqualität bei chronischen und akuten Beschwerden.

Was ist Mikrostromtherapie?

Mikrostromgeräte verwenden extrem niedrige elektrische Ströme, die unterhalb der sensorischen Wahrnehmungsschwelle liegen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Mikrostrom die ATP-Produktion um bis zu 500 % steigern, die Proteinsynthese fördern und die Heilung von Gewebe beschleunigen kann. (CHENG et al. 1982)

Warum ist eine fachgerechte Anwendung entscheidend?

1. Individuelle Anpassung: Jede Mikrostromtherapie sollte auf die spezifischen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden. Dies erfordert eine genaue Kenntnis der zugrunde liegenden Pathologien und der Frequenzprotokolle, wie sie z. B. in der FSM-Therapie (Frequency Specific Microcurrent) verwendet werden.

2. Sicherheitsaspekte: Obwohl die Mikrostromtherapie als sicher gilt, ist es wichtig, Kontraindikationen wie Schwangerschaft oder vom Patienten getragene elektrische Geräte zu berücksichtigen. Hinzu kommt, dass Mikrstromgeräte als aktive Medizinprodukte gelten und somit auch der Aspekt der elektrischen Sicherheit zum Tragen kommt.

3. Klinische Wirksamkeit: Mikrostromgeräte werden von der Medizinprodukteverordnung geregelt. Eine Anforderung zur korrekten CE-Kennzeichnung ist dabei die Notwendigkeit der klinischen Wirksamkeit im Rahmen der Zweckbestimmung.

Vorteile für Patienten

1. Schmerzlinderung: Studien zeigen eine signifikante Reduktion von Schmerz und Entzündungen, z. B. bei chronischem Rückenschmerz, Fibromyalgie (McMakin et al. 2005) und Migräne. Eine randomisierte Studie zeigt, dass Patienten mit Fibromyalgie nach regelmäßiger Mikrostromanwendung eine deutliche Schmerzlinderung und Verbesserung der Lebensqualität erfuhren (Barassi et al. 2020).

2. Verbesserung der Lebensqualität: Eine sechsmonatige Beobachtungsstudie mit 50 Patienten pro Indikation zeigte, dass Mikrostrom die gesundheitsbezogene Lebensqualität signifikant verbessern kann. Validierte Fragebögen wie der SF-36 unterstreichen diese Ergebnisse (Marmann und Wiatrek 2023).

3. Nebenwirkungsarm: Bei korrekter Anwendung treten keine oder nur vorübergehende Nebenwirkungen auf. In einer Tierstudie wurden zudem die entzündungshemmenden und wundheilungsfördernden Eigenschaften der Therapie durch VEGF-C-Expression und verbesserte Durchblutung belegt (Cho et al. 2023).

Warum Fachleute?

Der Einsatz von Mikrostromgeräten erfordert sowohl technisches Know-how als auch klinisches Verständnis. Fachleute sind in der Lage, die Therapieparameter präzise einzustellen, um die gewünschten biologischen Effekte zu erzielen. Gleichzeitig gewährleisten sie eine kontinuierliche Überwachung des Therapieverlaufs, um den maximalen Nutzen für den Patienten zu erreichen. Eine Erläuterung wer z. B. in den Bereich der Fachleut fällte, finden Sie hier: Wer darf Mikrostrom anwenden?

Abschluss

Die Mikrostromtherapie bietet eine vielversprechende Ergänzung zu konventionellen Behandlungsansätzen. Ihre erfolgreiche Anwendung hängt jedoch entscheidend von der Expertise der durchführenden Fachpersonen ab. Sie verbindet innovative Technologie mit medizinischem Wissen und setzt neue Maßstäbe in der modernen Schmerz- und Regenerationstherapie.

Literaturverzeichnis

Barassi, G.; Younes, A.; Di Felice, P. A.; Di Iulio, A.; Guerri, S.; Prosperi, L. et al. (2020): Microcurrents in the treatment of chronic pain: biological, symptomatological and life quality effects. In: Journal of biological regulators and homeostatic agents 34 (4). DOI: 10.23812/20-166-L.

CHENG, NGOK; van HOOF, HARRY; BOCKX, EMMANUEL; HOOGMARTENS, MICHEL J.; MULIER, JOSEPH C.; DIJCKER, FRANS J. de et al. (1982): The Effects of Electric Currents on ATP Generation, Protein Synthesis, and Membrane Transport in Rat Skin. In: Clinical Orthopaedics and Related Research &NA; (171), 264-272. DOI: 10.1097/00003086-198211000-00045.

Cho, Sung Cheol; Sung, Woo Jung; Lee, Youn Ju; Cho, Hee Kyung (2023): Therapeutic effect of microcurrent therapy in a rat model of secondary lymphedema. In: Annals of palliative medicine. DOI: 10.21037/apm-23-94.

Marmann, Peter; Wiatrek, Werner (2023): Observational Study to Assesses the Efficacy and Safety of Microcurrent Therapy with a Portable Device in Patients Suffering from Chronic Back Pain, Skeletal System Pain, Fibromyalgia, Migraine or Depression. In: Medical devices (Auckland, N.Z.) 16, S. 261-280. DOI: 10.2147/MDER.S436667.

McMakin, Carolyn. R.; Gregory, Walter. M.; Phillips, Terry M. (2005): Cytokine changes with microcurrent treatment of fibromyalgia associated with cervical spine trauma. In: Journal of Bodywork and Movement Therapies 9 (3), S. 169-176. DOI: 10.1016/j.jbmt.2004.12.003.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

